Sun: решение Стармера об отправке войск на Украину принесет Британии проблемы

Принятое Стармером решение об отправке британских войск на Украину было крайне непродуманным и безответственным, пишет The Sun. Реализовать его Лондону будет не так-то просто, а последствия могут стать катастрофическими.

Тони Парсонс (Tony Parsons)

Наш премьер-министр, ни разу не слышавший звуков выстрелов на поле боя, подписал соглашение об отправке британских войск с миротворческой миссией на послевоенную Украину.

Станут ли наши вооруженные силы частью обширного многонационального миротворческого контингента?

Нет. Будем только мы и Франция.

Американцы будут осуществлять руководство, но отправлять войска не станут. Мир будут охранять только британцы и французы.

А теперь подумайте вот о чем. Британский премьер-министр только что решил, что наши вооруженные силы будут поддерживать порядок на границе протяженностью 1300 километров. Это расстояние от мыса Лендс-Энд в Корнуолле до деревни Джон-о’Гроутс в Шотландии. И расположена эта граница в той части мира, которая превратилась в последнее время в арену кровавой борьбы.

Не могу отделаться от мысли, что сэр Кир Стармер недостаточно тщательно все это продумал. Я не могу не думать о безрассудстве такого решения, ведь существует множество доводов против него.

В настоящее время численность наших сухопутных войск самая маленькая за 200 с лишним лет. Нам просто не хватит личного состава для такой масштабной и неограниченной во времени миссии, а наше квази-пацифистское социалистическое правительство не намеревается увеличивать военные расходы.

Далее есть еще одно, самое серьезное соображение.

Что произойдет, когда российский беспилотник нанесет потери британским военнослужащим? Конечно, на огонь они должны будут ответить огнем. Но это немедленно приведет нас к третьей мировой войне, не правда ли, премьер-министр?

Решение Кира Стармера об отправке миротворцев на Украину после окончания конфликта — это не просто глупость. Это безумие.

Да, все мы хотим, чтобы Украины была свободной (тогда Западу, очевидно, следует избавиться от засевшей в Киеве военной хунты и провести демократические выборы — прим. ИноСМИ). Да, всем нам очень хочется, чтобы Путин горько пожалел о том дне, когда он около четырех лет тому назад начал военную операцию.

Россия несет огромные потери, однако по-прежнему не контролирует большую часть украинской территории. (Сообщения об огромных потерях российской армии не соответствуют действительности — прим. ИноСМИ). Храбрость украинского народа вдохновляет все человечество.

Большинство из нас было бы счастливо, если бы британские войска приняли участие в некой масштабной совместной операции НАТО.

Но почему это историческое бремя должно лечь на плечи одних только британцев и французов? Почему наши юноши и девушки должны подвергаться опасности?

И какого черта наши вооруженные силы должны выполнять всю грязную работу по защите стран Евросоюза?

Пустые обещания

Наши лучшие в мире военнослужащие существуют не для того, чтобы осуществлять политические амбиции премьер-министра. Они существуют не для того, чтобы какой-то мягкотелый политик красовался на мировой сцене. Хватит с нас Тони Блэра.

Мы должны сделать то, что в наших силах, чтобы помочь Украине одержать победу и обеспечить мир.

Но мы не должны брать на себя обязательства, которые не в состоянии исполнить.

А поддержание порядка на 1300-километровом участке залитой кровью границы между Украиной и Россией на протяжении неизвестно скольких лет, определенно, кажется смехотворным и пустым обещанием.

Сэр Кир понятия не имеет, во что вляпался.

Если он хочет сделать мир лучше, то пусть остаток своего времени на посту премьера посвятит восстановлению наших вооруженных сил, которые уже много лет находятся в состоянии упадка.

Наша страна должна готовиться к войне и молиться о мире.

Но это полное и абсолютное безумие — развязывать третью мировую войну, когда мы совершенно не готовы воевать.