Пакистан и Саудовская Аравия ведут переговоры по закупке истребителей JF-17 для Судана

ЦАМТО, 12 января. Пакистан и Саудовская Аравия ведут переговоры о конвертации саудовского кредита в размере 2 млрд. долл. в пакет по закупке истребителей JF-17 "Тандер" общей стоимостью 4 млрд. долл.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию от двух анонимных пакистанских источников, знакомых с ходом переговоров, самолеты могут быть предназначены для Вооруженных сил Судана в рамках поддержки Эр-Риядом Хартума в ходе продолжающегося внутреннего конфликта.

Общая стоимость пакета закупки JF-17, включая вооружение, обучение и сопутствующее оборудование, оценивается примерно в 4 млрд. долл. Стороны обсуждают конвертацию саудовского кредита Пакистану в размере 2 млрд. долл. в оплату за поставку самолетов.

Переговоры проходят на фоне углубления оборонного сотрудничества между Исламабадом и Эр-Риядом после подписания пакта о взаимной обороне в сентябре 2025 года.

Напомним, что параллельно Пакистан и Судан в августе прошлого года заключили отдельное соглашение по закупке вооружений стоимостью 1,5 млрд. долл., финансирование которого также может взять на себя Эр-Рияд.

Пакет приобретенной оборонной продукции включает: 10 легких ударных / учебных самолетов K-8 "Каракорум", 20 боевых беспилотных летательных аппаратов Shahpar-II, 150 тактических БЛА YIHA-III, 50 разведывательных БЛА MR-10K и 50 барражирующих боеприпасов Ababeel V-5. Кроме того поставки будут включать двигатели для стареющего парка МиГ-21 ВВС Судана, 150 бронированных машин Mohafiz 4х4, а также современные зенитные ракетные комплексы дальнего действия HQ-9 и малой дальности HQ-6 китайского производства.