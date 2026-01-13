Российская гиперзвуковая ракета стала первым испытанием для нового немецкого противоракетного щита (Die Welt, Германия)

Die Welt: Берлин испытал новую систему ПРО в ходе российской атаки "Орешником"

Удар российской ракеты "Орешник" по западу Украины стал первым реальным испытанием для новой немецкой системы ПРО Arrow 3, пишет Die Welt. Хотя перехват не рассматривался, бундесвер впервые смог оценить реальные риски: принимать решения придется под давлением и с неполной информацией.

Бенедикт Фюст (Benedikt Fuest), Ларс Петерсен (Lars Petersen), Романус Отте (Romanus Otte)

Российский ракетный удар по западным районам Украины и новейшая немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 минувшей ночью могли впервые косвенно "пересечься". В ночь на пятницу Россия, по собственным заявлениям, выпустила по цели у польской границы на западе Украины баллистическую ракету средней дальности "Орешник". По первым оценкам аналитиков, целью мог стать украинский подземный склад газа в районе города Стрый, где хранится значительная часть газовых резервов Восточной Европы.

В начале декабря Бундесвер ввел в эксплуатацию систему Arrow 3 — "щит", который должен защищать Германию и соседние союзные страны именно от таких угроз. "В случае конфликта Германия в первую очередь находится под угрозой баллистических систем поражения большой дальности, таких как новая российская ракета “Орешник”, — поясняет Бундесвер значение ПВО Arrow 3, которую в Германии ввели под названием ArrowWeapon System forGermany (AWS-G). — С AWS-G — системой израильского производства, разработанной в кооперации с США, — ВВС получают совершенно новую способность стратегическойобороны".

"Орешник"— баллистическая ракета средней дальности, созданная на базе носителя ядерного оружия РС-26 "Рубеж". По данным украинской стороны, на подлете к цели она развила скорость свыше 10 Махов (около 12 тысяч км/ч). При оценочной дальности полета в 5–5,5 тысячи километров ракета, будучи запущенной с территории России, способна достичь практически любой точки Европы.

Ракета может нести несколько боевых частей и изначально разрабатывалась прежде всего как носитель ядерных зарядов, однако может оснащаться и обычными боеголовками, как утверждается, так произошло и сейчас. В таком виде оружие лишь ограниченно подходит для точных ударов в обычном оснащении, поэтому применение ракеты скорее следует расценивать как демонстрацию силы. При первом применении "Орешника" на Украине в ноябре 2024 года гиперзвуковая ракета нанесла сравнительно небольшой ущерб.

По данным украинских ВВС, при втором применении — в ночь с восьмого на девятое января — пуск был выполнен с удаленного российского испытательного полигона Капустин Яр у Каспийского моря. Ракета прошла несколько тысяч километров и по высокой баллистической траектории вышла к крайнему западу Украины. Удар пришелся примерно в 80 километрах от границы НАТО, что в Киеве оценили как "серьезную угрозу европейской безопасности".

Применение такого оружия в непосредственной близости от Польши следует воспринимать, прежде всего, как предупреждение со стороны России. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что из-за высокой скорости ракету "невозможно перехватить" и что даже с обычной боевой частью ее разрушительная мощь сопоставима с ядерным взрывом. Западные эксперты, впрочем, сомневаются в столь драматичных оценках и не считают "Орешник" "переломным фактором" в балансе сил.

Возможность перехвата с помощью ПВО Arrow 3

Особая пикантность нынешнего эпизода заключается в том, что Германия впервые располагает системой, созданной именно под подобный сценарий и в принципе способной обнаруживать и поражать российские ракеты средней дальности вроде "Орешника".

Arrow 3 предназначена для перехвата баллистических ракет большой дальности задолго до их подлета к цели. В отличие от прежних систем ПВО, таких как Patriot, Arrow 3 поражает цель не в атмосфере, а в космическом пространстве, то есть на высоте более 100 километров.

Перехват осуществляется по принципу hit-to-kill: боеголовка атакующей ракеты уничтожается одной лишь энергией прямого удара. Дальность полета ракет-перехватчиков составляет несколько тысяч километров, поэтому одна позиция может прикрывать не только Германию, но и значительные районы Центральной и Восточной Европы.

