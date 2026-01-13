Британия передала Украине 13 систем ПВО Raven и два прототипа систем Gravehawk

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

ЦАМТО, 12 января. Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven, созданных специально для ВСУ, и два прототипа систем ПВО Gravehawk.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил портал UK Defence Journal со ссылкой на британское Министерство обороны.

"Великобритания подтвердила, что поставила Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и два прототипа систем Gravehawk. В ближайшее время должны прибыть дополнительные системы Gravehawk", – пишет издание.

Британские военные впервые представили Raven в мае 2025 года. Система устанавливается на вездеход HMT 600/Coyote. Для поставляемого Украине комплекса используются устаревшие ракеты малой дальности класса "воздух-воздух" (ASRAAM). Они запускаются с помощью рельсовых направляющих, ранее стоявших на самолетах британских ВВС Hawk, Jaguar, Tornado. Для создания наземной пусковой установки перевернутые направляющие ставят на вездеход.

Лондон также намерен поставить Киеву 15 ед. мобильных систем ПВО Gravehawk. Система является совместной разработкой Великобритании и Дании и использует ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 для борьбы с беспилотниками. Она также обеспечивает защиту от самолетов, вертолетов и крылатых ракет, отмечает "РИА Новости".

Справка ЦАМТО

Минобороны Великобритании в феврале 2025 года опубликовало видео разработанного специально для Украины контейнерного ЗРК Gravehawk, главным элементом которого является управляемая ракета малого радиуса действия типа Р-73 советского производства.

Комплекс был разработан в течение 12 месяцев и уже производится. Ожидается, что всего 15 систем данного типа будут переданы Киеву в течение 2025 года.

Разработка ЗРК была инициирована оперативной группой Министерства обороны Великобритании Kindred. В проектировании и производстве участвовал ряд партнеров оборонной промышленности, однако британское оборонное ведомство отказалось назвать их. В общей сложности проект обошелся примерно в 6 млн. фунтов стерлингов (7,5 млн. долл.). Стоимость каждой системы оценивается в сумму около 1 млн. фунтов стерлингов (1,2 млн. долл.).

Основные элементы комплекса Gravehawk размещены в стандартном 20-футовом морском транспортном контейнере, включая систему управления, выдвижную сенсорную систему с инфракрасной камерой для обнаружения и отслеживания воздушных целей, а также две ракеты Р-73. Расчет комплекса – 5 человек. Управление осуществляется дистанционно с портативного блока управления, подключенного к контейнеру 50-метровым кабелем. Для перевозки контейнера с ЗРК используется грузовик Leyland DAF DROBS.

ЗРК Gravehawk предназначен, в первую очередь, для поражения беспилотников типа "Шахед" и крылатых ракет.