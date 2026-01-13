Производство гражданской продукции на предприятиях ОПК выросло на 10% за три года

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что, в частности, это касается современного железнодорожного транспорта, строительно-дорожной техники, медицинской техники, фармацевтики, бытовой электроники и телеком-устройств

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Процесс диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России продолжается, за последние три года производство гражданской продукции выросло на 10%. Доля гражданской продукции на заводах ОПК перешагнула за 30%, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

"Еще один вектор дальнейшего устойчивого развития ОПК, Владимир Владимирович, связан с продолжением процессов диверсификации. Никто не снимал этой приоритетной задачи, которую Вы поставили еще в 2016 году, по мере того как в прошлой государственной программе вооружения будут снижаться темпы закупок. Но даже при сегодняшнем увеличенном объеме заказов у нас рост гражданской продукции, производимой на предприятиях ОПК, ежегодно за последнюю трехлетку составил 10% в год. И в конце 2025 года мы пришли к ранее согласованным параметрам, перешагнули 30% доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказал Мантуров.

Он отметил, что, в частности, это касается современного железнодорожного транспорта, строительно-дорожной техники, медицинской техники, фармацевтики, бытовой электроники и телеком-устройств.

"Мы продолжим в дальнейшем расширять число гражданских проектов, которые будут выполняться предприятиями ОПК, особенно учитывая ваше поручение по использованию производственной базы основных фондов, которые были обновлены за последние три года", - добавил первый вице-премьер РФ.