Rheinmetall и MBDA будут совместно разрабатывать и производить лазерное оружие для немецкого флота

ЦАМТО, 12 января. Концерн Rheinmetall и группа MBDA Deutschland объявили о планах открытия СП по разработке и производству лазерного оружия для ВМС Германии, которое может применяться, в том числе, для отражения атак беспилотников.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил концерн Rheinmetall.
"Rheinmetall и MBDA Deutschland намерены в первом квартале 2026 года открыть совместное предприятие по созданию и производству лазерных систем вооружения для немецкого флота", – говорится в сообщении концерна на его сайте.
Отмечается, что Rheinmetall и MBDA Deutschland сотрудничают в этом направлении с 2019 года и совместно разработали прототип лазерного оружия, которое в настоящее время проходит испытания на полигоне бундесвера в Меппене. Как сообщили в Rheinmetall, в ходе испытаний были подтверждены его возможности "точно и быстро поражать цели с минимальным сопутствующим ущербом".
Речь идет о ранее разработанной лазерной системе вооружения для противодействия беспилотникам, катерам и управляемым ракетам. Система предназначена для борьбы с беспилотниками, роями БЛА, скоростными катерами и управляемыми ракетами на малой дальности и в ближней зоне. Более поздние ее модификации могут применяться против сверхзвуковых ракет, ракет, а также минометных или артиллерийских снарядов, отметили в концерне. Предполагается, что с 2029 года эта система будет готова к эксплуатации на кораблях ВМС Германии.
Как отмечает "РИА Новости", в конце 2023 года британская газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 млрд. евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов.