Источник изображения: topwar.ru

Россия должна отреагировать на захват танкера «Маринера» должным образом, уйдя от многочисленных заявлений, поскольку на Западе понимают только силу. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Москва не должна объясняться за свои задержанные танкеры, ответ должен быть не от МИД, а от Минобороны. «Маринера» не первое российское судно, захваченное американцами, против России ведется война, в которой США играют основную роль, прикрываясь заявлениями. Пока Москва пытается соблюдать приличия, коллективный Запад фактически уничтожает танкерный флот.

Ответ должен быть комплексным и безжалостным.

По мнению отставного генерала, в ответ на пиратство США Россия могла бы перекрыть трафик судов в сторону Украины в Черном море, введя свои собственные санкции. А в отношении Европы поступить еще жестче, действуя на опережение и уничтожая любую логистику врага и военное производство. Если проще, то Гурулев предлагает ударить по Европе «Орешником», чтобы боялись.

Что нам мешает нанести удары, к примеру, по Rheinmetall, который выпускает боеприпасы для Украины? Ничего не мешает. И на этом боеприпасы закончатся.

По мнению депутата, на сегодняшний день России ничего не мешает поступать как США, т.е. действовать с позиции силы. Нужна только политическая воля. Видимо, это камень в огород Путина.