Ключевую роль играет система раннего предупреждения: мощный израильский радар с фазированной антенной решеткой, способный обнаруживать баллистические цели на дистанции до 900 километров. Радар работает постоянно и включен в сеть раннего предупреждения НАТО, которая использует в том числе спутниковые данные.

Первая немецкая единица Arrow 3 размещена на авиабазе Хольцдорф в земле Саксония-Анхальт. Оттуда система может отслеживать ракеты на ранних этапах полета — задолго до того, как они потенциально приблизились бы к воздушному пространству НАТО.

На этом фоне очень вероятно, что российскую атаку датчики системы Arrow 3 как минимум сопровождали. Запуск баллистической ракеты вроде "Орешника" фиксируется спутниковыми системами раннего предупреждения США уже через несколько секунд после старта, эти данные доступны также и Бундесверу.

Не позднее средней фазы полета, когда ракета по высокой баллистической траектории проходит через космическое пространство, полет мог зафиксировать и радар Arrow 3, размещенный в Хольцдорфе. Расстояние между Украиной и востоком Германии укладывается в известную дальность обнаружения: речь идет о цели, летящей на высоте в несколько сотен километров.

Федеральное правительство высказывается о конкретных событиях той ночи крайне сдержанно. Хотя министерство обороны дало понять, что Германия в принципе располагает возможностью обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты средней дальности в экзоатмосферном пространстве над Восточной Европой, никаких подробностей об оперативной работе Arrow 3 там подчеркнуто не раскрывают. Воздушная оборона, отмечают в Берлине, всегда строится как взаимодействие различных сенсоров и средств поражения в рамках интегрированной системы ПВО НАТО, а о конкретных процедурах сознательно умалчивают.

Расчет немецкой системы Arrow 3, вероятно, не был застигнут врасплох. По данным США, ранее Россия заранее информировала Вашингтон о пусках баллистических ракет по Украине, чтобы исключить ошибочную трактовку пусков как стратегического ядерного удара. Поскольку США обычно делятся подобными предупреждениями с союзниками, можно предположить, что и Германия была заранее уведомлена о предстоящем запуске. Для боевого оперативного экипажа Arrow 3 это означало бы, что сенсоры и анализ данных, вероятно, были подготовлены еще до старта. Атака, таким образом, стала удобным поводом проверить работу датчиков.

Остается вопрос, насколько "Орешник" в действительности способен маневрировать в полете: выдает ли его баллистическая траектория полета к цели почти сразу после запуска или речь идет о полноценном гиперзвуковом аппарате, способном активно менять курс. Судя по всему, что известно публично на данный момент, более вероятен первый вариант.

"Орешник", хотя и считается гиперзвуковым оружием из-за крайне высокой скорости, по всей видимости, летит по классической баллистической траектории, типичной для ракет средней дальности. В таком случае по месту запуска, участку разгона и высшей точке траектории можно сравнительно рано рассчитать, в каком географическом районе находится цель. Именно под это и заточены системы раннего предупреждения и перехвата вроде Arrow 3 — командование могло довольно быстро увидеть, что ракета не нацелена на территорию НАТО.

Следовательно, применение собственных противоракет не рассматривалось. В кругах НАТО, по информации издания WELT, на вопрос о возможном перехвате "Орешника" указывают, что Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй. Вместо нее, как утверждается, использовалась нидерландская система Patriot. Однако она способна противодействовать гиперзвуковому оружию вроде "Орешника" лишь ограниченно или вовсе не способна.

На фоне ввода Arrow 3 нынешний удар становится для Германии и политической точкой перелома. Впервые Бундесвер выходит на ключевую стратегическую роль в противоракетной обороне на восточном фланге НАТО. Как показывает этот случай, решения о возможных мерах перехвата в будущем придется принимать в течение считаных минут, часто на основе неполной информации и под серьезным давлением риска эскалации. Германия становится игроком, чьи действия в критической ситуации могут иметь последствия в сфере безопасности далеко за пределами собственных границ.