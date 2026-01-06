Трамп пригрозил, что нового лидера Венесуэлы ждет судьба хуже, чем у Мадуро (The Atlantic, США)

The Atlantic: Трамп пригрозил Родригес новой атакой на Венесуэлу

Новый лидер Венесуэлы Родригес отказалась подчиняться требованиям Трампа, пишет The Atlantic. В ответ президент США пригрозил ей суровой расплатой: он может запустить вторую волну атак по стране. Гренландии тоже стоило бы насторожиться, предупреждает автор статьи.

Майкл Шерер (Michael Scherer)

Президент заявил журналу The Atlantic, что Делси Родригес должна подчиниться требованиям США, иначе...

В телефонном интервью в воскресенье утром президент Дональд Трамп высказал довольно явную угрозу в адрес нового лидера Венесуэлы Делси Родригес, заявив, что "если она не будет поступать правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, даже выше, чем Мадуро". Николас Мадуро в настоящее время находится в тюремной камере в Нью-Йорке. Трамп дал понять, что не будет терпеть "вызывающий", по его словам, отказ Родригес от вооруженной интервенции США, которая привела к захвату Мадуро.

Во время нашего разговора Трамп, который только что прибыл в свой гольф-клуб в Вест-Палм-Бич, был явно в хорошем настроении и подтвердил мне, что Венесуэла может быть не последней страной, ставшей целью американской интервенции. "Нам действительно нужна Гренландия", — сказал он и отметил, что остров, который принадлежит Дании, союзнику США по НАТО, "окружен российскими и китайскими кораблями". Обсуждая будущее Венесуэлы, Трамп дал понять, что уже не отвергает смену режима и контроль над государством и не согласен с опасениями некоторых своих сторонников из движения MAGA. "Знаете, возрождение страны и смена режима, как бы вы это ни называли, лучше того, что там есть сейчас. Хуже уже не будет", — сказал президент США.

Его резкий тон в отношении Родригес контрастировал с похвалой, которую он высказал ей в субботу спустя несколько часов после того, как американские военные силы атаковали Каракас и захватили Мадуро и его жену Силию Флорес с целью привлечения их к уголовной ответственности. Трамп заявил на пресс-конференции после атаки, что Родригес в частном порядке выразила готовность сотрудничать с Соединенными Штатами, которые, по заявлению Трампа, будут временно "управлять" страной.

"Она в принципе готова сделать все, что мы считаем необходимым, чтобы Венесуэла снова стала великой", — сказал Трамп в своем субботнем заявлении.

Спустя несколько минут Родригес отвергла это предположение, заявив, что страна "готова защищать свои природные ресурсы" и что национальная оборона по-прежнему готова проводить политику Мадуро, возвращения которого она потребовала. "Мы никогда больше не будем колонией", — заявила Родригес. Перспектива того, что правительство Мадуро будет продолжать сопротивляться США, повысила риск затяжной борьбы за контроль над Венесуэлой, которая потребует усиления военного участия США и даже оккупации страны. Вчера Трамп дал понять, что готов отдать приказ о второй волне военных действий в Венесуэле, если сочтет это необходимым.

"Восстановление — это не плохо в случае с Венесуэлой, — сказал лидер США. — Страна катится в ад. Там все безнадежно. Это совершенно безнадежная страна. Полная катастрофа во всех отношениях".

В своей речи в декабре 2016 года Трамп, будучи избранным президентом, заявил, что США "перестанут стремиться к свержению режимов в других странах, о которых мы мало что знаем". Во время своей прошлогодней предвыборной кампании он выступал против "национального строительства", утверждая, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на собственном восстановлении, а не вмешиваться в дела таких стран, как Ирак и Афганистан.

Когда в воскресенье утром я спросил, чем национальное строительство и смена режима в Венесуэле отличаются от аналогичных усилий, против которых Трамп ранее выступал в Ираке, президент США предложил задать этот вопрос бывшему президенту Джорджу Бушу.

"Я не занимался Ираком. Это делал Буш. Вы должны задать этот вопрос Бушу. США не должны были входить в Ирак. Это положило начало катастрофе на Ближнем Востоке", — сказал Трамп.

Трамп заявил, что считает, что Соединенные Штаты должны сохранять контроль над Западным полушарием, сославшись на свою версию доктрины Монро 19 века, которая отвергала европейский колониализм в Западном полушарии. Трамп называет свой подход "доктриной Донро". В интервью он сказал, что решение похитить президента Венесуэлы было принято не только из-за географического положения страны.

"Дело не в полушарии. Дело в стране. Дело в отдельных странах", — сказал Трамп в телефонном разговоре.

Я спросил лидера США, может ли нападение на Венесуэлу свидетельствовать о готовности принять военные меры для захвата Гренландии, автономной территории в составе Королевства Дания, которая отвергает территориальные претензии США. Госсекретарь Марко Рубио заявил вчера, что после операции в Венесуэле мир должен обратить на это внимание. "Когда Трамп говорит о своих целях, когда он говорит, что собирается решить проблему, он именно это и намерен сделать", — сказал Рубио. Трамп неоднократно заявлял, что США "нужно" контролировать Гренландию.

Президент США сказал, что все должны сами понять, что военные действия США в Венесуэле означают для Гренландии: "Все должны сами это оценить. Я действительно не знаю. Вчера Марко очень хорошо сказал обо мне. Знаете, я тогда не имел в виду Гренландию. Но нам действительно нужна Гренландия, безусловно. Она нам нужна для обороны".