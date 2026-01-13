Войти
Rheinmetall и MBDA будут совместно разрабатывать и производить лазерное оружие для немецкого флота

Демонстратор боевой машины самоходного противодронового зенитного ракетного комплекса MBDA Sky Warden NNbS c зенитными управляемыми ракетами MBDA Small Anti Drone Missile (SADM, DefendAir) и лазерной установкой на базе бронеавтомобиля ACS ENOK 9.5 APV 4х4
Демонстратор боевой машины самоходного противодронового зенитного ракетного комплекса MBDA Sky Warden NNbS c зенитными управляемыми ракетами MBDA Small Anti Drone Missile (SADM, DefendAir) и лазерной установкой на базе бронеавтомобиля ACS ENOK 9.5 APV 4х4 в экспозиции авиационной выставки ILA-2022 в Берлине, июнь 2022 года.
Источник изображения: MBDA

ЦАМТО, 12 января. Концерн Rheinmetall и группа MBDA Deutschland объявили о планах открытия СП по разработке и производству лазерного оружия для ВМС Германии, которое может применяться, в том числе, для отражения атак беспилотников.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил концерн Rheinmetall.

"Rheinmetall и MBDA Deutschland намерены в первом квартале 2026 года открыть совместное предприятие по созданию и производству лазерных систем вооружения для немецкого флота", – говорится в сообщении концерна на его сайте.

Отмечается, что Rheinmetall и MBDA Deutschland сотрудничают в этом направлении с 2019 года и совместно разработали прототип лазерного оружия, которое в настоящее время проходит испытания на полигоне бундесвера в Меппене. Как сообщили в Rheinmetall, в ходе испытаний были подтверждены его возможности "точно и быстро поражать цели с минимальным сопутствующим ущербом".

Речь идет о ранее разработанной лазерной системе вооружения для противодействия беспилотникам, катерам и управляемым ракетам. Система предназначена для борьбы с беспилотниками, роями БЛА, скоростными катерами и управляемыми ракетами на малой дальности и в ближней зоне. Более поздние ее модификации могут применяться против сверхзвуковых ракет, ракет, а также минометных или артиллерийских снарядов, отметили в концерне. Предполагается, что с 2029 года эта система будет готова к эксплуатации на кораблях ВМС Германии.

Как отмечает "РИА Новости", в конце 2023 года британская газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.

Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 млрд. евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов.

