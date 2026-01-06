Войти
Новое развитие в урегулировании конфликта на Украине: "Америка готова направить войска для поддержания мира" (Daily Mail, Великобритания)

Американские солдаты
Американские солдаты.
Источник изображения: © AP Photo / Mel Evans

Daily Mail: США согласны отправить военный контингент на Украину

США согласились разместить на Украине войска, если Россия нарушит условия будущего мирного соглашения, пишет Daily Mail. Это обещание может подтолкнуть киевский режим к завершению конфликта и территориальным уступкам. Однако Москва всегда подчеркивала, что такой вариант для нее неприемлем.

Марк Никол

Представители США и Украины обсудили развертывание американских войск для поддержки страны в рамках мирного соглашения.

Сенсационное развитие событий: Белый дом, похоже, готов направить военный контингент, если Россия нарушит любое достигнутое путем переговоров соглашение. Информацию об этом подтвердил сначала премьер-министр Польши Дональд Туск, а затем Владимир Зеленский.

Намерение США взять на себя такое обязательство является огромным стимулом для Украины и может оказаться важным фактором в попытке убедить руководство страны прекратить конфликт и даже пожертвовать территориями восточных регионов.

До сих пор камнем преткновения оставался срок действия гарантий безопасности, которые предоставит Киеву Вашингтон. Он предусматривает 15 лет, но Украина настаивает на значительно большем временном промежутке.

"Смертоносность выросла в десять раз": Россия нашла ключ к системам РЭБ Украины

Этот шаг администрации Трампа также является стимулом для Великобритании и Франции. На сегодняшний день они являются единственными странами, согласившимися направить сухопутные войска в Украину в случае прекращения боевых действий.

Соглашение по этому вопросу могло бы поставить в неловкое положение Владимира Путина. Российский лидер по-прежнему категорически против размещения западных войск на Украине.

Намерение США направить на Украину свой контингент было озвучено после заявления российской стороны, что Украина атаковала резиденцию Путина под Новгородом. Однако сомнения в достоверности произошедшего усилились после того, как Москва заявила, что дворец на берегу Черного моря был атакован 91 беспилотником (пусть уважаемый автор пояснит, с каких пор Новгородская область имеет выход к Черному морю. — Прим. ИноСМИ). В понедельник Путин сообщил Дональду Трампу об инциденте, что побудило президента США выступить с осуждением Украины.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным. Также после встречи лидеров НАТО в Берлине польский премьер Туск предположил, что США готовы разместить на Украине солдат, если Россия нарушит условия мирного соглашения.

Политик заявил: "Мир уже на горизонте, нет сомнений, что произошли события, которые дают основания надеяться на окончание этого конфликта, причем довольно быстро, но это все еще надежда, и она далека от уверенности на 100%".

Туск назвал гарантии безопасности США для Киева главной причиной прекращения конфликта, отметив, что они могут "включать [в себя пункт о] присутствии американских войск вдоль линии соприкосновения между Украиной и Россией" после достижения мирного соглашения. "Эти довольно недвусмысленные заявления прозвучали впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры по ту сторону Атлантики".

