Мантуров: портфель экспортных контрактов на вооружения РФ составляет $70 млрд

До 2022 года максимальный объем портфеля составлял $55 млрд

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Портфель заключенных экспортных контрактов на поставки российских вооружений составляет рекордные $70 млрд. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

"Все отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники. В первую очередь это касается образцов по противовоздушной обороне, авиационной техники, систем залпового огня. Большой интерес к нашим беспилотным системам, [комплексам] радиоэлектронной борьбы. Могу назвать цифры: до 2022 года максимальный объем портфеля составлял $55 млрд. На сегодняшний день это рекорд, это $70 млрд по уже подписанным контрактам", - сказал Мантуров.