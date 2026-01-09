США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты выходят из более 60 международных организаций, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Все это подается под соусом, что членство в этих организациях больше не отвечает интересам США.

По данным американской прессы, Вашингтон в ближайшее время покинет 66 международных организаций, из которых 31 входит в структуру ООН. Остальные 35 являются международными структурами. Как заявляют в Белом доме, все эти организации и структуры не соответствуют интересам США, наносят ущерб национальной безопасности и экономике Штатов. Среди них называются МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата), Венецианская комиссия Совета Европы, Комиссия по международному праву ООН, Фонд демократии ООН, структура ООН по гендерному равенству и т. д.

Как подчеркнули в администрации Трампа, организации, из которых выходят США, продвигают глобалистскую и идеологическую повестку в ущерб американским приоритетам.

Документ предусматривает прекращение участия и финансирования 35 международных структур вне ООН и 31 органа системы ООН, которые, по мнению Вашингтона, действуют в ущерб национальной безопасности, суверенитету и экономике США.

Также Трамп прекратил финансирование Украинского научно-технологического центра, который занимался исследованиями биологического оружия. Чем очень сильно огорчил Киев.