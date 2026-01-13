MWM: пилоты ВСУ не освоили управление истребителями F-16

Пилоты ВСУ не научились эффективно управлять истребителями F-16, пишет MWM. Отчасти проблема возникла из-за того, что западные самолеты для украинцев — чуждая техника. Отчасти и потому, что стандарты обучения НАТО не соответствуют условиям реального боя, указывает автор.

Офицеры украинских военно-воздушных сил вынуждены создавать собственную тактическую школу для эффективной эксплуатации западных истребителей F-16. По словам пилотов, командного состава и других военнослужащих, учебная программа НАТО по летной подготовке не соответствует реалиям современного конфликта, особенно в условиях противодействия российским многоцелевым самолетам.

В первую очередь серьезной критике подверглось обучение ключевым тактическим приемам высшего пилотажа без учета мощного противодействия со стороны наземных средств ПВО. Российская сторона за последние годы существенно нарастила потенциал своей противовоздушной обороны, особенно в зоне проведения операции. Новые правила ведения боя, разрабатываемые украинской стороной, делают упор на полеты на предельно малых высотах с использованием рельефа местности и тактику применения "ложных целей". Подтверждено, что ВВС Украины за время конфликта потеряли как минимум четыре истребителя F-16; при этом эксперты называют основной причиной их уничтожения именно работу наземных систем российской ПВО.

Комментируя новые учебные программы, один из действующих украинских пилотов F-16 рассказал в эфире национального ТВ: "Когда мы вернулись после обучения в Европе, сразу поняли, что в реальности эти знания нам не помогут. Мы сосредоточились на вопросах выживания в прифронтовой зоне, способах уничтожения крылатых ракет и противодействия роям ударных беспилотников". Он отметил, что западная доктрина в значительной степени опирается на опыт конфликтов прошлых лет, в которых западная авиация удерживала полное превосходство в воздухе и не сталкивалась с чрезвычайно плотной эшелонированной обороной и угрозами со стороны современных российских истребителей. Самолеты, поставленные Киеву, оснащены устаревшими радарами с механическим сканированием луча времен холодной войны, при этом габариты этих устройств в 4–7 раз меньше тех, что установлены на российских истребителях.

Пилот добавил, что истребители Су-35С и Су-57, а также перехватчики МиГ-31 Воздушно-космических сил России представляют серьезную угрозу. Они осуществляют боевое патрулирование на больших высотах, контролируя воздушное пространство. В результате F-16 не могут подняться на высоту, предписанную доктринальными документами НАТО, и вынуждены держаться максимально близко к земле, чтобы оставаться незамеченными. Маскировка на фоне местности позволила снизить эффективность российских радиолокационных систем слежения и самонаведения ракет. На выживаемость истребителей натовского образца также повлияла уязвимость самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые Москва продолжает эффективно использовать.

Последние данные об изменении оперативной тактики украинских F-16 подтверждаются и заявлениями российской стороны. В частности, глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов отмечал, что поставленные Киеву западные самолеты вынуждены действовать исключительно на малых высотах в тыловых районах, чтобы избежать поражения российскими истребителями. Особо подчеркивается роль Су-35С. "Су-35С фактически прижал авиацию противника к земле, вынудив её летать на предельно малых высотах в собственном тылу. При этом российские самолеты способны поражать цели на дистанциях в сотни километров. В результате самолеты противника не могут даже выйти на рубеж пуска своих ракет "воздух — воздух"", — заявил Чемезов в интервью агентству ТАСС. Несмотря на то что возможности Су-35 по целеуказанию за пределами прямой видимости уступают показателям МиГ-31БМ и Су-57, этот тип истребителей задействован в зоне конфликта в значительно большем количестве.

Разъясняя изменения в тактике боя, украинский пилот F-16 сообщил о разработке методики использования "ложных целей" в ситуациях высокого риска. Истребители намеренно обнаруживают себя, провоцируя российские самолеты на сближение для пуска ракет, чтобы те израсходовали боекомплект, пока другие борта выполняют свои задачи. Несмотря на рискованность подобных маневров, в ряде случаев украинским подразделениям удавалось выполнять задания.

Если данные утверждения верны, это может свидетельствовать о тактике изматывания, при которой российские пилоты вынуждены расходовать боеприпасы на предельных дистанциях. Однако остается открытым вопрос способности украинских F-16 успешно уходить от ответных атак, прикрываясь собственными системами ПВО. Проблема усугубляется тем, что количество таких установок на территории Украины постоянно сокращается, а поставки от западных союзников не покрывают и половины потребностей.

Украинские источники неоднократно предупреждали, что истребители F-16 и французские Mirage 2000 не способны на равных конкурировать с современными российскими многоцелевыми самолетами. Бывший официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат еще летом 2025 года отмечал: "У российской стороны есть самолеты, которые видят значительно дальше, и ракеты с большей дальностью пуска. У них также имеется мощная противовоздушная оборона, работающая в тесной связке с авиацией". По его словам, модификации истребителей, которыми располагает Киев, не могут конкурировать с российскими Су-35 в открытом воздушном бою, что требует от украинских сил комплексного подхода, включая использование систем РЭБ и наземных средств ПВО.