Советская противотанковая мина ТМ-62 стала универсальным оружием на Украине (Forbes, США)

Forbes: в зоне СВО применяются доработанные противотанковые мины ТМ-62

Российские войска отличаются изобретательностью на поле боя, пишет Forbes. Советские противотанковые мины ТМ-62 дорабатываются под новые тактические потребности в зоне СВО. Их применяют для сбросов с БПЛА, а также в качестве подрывных пакетов.

Викрам Миттал (Vikram Mittal)

Российско-украинский конфликт обычно преподносится как соревнование беспилотников и передовой электроники, однако подчас не менее важную роль играют и более старые технологии. Так, обе стороны по-прежнему широко используют технику советских времен: те же танки Т-72, пулеметы ПКМ и гаубицы Д-30. Одна из таких систем — противотанковая мина ТМ-62 — особым образом сформировала обстановку на поле боя. Если прежде этот боеприпас широко использовался для защиты территорий, то с некоторых пор Украина и Россия перепрофилировали его в универсальный боезаряд, который используется на передовой для решения широкого спектра оперативных задач.

Противотанковая мина ТМ-62

ТМ-62 была поставлена на вооружение в Советском Союзе еще в начале 1960-х годов и до сих пор считается одной из самых популярных противотанковых мин в мире. Обычно зеленого цвета, она имеет цилиндрическую форму, диаметр 32 сантиметра и высоту 10 сантиметров. Весит она около 10 килограмм, из которых 7,5 килограмма приходится на бризантные взрывчатые вещества. Этого заряда достаточно, чтобы повредить или уничтожить бронетехнику при наезде. TM-62 предназначена для установки вручную или с помощью механических систем минного заграждения, таких как гусеничный минный заградитель ГМЗ.

TM-62 выпускается в нескольких вариантах как в металлических, так и в пластиковых корпусах, что снижает возможность обнаружения с помощью металлодетекторов. Мину можно настроить на детонацию с помощью различных механизмов, изменив взрыватель. Традиционно взрыватели приводились в действие нажимным механизмом или контактно-поворотным стержнем. Совсем недавно в России появились более совершенные электромеханические взрыватели, которые срабатывают при проезде бронетехники, что увеличивает вероятность успешной детонации. Некоторые варианты также снабжены элементами неизвлекаемости, препятствующими разминированию.

В настоящее время Украина производит собственную модернизированную версию TM-62, получившую обозначение TM-2025. Внешне модель TM-2025 идентична исходной TM-62, но имеет ряд заметных изменений. Отдельные элементы противопехотной мины, судя по всему, печатаются на 3D-принтере, что позволяет Украине быстрее доставлять боеприпасы на передовую. Самое значительное техническое изменение — внедрение нового электромеханического взрывателя и вспомогательного гнезда, что позволяет использовать элементы необезвреживаемости или дистанционный подрыв.

ТМ-62 как наземная мина

ТМ-62 широко использовалась на протяжении всего конфликта по своему прямому назначению — в качестве противотанковой мины. Хотя Оттавский договор ограничивает Украину в установке противопехотных наземных мин (Россия этот договор не подписала), обе стороны вольны использовать противотанковые мины. Советская доктрина, которой в целом продолжают следовать оба противника, делает упор на широкое применение наземных мин, и обе стороны вступили в конфликт с обширными запасами ТМ-62. В результате Украина широко использовала их на начальном этапе обороны, чтобы сдержать российский натиск. Российские войска также воспользовались ими следующим летом, чтобы замедлить и остановить контрнаступление ВСУ.

Минные поля продолжают играть важнейшую роль для обоих противников. Украина широко использует противотанковые мины на своих оборонительных рубежах в сочетании с противотанковыми рвами, бетонными заграждениями и колючей проволокой. Российские войска также устанавливают новые минные поля для обеспечения безопасности подконтрольных районов. Учитывая высокий спрос на минные поля, обе стороны разрабатывают новые методы их установки, в частности с использованием наземных роботов и беспилотников. В результате поле боя буквально усеяно наземными минами.

