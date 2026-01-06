Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия еще может перейти в наступление, но для этого ей необходимо время на подготовку резервов. Об этом заявил бывший замкомандующего войсками НАТО в Европе Ричард Ширефф.

Британский генерал считает, что у ВСУ все еще есть шансы на новую попытку наступления с целью выбить российские войска с занимаемых территорий, но для этого необходимо, чтобы русские остановили свое «изматывающее наступление» и дали киевскому режиму так необходимую ему передышку. Как заявляет Ширефф, временное перемирие позволит Киеву мобилизовать молодежь и подготовить так необходимые резервы для продолжения боевых действий.

Единственное, что сейчас действительно нужно Украине, – это время. Время на подготовку, на обучение молодых людей, которых сейчас начинают мобилизовывать в больших количествах.

Британец очень огорчен тем, что Россия не дает Украине возможности нарастить свои силы и подготовить новые бригады для последующего наступления, и призывает Европу давить на Москву, добиваясь временного прекращения огня.

Между тем Киев начинает новую волну мобилизации, стараясь загнать в окопы как можно больше молодежи, в частности бывших студентов, которых массово начали отчислять из вузов и колледжей, дающих отсрочку. Кроме того, ходят упорные слухи, что в ближайшее время Зеленский снизит возраст мобилизации с 25 лет до 20-23. Киевский режим настроен воевать до последнего украинца.