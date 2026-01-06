«Ждать взятия Херсона и Одессы не стоит». Каким будет 2026 год на фронтах СВО?

Полковник Ходаренок: ВС РФ могут взять под контроль всю ДНР за несколько месяцев

Российские военные в 2025-м успешно продвигались вглубь обороны ВСУ, с начала года они заняли более 330 населенных пунктов. В течение года произошли освобождение Курской области, взятие Часова Яра, Северска, Волчанска, Покровска, Димитрова и Гуляйполя. Но ждать обрушения обороны ВСУ пока не приходится. Какие главные задачи стоят перед ВС РФ в 2026 году и будут ли взяты Херсон и Одесса — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Главные задачи 2026 года

На данном этапе представления об условиях мирного урегулирования у Москвы и Киева существенно расходятся. Украина еще не потерпела поражений такого масштаба, чтобы дальнейшее сопротивление ВСУ стало невозможным. Поэтому боевые действия в 2026 году будут продолжены.

В ближайшее время, в начале года, скорее всего, продолжатся бои за Красный Лиман и Константиновку, возрастет интенсивность атак на Запорожском направлении.

Главная задача предстоящей зимней кампании 2026 года по-прежнему заключается в овладении Славянско-Краматорской агломерацией и окончательном освобождении всей территории ДНР.

Ее выполнение, надо полагать, займет не менее нескольких месяцев и будет закончено, скорее всего, к наступлению весенней распутицы. Подобные прогнозы основываются на боевом и численном составе группировок ВС РФ и созданных запасах материальных средств. Полное овладение оставшейся частью ДНР в такие сроки выглядит вполне реальной задачей для Вооруженных сил России.

Обрушится ли фронт?

Что касается «каскадного обрушения обороны ВСУ», «прекращения организованного сопротивления украинской армии», «беспорядочного бегства с переднего края» и «полного коллапса обороны», то подобное возможно только в результате целой серии сокрушительных поражений украинской военной машины.

Пока же в течение 2025 года российская армия одержала ряд побед тактического масштаба, но ни на одном участке фронта они так и не переросли в прорывы оперативного уровня. А существенные поражения и разгромы войск противника начинаются именно с них. Пока же оборона ВСУ на оперативно-стратегическом уровне не претерпела существенных кризисов и обвалов.

Ждать ли взятия Одессы?

Ожидать взятия Херсона, Сум, Запорожья в первой половине 2026 года, скорее всего, не стоит. Еще более иллюзорными выглядят существенное продвижение на южных направлениях и захват Одессы, слухи о котором начали распространяться после массированных ударов средств воздушного нападения ВС РФ по объектам этого региона в последнее время.

Если брать Одессу с моря, то надо, по меньшей мере, проводить морскую десантную операцию. То есть высаживать на обороняемое противником побережье как минимум несколько дивизий.

Чтобы подобная операция стала реальностью, надо захватить полное господство не только в воздухе, но и на море, иметь соответствующие морские десантные силы и высадочные средства. Подробные ответы на эти вопросы практически сразу переводят подобные действия войск разве что в область гипотез и предположений.

Если наступать на Одессу по суше, то форсирование Днепра в его нижнем течении весьма немногим отличается от морской десантной операции: войск, сил и средств для этого потребуется ничуть не меньше.

Фактор переговоров

Однако прогнозы действий вооруженных сил противоборствующих сторон в 2026 году могут существенно и внезапно измениться в результате переговоров главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в этом случае, как вассалу Соединенных Штатов, просто придется молча выслушать условия, поставленные сюзереном — американским лидером. Вместе с тем было бы весьма неправильно полагать, что Трамп каким-либо образом «играет на стороне Москвы»: президент США действует исключительно исходя из национальных интересов своей страны.

Михаил Ходаренок

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).