В РФ начали разработку аналога «Ланцета» для применения в паре с «Князем Вандалом»

Создатели беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» (КВН) работают над производством барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 км, который можно было бы применять в паре с КВН. Об этом 12 января рассказал генеральный конструктор организации-производителя.

«Планируется производство барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 км и возможностью работы в паре с «Князем Вандалом Новгородским», в том числе с ретрансляцией связи через него. Сценарий применения схож с уже зарекомендовавшим себя на фронте «Ланцетом», только в рамках нашей «экосистемы», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, в настоящее время специалисты работают над рядом других проектов. В их числе — ударный беспилотник с реактивным двигателем. Сообщается, что аппарат сможет набирать скорость более 500 км/ч. О боевом применении такого БПЛА россияне вскоре смогут узнать из сводок с линии боевого соприкосновения (ЛБС).

Также идет работа над модернизацией другого беспилотника — «Князь Вещий Олег» (КВО).

«В этом году мы запустили в серийное производство «Князя Вещего Олега». Это самолет-разведчик с временем полета более двух часов. Сейчас активно дорабатываем это изделие, в первую очередь работаем над увеличением времени в воздухе. Сейчас протестированы образцы, летающие 3,5 часа», — рассказал собеседник.

Генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев 25 декабря рассказал, что «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) общей стоимостью примерно в две армии Германии. Подчеркивается, что в результате противник утратил какую-либо способность к механизированным наступлениям.

Чадаев 6 ноября также рассказал, что новейший оптоволоконный БПЛА «Князь Вещий Олег», предназначенный для разведки на дальности до 45 км, уже применяется в зоне специальной военной операции (СВО). Эти дроны-камикадзе идеально подходят для охоты на технику, но требуют целеуказания с воздуха. В связке с разведчиком, который использует оптоволоконный дрон, они могут эффективно выполнять задачи, которые раньше решались с помощью коммерческих дронов, таких как Mavic.