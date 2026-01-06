Войти
Военное обозрение

Генерал НАТО: ВСУ могут перейти в новое наступление, но ВС РФ не дают передышки

471
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия еще может перейти в наступление, но для этого ей необходимо время на подготовку резервов. Об этом заявил бывший замкомандующего войсками НАТО в Европе Ричард Ширефф.

Британский генерал считает, что у ВСУ все еще есть шансы на новую попытку наступления с целью выбить российские войска с занимаемых территорий, но для этого необходимо, чтобы русские остановили свое «изматывающее наступление» и дали киевскому режиму так необходимую ему передышку. Как заявляет Ширефф, временное перемирие позволит Киеву мобилизовать молодежь и подготовить так необходимые резервы для продолжения боевых действий.

Единственное, что сейчас действительно нужно Украине, – это время. Время на подготовку, на обучение молодых людей, которых сейчас начинают мобилизовывать в больших количествах.

Британец очень огорчен тем, что Россия не дает Украине возможности нарастить свои силы и подготовить новые бригады для последующего наступления, и призывает Европу давить на Москву, добиваясь временного прекращения огня.

Между тем Киев начинает новую волну мобилизации, стараясь загнать в окопы как можно больше молодежи, в частности бывших студентов, которых массово начали отчислять из вузов и колледжей, дающих отсрочку. Кроме того, ходят упорные слухи, что в ближайшее время Зеленский снизит возраст мобилизации с 25 лет до 20-23. Киевский режим настроен воевать до последнего украинца.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 15:35
  • 12753
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.01 05:13
  • 0
Комментарий к "Российские войска сбили один из последних истребителей Су-27, с помощью которых Украина хочет добиться превосходства в воздухе (Military Watch Magazine, США)"
  • 06.01 04:46
  • 8
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 06.01 04:23
  • 0
Комментарий к "Подготовка ударов по Ирану: грузовые самолёты ВВС США прибыли в Великобританию"
  • 06.01 03:11
  • 0
Комментарий к "Трамп пригрозил, что нового лидера Венесуэлы ждет судьба хуже, чем у Мадуро (The Atlantic, США)"
  • 06.01 02:17
  • 0
Комментарий к "Пять очагов напряженности (один из них в Европе), из-за которых в 2026 году может разгореться третья мировая война (Daily Star, Великобритания)"
  • 06.01 01:21
  • 1
Трамп пригрозил, что нового лидера Венесуэлы ждет судьба хуже, чем у Мадуро (The Atlantic, США)
  • 05.01 23:47
  • 3
Ковальчук оценил перспективу лететь на Марс в ближайшем будущем
  • 05.01 19:34
  • 6
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 05.01 19:27
  • 3
"Уралвагонзавод" отправил в войска эшелон с новой партией танков Т-90М "Прорыв"
  • 05.01 06:44
  • 1
Израиль прикроют «Железным лучом»
  • 05.01 06:42
  • 1
В России оценили опасность комплексов Patriot словами «никакое не вундерваффе»
  • 05.01 06:40
  • 1
Российское небо — крепость: как НАТО противостоять A2/AD и системе ПВО России? (The National Interest, США)
  • 05.01 06:16
  • 1
Пять очагов напряженности (один из них в Европе), из-за которых в 2026 году может разгореться третья мировая война (Daily Star, Великобритания)
  • 05.01 04:13
  • 0
Ответы на "Российское небо — крепость: как НАТО противостоять A2/AD и системе ПВО России? (The National Interest, США)"