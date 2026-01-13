“Черная дыра”: эти российские подлодки класса Kilo продолжают нарушать все правила (19FortyFive, США)

19FortyFive: российские подлодки "Варшавянка" могут поражать сухопутные цели

Российские подлодки "Варшавянка" отличаются впечатляющей скрытностью и демонстрируют впечатляющие боевые характеристики еще со времен холодной войны, пишет 19FortyFive. При этом современные модели оснащены обновленными системами управления огнем и возможностью запуска ракет и могут поражать цели на суше.

— Российская подводная лодка класса Kilo (собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух типов российских подводных лодок, проекта 877 “Палтус” и проекта 636 “Варшавянка. — прим. ИноСМИ), получившая в ВМС США прозвище “Черная дыра” за поистине впечатляющую скрытность, остается крайне ценным активом ВМФ России, хотя и ведет свою родословную со времен холодной войны.

— Если более старые модели проекта 877 разрабатывались для береговой обороны, то модернизированные варианты проекта 636.3 превратились в мощные платформы демонстрации силы, оснащенные крылатыми ракетами “Калибр” для поражения сухопутных целей.

— Поскольку класс “Лада”, который прочили ему в преемники, страдает от производственных сбоев и технических проблем, ожидается, что класс Kilo будет нести в составе ВМФ России флоте и за рубежом дольше, чем предполагалось — пока не появятся новые модели ему на замену.

Почему Россия предпочитает подводные лодки класса Kilo времен холодной войны новым технологиям?

Берлин, Германия — Подводные лодки класса Kilo ВМФ России — одни из самых успешных советских подлодок с обычным вооружением, поставлявшихся на экспорт. Разработанные в 1970-х годах для ВМФ СССР, они пришли на замену подлодкам проекта 641Б “Сом” (по классификации НАТО: Tango).

Они строились для операций в прибрежных водах и борьбы с кораблями неприятеля и по габаритам значительно меньше своих атомных аналогов. Первыми домашними акваториями класса Kilo стали Черное и Балтийское моря.

Подлодки класса Kilo предназначались для противолодочных операций и противокорабельной обороны, а также для сбора разведданных информации, и в этом они преуспевают выполнять благодаря исключительно низкой акустической сигнатуре — как минимум по сравнению с более ранними советскими лодками. Из-за своей бесшумности лодка даже получила прозвище “Черная дыра”.

По делу ли это прозвище или нет?

“Во время холодной войны новая на тот момент подводная лодка приобрела репутацию малозаметной, за что ее прозвали “Черной дырой”. Этот эпитет используется до сих пор, и о ее малозаметности говорят и поныне”, — объясняет эксперт по военно-морским технологиям Эйч Ай Саттон.

“Но все относительно. Старые российские подлодки, широко распространенные на момент появления класса Kilo, были невероятно шумными. Хотя точных сравнительных данных, разумеется, нет, ничто не предвещает, что семейство Kilo тише новейших западных неатомных подлодок. На самом деле, отсутствие воздухонезависимой энергетической установки ограничивает общую скрытность. Это, конечно, не значит, что она шумная: у России накоплен большой опыт в области шумоподавления и имеется отличное звукопоглощающее покрытие. Но само название “Черная дыра” превратилось в миф”, — рассуждает Саттон.

Однако для своего времени класс Kilo стал настоящим прорывом в технических возможностях. Бытовые условия экипажа были улучшены для повышения комфорта, гидролокаторы стали мощнее, чем у предшественников, и в целом эти лодки стало сложнее обнаружить. Звукопоглощающее покрытие — прорезиненные безэховые панели — обеспечивает минимальную отдачу от гидролокатора.

Целое семейство Kilo

Подводная лодка класса Kilo неуклонно совершенствовалась с тех пор, как была принята на вооружение ВМФ СССР. Изначальный проект 877 строился для внутренних нужд, а позднейшие варианты дорабатывались уже на экспорт.

Самым радикальным образом от исконной модели отличается последний вариант класса Kilo под названием проект 636.3 (“Варшавянка”). “Варшавянки” оснащены обновленными системами управления огнем и возможностью запуска ракет, включая крылатые “Калибры”, и могут поражать цели на суше. Эта модификация придала проекту дополнительные характеристики, разительно отличающиеся от первоначальной прибрежной миссии.

Однако, пожалуй, самым примечательным вариантом класса Kilo стал одноразовый экспериментальный корпус с водометным движителем вместо гребного винта: он получил шифр Б-871 и название “Алроса”.

“Это весьма необычно для неатомной подводной лодки, поскольку водометные движители насосного типа оптимальны для более высоких скоростей под водой”, — объясняет Эйч Ай Саттон.

“Возможно, это было сделано на пробу, поскольку аналогичные движители устанавливались на ряде российских подводных лодок с баллистическими ракетами. Хотя его использование на борту “Алросы” сомнительно, она остается в строю после длительного ремонта. Она — единственная дизель-электрическая подлодка с таким устройством”, — добавил он.

Новые лодки идут на смену старым

Ряд подлодок класса Kilo также эксплуатирует Китай.

Как отметило Министерство обороны в 2022 году, “КНР продолжает наращивать флот обычных подводных лодок, способных запускать усовершенствованные противокорабельные крылатые ракеты (ПКР). В период с середины 1990-х по середину 2000-х годов ВМС КНР приобрели 12 лодок класса Kilo российского производства, восемь из которых способны запускать ПКР”.

При этом Пентагон отметил, что “в конце 2021 года планировалось вывести из эксплуатации первые две подлодки лодки класса Kilo, закупленные у России в 1990-х”, и что их будущее в ВМС КНР может быть “не самым радужным”.

Хотя подлодки класса Kilo остаются на вооружении ВМФ России и ряда других стран, им на смену приходят новые лодки класса “Лада”.

Ожидалось, что “Лада” получит значительно расширенные возможности по сравнению с предшественницами времен холодной войны: это подводная лодка следующего поколения с традиционным двигателем и воздухонезависимой силовой установкой, малой шумностью, повышенной автоматизацией и меньшим экипажем.

Подводные лодки класса “Лада” по своим характеристикам в целом сопоставимы с передовыми западными аналогами. Однако этот класс столкнулся с серьезными трудностями. Головная лодка этого класса “Санкт-Петербург” была спущена на воду в 1997 году, но вступила в строй лишь более десяти лет спустя.

“Черная дыра” никуда не денется

Как минимум в теории подлодки класса “Лада” продолжают совершенствоваться уже в рядах ВМФ России, однако неизменный интерес к проекту 636.3 подтверждает мысль, что “Лады” по-прежнему сталкиваются с производственными проблемами и еще не достигли конструктивной зрелости.

Учитывая проблемы “Лад”, срок службы класса Kilo может продлиться дольше, чем изначально предполагали разработчики.

Калеб Ларсон — американский журналист, живет в Берлине. Работает на стыке конфликтологии и обществоведения, уделяя особое внимание американской внешней политике и европейской безопасности. Автор репортажей о Германии, России и США. С некоторых пор освещает конфликт на Украине с упором на сдвиг линий фронта в Донбассе и гражданские и гуманитарные потери. Бывший военный репортер Politico