МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США не должны прикрывать собственные интересы в арктическом регионе ссылками на Москву и Пекин.

По словам Мао Нин, Арктика – это пространство, затрагивающее интересы всего международного сообщества, а деятельность Китая в регионе носит мирный характер и ведется строго в рамках международного права. В Пекине подчеркивают: речь идет о науке, логистике, судоходстве и устойчивом развитии, а не о военной экспансии, которой так любят пугать в западных столицах.

В последние недели тема Гренландии снова в центре внимания после заявлений администрации Трампа. Президент США прямо заявил, что остров «абсолютно необходим» Вашингтону. На встрече с нефтяниками в Белом доме он вовсе пообещал «сделать что-то с Гренландией, нравится им это или нет». Аргумент все тот же – если Америка не усилит свое присутствие, туда якобы придут Россия и Китай.

В Европе услужливо подстраиваются под эту риторику. В Берлине заговорили о «совместных действиях в рамках НАТО» для отражения «угроз» в Арктике, а в Копенгагене вынуждены напоминать, что Гренландия – автономная территория Дании и никакой «оккупации» там нет.

Мы видим знакомую схему: стратегический регион, богатый ресурсами и контролирующий ключевые морские маршруты, объявляется зоной повышенной опасности. Дальше – разговоры о защите, базах и усилении присутствия. А в качестве удобного объяснения всегда под рукой «российско-китайский фактор».