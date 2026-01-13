Ростех: танки сохранят свою роль на поле боя в качестве основной ударной силы прорыва

ЦАМТО, 12 января. Танки, вопреки распространенному сегодня мнению, не утратили свою роль на поле боя в качестве основной ударной силы прорыва, заявили в Ростехе.

"Это подтверждается многочисленными боевыми эпизодами в зоне СВО. При этом машины претерпели существенные изменения в части защиты, изменилась тактика их применения. Тем не менее, танк по-прежнему остается одной из самых устойчивых боевых машин поля боя, способной вести эффективный огонь прямой наводкой по противнику под воздействием различных средств поражения, включая FPV-дроны", – говорится в сообщении Ростеха.

Минобороны РФ рассказало о новой тактике применения танков в зоне специальной военной операции. Один танк ведет огонь по противнику с удаленных позиций, другой быстрым маневром выходит на передний край. Действия машин координируются с помощью беспилотников.

Специалисты Госкорпорации отмечают, что перспективные танки сохранят ключевые классические черты этих машин: гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. При этом будут учитываться новые требования к защищенности, огневой мощи и, что особенно важно, уровню ситуационной осведомленности.

"В то же время для будущих бронетанковых "кулаков" большее значение будут иметь не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами и средствами – автоматизированными системами управления, различными классами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами. Такая система позволит нейтрализовать значительную часть противотанковых угроз еще до начала активной фазы операции и с высокой вероятностью обеспечить занятие танками целевых рубежей атаки", – считают специалисты Ростеха.

В настоящее время Госкорпорация Ростех выпускает несколько типов современных танков, защита и бортовые системы которых были оперативно доработаны с учетом боевого опыта. Эти машины можно рассматривать как переходный этап к перспективной бронетехнике. К ним относятся основной боевой танк Т-90М "Прорыв", а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М, говорится в сообщении Ростеха.