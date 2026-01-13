Войти
ЦАМТО

Пакистан и Саудовская Аравия ведут переговоры по закупке истребителей JF-17 для Судана

189
0
0
Истребитель JF-17
Истребитель JF-17.
Источник изображения: © AP Photo/ Jon Gambrell

ЦАМТО, 12 января. Пакистан и Саудовская Аравия ведут переговоры о конвертации саудовского кредита в размере 2 млрд. долл. в пакет по закупке истребителей JF-17 "Тандер" общей стоимостью 4 млрд. долл.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию от двух анонимных пакистанских источников, знакомых с ходом переговоров, самолеты могут быть предназначены для Вооруженных сил Судана в рамках поддержки Эр-Риядом Хартума в ходе продолжающегося внутреннего конфликта.

Общая стоимость пакета закупки JF-17, включая вооружение, обучение и сопутствующее оборудование, оценивается примерно в 4 млрд. долл. Стороны обсуждают конвертацию саудовского кредита Пакистану в размере 2 млрд. долл. в оплату за поставку самолетов.

Переговоры проходят на фоне углубления оборонного сотрудничества между Исламабадом и Эр-Риядом после подписания пакта о взаимной обороне в сентябре 2025 года.

Напомним, что параллельно Пакистан и Судан в августе прошлого года заключили отдельное соглашение по закупке вооружений стоимостью 1,5 млрд. долл., финансирование которого также может взять на себя Эр-Рияд.

Пакет приобретенной оборонной продукции включает: 10 легких ударных / учебных самолетов K-8 "Каракорум", 20 боевых беспилотных летательных аппаратов Shahpar-II, 150 тактических БЛА YIHA-III, 50 разведывательных БЛА MR-10K и 50 барражирующих боеприпасов Ababeel V-5. Кроме того поставки будут включать двигатели для стареющего парка МиГ-21 ВВС Судана, 150 бронированных машин Mohafiz 4х4, а также современные зенитные ракетные комплексы дальнего действия HQ-9 и малой дальности HQ-6 китайского производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Саудовская Аравия
Судан
Продукция
FC-1
HQ-9
МиГ-21
Проекты
БПЛА
Военные учения
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН