Индия и Германия завершают переговоры по проекту строительства 6 НАПЛ "Тип-214" для ВМС Индии

ЦАМТО, 12 января. Минобороны Индии завершает переговоры с немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) по проекту строительства для ВМС Индии шести оснащенных ВНЭУ подводных лодок в рамках программы "Проект 75I" (P-75I).

Как сообщает агентство Bloomberg, ожидается, что детали соглашения на сумму 6,9 млрд. евро будут финализированы в ходе визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Индию 12-13 января. В состав делегации входит генеральный директор TKMS Оливер Буркхард, что подтверждает статус сделки как центральной темы переговоров. Официальное подписание или финализация рамочного соглашения ожидается до конца текущей недели. Официальное подписание контракта может состояться до конца марта 2026 года.

Ключевой особенностью предполагаемого соглашения является включение полной передачи технологий для производства подводных лодок, чего ранее не было в рамках сотрудничества между двумя странами в этой области.

Обсуждаемый промышленный альянс предполагает тесное сотрудничество немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) с индийской государственной компанией Mazagon Dock Shipbuilders (MDL). Строительство будет сосредоточено на предприятиях MDL в Мумбаи.

Отмечается, что выбор в пользу TKMS также может привести к с переоценке дальнейших закупок французских НАПЛ класса "Скорпен". Есть основания полагать, что отдельный план по приобретению трех дополнительных французских НАПЛ "Скорпен" может быть отложен, если контракт с TKMS будет подписан.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии в июне 2021 года одобрило реализацию проекта P-75I, предусматривающего строительство на территории страны шести оснащенных воздухонезависимой энергетической установкой НАПЛ. Подлодки должны обеспечивать применение крылатых ракет.

Индийскими "стратегическими партнерами" были выбраны компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) и Larsen & Tubro (L&T), которым была предоставлена возможность сотрудничать в рамках проекта с любой из включенных в список зарубежных компаний: французской Naval Group с НАПЛ "Скорпен", немецкой ThyssenKrupp Marine Systems с "Тип-214", российским АО "Рособоронэкспорт" (ЦКБ МТ "Рубин") с "Амур-1650", южнокорейской Hanwha Ocean с НАПЛ, спроектированной на базе немецкой "Тип-209", а также испанской Navantia с S-80.

Иностранные производители должны выступить технологическим партнером и содействовать индийскому подрядчику в постройке НАПЛ с высокой долей компонентов национального производства. Проект предусматривает передачу большого объема технологий, локализацию производства и обеспечение обслуживания на собственной промышленной базе.

В октябре 2023 года стало известно, что в короткий список конкурса вошли испанская Navantia с S-80 и немецкая ThyssenKrupp Marine Systems с "Тип-214NG".

В январе 2025 года тандем TKMS и MDL стал единственным претендентом на победу в тендере после того, как консорциум Navantia и индийской Larsen & Toubro (L&T) не смог выполнить ряд важных требований к воздухонезависимой энергетической установке.

В августе 2025 года стало известно, что после более чем шестимесячной паузы власти Индии одобрили начало переговоров с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems. Решение было принято после встречи высокого уровня с участием руководства оборонного ведомства и структур национальной безопасности, которые рассмотрели программу подводных лодок и требования к флоту.

Переговоры было поручено вести Министерству обороны Индии и государственной компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Сообщалось, что в случае успешного продвижения переговоров, контракт, вероятно, будет заключен в течение шести месяцев. Ориентировочная стоимость закупки оценивалась в 700 млрд. рупий (около 8,4 млрд. долл.).