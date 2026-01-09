The Telegraph: Британия может разместить войска на Украине лишь на короткий срок

Британия сможет разместить войска на Украине лишь на короткий срок, цитирует бывшего министра обороны Уоллеса The Telegraph. Власти планируют сократить финансирование армии, при этом уже разместили контингент в Эстонии. Путин не уважает слабаков, но при всем желании нам его не обмануть: Украину мы не потянем, печалится экс-министр.

Нил Джонсон-старший

Британская армия недостаточно сильна, чтобы защитить Украину в долгосрочной перспективе, считает Бен Уоллес. Бывший министр обороны Великобритании заявил журналистам, что, по его прогнозам, Объединенное Королевство сможет сохранить военное присутствие в Восточной Европе, но лишь на незначительный срок после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Уоллес добавил, что из всех европейских стран одна Германия инвестирует в оборонные расходы достаточно средств, чтобы обеспечить гарантии безопасности Киева. Однако, уточнил он, громкие заверения о способности Британии поддерживать мирный договор не смогут обмануть российского президента Владимира Путина.

Утром 7 января в эфире "Радио Би-Би-Си" экс-министр Уоллес, занимавший свой пост почти четыре года, сказал: "Мы могли бы отправить британских солдат на Украину, но только на ограниченный период времени. Реальность такова, что из трех крупнейших европейских стран — Франции, Великобритании и Германии — только у последней есть финансовая возможность для подобных шагов. Берлин уже дважды увеличивал свой оборонный бюджет. Во всей Европе сейчас осталось только три региона, которые не пресс-релизами и притворными заявлениями, а делом доказывают наращивание оборонных возможностей: это Германия, Польша и скандинавские страны".

Он добавил, что в текущем году парламенту нужно согласовать выделение до 3,5% ВВП на выполнение финансовых обязательств перед НАТО. При этом британские власти продолжают настаивать на необходимости всячески поддерживать Украину. "Нынешнее правительство собирается сократить финансирование армии на миллиард фунтов, поэтому я не думаю, что мы сможем продолжать всё это. Не надо себя обманывать, — продолжает Уоллес. — Мы окажемся в крайне затруднительном положении. Мы недавно развернули контингент на территории Эстонии. Каждый шаг требует серьезных финансовых вложений, прямо сейчас, а не в 2029, 2030 или 2040 году. Управление по бюджетной ответственности заявило, что британское правительство не сможет внедрить план по 3,5% ВВП раньше 2035 года".

Накануне Великобритания подписала соглашение о размещении сухопутных войск на территории Украины в рамках предложенного плана о прекращении огня, впервые поддержанного Соединенными Штатами. Во вторник, 6 января, Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский утвердили трехстороннюю декларацию о создании "интернациональных сил" для предотвращения будущего вторжения России. Текст соглашения предусматривает создание Великобританией и Францией военных баз на украинской территории, чтобы, в случае чего, была возможность оперативной переброски войск для оказания всесторонней помощи.

Данный план поддержали США, назвав потенциальное сотрудничество с коалицией "страховочным тросом". Однако, добавляет сэр Уоллес, претензии Дональда Трампа на аннексию Гренландии вносят существенный раскол в блок НАТО, и это, по его словам, только на руку Путину. "Российского президента это вообще не остановит. И, давайте начистоту, сначала нам нужно заключить перемирие, — продолжает экс-министр. — Теперь предстоит проработать гораздо больше деталей. Какими будут правила ведения боевых действий? Что произойдет, если, например, сепаратисты с Донбасса нападут на наши военные базы? Мы признаем их частью российской армии или нет? Это очень непростое решение, и нам предстоит очень много работы".

Что касается крайне тревожных событий вокруг Гренландии, Бен Уоллес комментирует их так: "Гренландия формально находится в Западном полушарии, которое, согласно доктрине Трампа, является и принадлежит к сфере влияния Соединенных Штатов. Однако при этом она является неким связующим звеном с Европой. Раскол атлантического альянса был давней целью Путина. Наконец он получил свой шанс с помощью гренландской земли разобщить наше единство, сделать нас слабыми".

Амбициозные планы Дональда Трампа в адрес Гренландии снова появились на повестке дня после успешного захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро. Администрация Белого дома уже выступила с несколькими заявлениями о том, что остров может быть приобретен Соединенными Штатами для дальнейшего размещения на нем американского военного контингента. На текущий момент Гренландия является автономным регионом в составе Дании, тоже действующего члена НАТО.

Недавние заявления Трампа вызвали резонанс и подняли волну возмущения среди европейских лидеров. "Гренландия принадлежит своему народу. Только Дания и власти острова имеют право принимать решения по вопросам, касающимся суверенитета", — гласит ответное совместное заявление лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Дании.

Сэр Бен Уоллес далее объясняет, что вторжение в Гренландию положит конец нынешнему альянсу НАТО, который является основой безопасности коллективного Запада с 1949 года. По его мнению, премьер-министру Великобритании стоит проявить твердость и решительность по вопросам защиты территориального суверенитета Дании. Британское правительство не должно "ходить вокруг да около", а президент Трамп никогда не уважал тех, кто дает "пустые обещания".

"Речь здесь уже не о безопасности, а о желании Трампа украсть полезные ископаемые у Гренландии. Это чем-то похоже на то, что мы видим сегодня в Венесуэле, откуда нефть вывозится из Венесуэлы по цене, ниже установленной, — уточнил Уоллес. — Похоже, мы только и делаем, что увиливаем от ответа. В действительности у нас есть НАТО. Один член альянса собирается напасть на другого. И не на кого-то, а на Данию, которая единым фронтом встала на защиту США после терактов 11 сентября, Копенгаген первым из европейских союзников отправил войска в Афганистан. Всё происходящее говорит лишь об одном: НАТО находится на грани распада".

На вопрос о том, считает ли он, что британскому правительству необходимо активнее защищать Данию и Гренландию, сэр Уоллес ответил: "Думаю, нужно действовать решительнее. Мы должны быть сильными. Знаете, президент Трамп, как и президент Путин, считает европейцев слабыми. Они оба не уважают тех, кто уходит от ответов".