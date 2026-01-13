Мантуров: в 2025 году апробацию на фронте прошли более 1 тыс. образцов вооружений

Первый вице-премьер отметил большой интерес к беспилотным системам и комплексам РЭБ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. новых образцов военной техники были апробированы Россией на линии фронта в 2025 году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в докладе президенту страны Владимиру Путину.

"Всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло более 1 тыс. новых и модернизированных образцов военной техники. В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество. Конечно же, это все отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники. В первую очередь это касается образцов по противовоздушной обороне, авиационной техники, систем залпового огня. Большой интерес к нашим беспилотным системам, [комплексам] радиоэлектронной борьбы", - сказал Мантуров.