ТМ-62 как боеприпас для сброса с беспилотника

И Украина, и Россия сбрасывают доработанные TM-62 с беспилотников на технику и укрепленные позиции неприятеля, где они взрываются при ударе. В недавнем ролике, опубликованном украинскими военными, беспилотники-бомбардировщики “Баба-Яга” сбрасывают ТМ-62 на российские позиции под Белогоровкой-Северском со значительным ущербом. В другой серии роликов аналогичные беспилотники сбрасывают ТМ-62 на российскую бронетехнику — как представляется, успешно ее уничтожая.

Российские военные опубликовали похожие кадры, на которых тяжелые многоцелевые беспилотники сбрасывают ТМ-62 на позиции ВСУ. В одном из недавних роликов небольшой восьмироторный дрон, лишь немногим превышающий размерами саму мину, сбрасывает ТМ-62 на украинскую траншею в Харьковской области. Наземная мина взрывается при ударе, нанося серьезный урон.

TM-62 хорошо подходит для этой роли по ряду практических причин. Ее размеры и вес сочетаются с грузоподъемностью тяжелых мультироторных беспилотников, а заряд взрывчатого вещества весом 7,5 килограмма обеспечивает значительный разрушительный эффект. Кроме того, система широко доступна и хорошо знакома войскам обеих сторон, что позволяет быстро адаптироваться к новому использованию. Ее относительно простая конструкция также позволяет использовать доработанные или даже самодельные взрыватели для доставки по воздуху, что еще больше облегчает ее использование.

Противопехотная мина ТМ-62 как подрывной пакет

И украинские, и российские вооруженные силы также использовали противотанковые мины ТМ-62 в качестве самодельных подрывных пакетов во время ближнего боя и штурмовых операций. В социальных сетях появились ролики из Андреевки и Волчанска, на которых украинские военнослужащие забрасывают ТМ-62 в подвалы, траншеи и укрепленные огневые позиции, занятые российскими войсками. В других случаях, в том числе в ходе боевых действий у Лысовки под Красноармейском (Покровском), установленная над российской позицией ТМ-62 взорвалась, когда солдат попытался выйти, разрушив позицию и нейтрализовав находившихся внутри.

Российские войска применяли аналогичную тактику, используя ТМ-62 против украинских позиций — особенно в городских условиях. В видео с фронта российские солдаты сбрасывают ТМ-62 на занятые украинскими войсками многоэтажные строения, разрушая их. На другом ролике российский солдат неудачно выбрасывает ТМ-62 в окно здания во время штурмовой операции в Дзержинске (Торецке) под Донецком.

ТМ-62 хорошо подходит для этой импровизированной роли благодаря мощному заряду взрывчатки и практически повсеместной доступности по обе стороны фронта. Атаки на передовой нередко проводятся в непосредственной близости от позиций противника, что практически исключает пополнение запасов непосредственно в ходе операции. Но даже в этих условиях большое количество TM-62 остается легкодоступным в тыловых районах, на заброшенных позициях и действующих минных полях, обеспечивая наступающим войскам надежный источник взрывчатых веществ. Кроме того, одна TM-62 может заменить несколько зарядов меньшего размера, обеспечивая достаточную взрывную мощь для прорыва фортификационных препятствий, разрушения укрепленных позиций или обрушения закрытых помещений, а ее простая конструкция допускает доработку для дистанционного или отложенного подрыва.

Адаптация и ресурсоэффективность в войне на истощение

В войне на истощение беречь ресурсы не менее важно, чем личный состав, особенно когда логистика и промышленные мощности находятся в постоянном напряжении. И Украина, и Россия сталкиваются с хроническими проблемами в производстве, транспортировке и обслуживании современных боеприпасов (российские оборонные предприятия за время проведения спецоперации нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз. — Прим. ИноСМИ). В сложившихся условиях адаптация уже имеющегося оружия дает явное преимущество. В результате обе стороны доработали противотанковую мину ТМ-62 для иных целей, помимо собственно воспрещения доступа.

Расширенное использование TM-62 подчеркивает, что противники пытаются выжать максимум из всего имеющегося в наличии. Используя один и тот же боеприпас в качестве противотанковой мины, самодельного оружия с воздушной доставкой или подрывного пакета, украинские и российские подразделения сокращают потребность в материально-техническом обеспечении, сохраняя при этом оперативный темп в суровых условиях. В более широком плане конфликт раскрывает, как материальные ограничения стимулируют новшества на поле боя: старые системы оперативно дорабатываются под новые тактические потребности.