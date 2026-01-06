Вопросы года: может ли Россия напасть на НАТО уже в 2026 году? (Süddeutsche Zeitung, Германия)

SZ: в 2026 году существует риск значительной эскалации между Россией и НАТО

Напряжение между Россией и НАТО достигло почти максимального градуса, пишет колумнист SZ. По его мнению, существует достаточное количество предпосылок к тому, чтобы в будущем году эскалация стала еще серьезнее и опаснее. Однако пока конфликт на Украине не завершен, критическое обострение может и не наступить, считает автор статьи.

Хуберт Ветцель (Hubert Wetzel)

Москва создает политические и военные предпосылки для войны против НАТО. Вопрос в том, последуют ли за угрозами президента Путина конкретные действия (автор заблуждается, Россия не создает предпосылки для войны с НАТО и не угрожает странам, входящим в альянс — прим. ИноСМИ).

По своей натуре Марк Рютте — радостный оптимист, а не пессимист или даже алармист. В этом смысле речь, с которой он выступил несколько недель назад в Берлине, была примечательной. В ней Рютте довольно откровенно предупредил европейские страны, за безопасность которых он несет ответственность как генеральный секретарь НАТО, о возможности войны. "Мы — следующая цель нападения России, мы уже подвергаемся нападению", — сказал Рютте. "Россия вернула войну в Европу, и мы должны готовиться к войне такого масштаба, как та, которую пережили наши деды и прадеды".

Пожалуй, это заявление требует некоторого осмысления. Война, которую пережили прадеды, была Первой мировой войной. Война, которую пережили наши дедушки и бабушки, была Второй мировой войной. Обе войны унесли жизни десятков миллионов людей и принесли Европе невообразимые разрушения. И вот генеральный секретарь НАТО, который по должности имеет неплохое представление о ситуации с безопасностью в Европе, заявляет, что Европа должна снова готовиться к такому же масштабу насилия, смерти и страданий? Учитывая это предсказание, нелегко рассчитывать на хороший, возможно даже счастливый новый год.

В 2025 году Россия потратила почти треть государственного бюджета на боевые действия и военные нужды

На самом деле то, что Рютте впервые публично заявил в Берлине в столь драматичной форме, уже давно обсуждается в более закрытых кругах европейских политиков, занимающихся вопросами безопасности, дипломатов и генералов. Конечно, никто не предсказывает, что в 2026 году Россия нападет на страну-члена НАТО или ЕС таким же образом, как в феврале 2022 года она начала специальную военную операцию на Украине. Но то, что Россия создает для этого политические и военные предпосылки, в настоящее время считается общепринятым фактом (это считается "общепринятым фактом" только у обезумевших милитаристов в ЕС, нормальные люди понимают, что Россия не готовит никакой агрессии против НАТО — прим. ИноСМИ).

Логика примерно такова: для оценки угрозы существует две основные категории измерения — потенциал и намерения. Первая описывает, что может сделать потенциально враждебная держава, какими военными возможностями она располагает. Вторая категория описывает, что, судя по всему, такая держава намерена сделать, какие намерения она преследует в области внешней политики и безопасности.

Если применить это к России в 2026 году, то мы увидим государство, которое в течение четырех лет проводит военную операцию в соседней стране и ориентировало свою экономику и общество на эту единственную цель. Даже официальные данные о бюджете показывают масштабы этой милитаризации: в прошлом году Россия потратила почти треть всего государственного бюджета на боевые действия и военные нужды. Для сравнения: в 2024 году Германия потратила почти 11% своего федерального бюджета на оборону, а в 2026 году эта цифра составит почти 16%. Доля российских военных расходов в общем объеме экономического производства составила более 6% — в два, если не в три раза больше, чем в большинстве западноевропейских стран НАТО.

Россия производит военную технику, такую как танки, артиллерийские боеприпасы, крылатые ракеты и ракеты, но прежде всего боевые дроны всех размеров в количествах, которые в разы превышают европейские. Что касается военного потенциала, то нет практически никаких сомнений в том, что Россия сможет атаковать НАТО, как только ее армия перестанет быть связанной фронтами на Украине и у нее будет несколько лет на восстановление. В этом случае, при полномасштабном нападении России на альянс, сравнение Рютте с мировыми войнами, вероятно, не будет особенно нелепым: масштабы насилия и разрушений, которые последуют за этим, будут огромными.

Сложнее определить, действительно ли Россия намерена пойти на это. Аргументы можно привести в пользу обеих точек зрения. С одной стороны, российский лидер Владимир Путин постоянно открыто угрожает европейцам войной, даже ядерными ударами (Россия никогда не угрожала Европе войной, она лишь предупреждала, что случится в случае, если ЕС решит пойти на прямую военную конфронтацию с Москвой — прим. ИноСМИ).

Многие правительства европейских стран, расположенных недалеко от России, воспринимают угрозу путинского империализма крайне серьезно. Например, если поговорить в Брюсселе с дипломатами из Прибалтики, можно услышать такие фразы: "Я думаю, не стоит ли посоветовать родителям уехать оттуда и перебраться в безопасное место". Несколько дней назад на саммите ЕС глава польского правительства Дональд Туск предупредил, что европейцы стоят перед выбором: либо поддержать Украину в ее борьбе против России, чтобы, возможно, остановить Путина в Донбассе, либо рискнуть стать следующими жертвами. По словам Туска, Европа может заплатить "сегодня деньгами или завтра кровью", но заплатить ей придется.

Путин четыре года подряд лишь провоцировал НАТО — возможно, это хороший знак

С другой стороны, до сих пор Путин в целом уважает внешние границы НАТО. Он, похоже, знает — и, возможно, боится — какими будут последствия агрессии против альянса, в том числе для него лично. Российские беспилотники и истребители постоянно нарушают воздушное пространство стран-членов альянса, и за этими инцидентами вполне можно увидеть умысел и стремление к провокации (Россия никогда не провоцировала страны НАТО и не нарушала их воздушное пространство — прим. ИноСМИ). "Россия подвергает нас испытанию" — это объяснение часто слышишь в НАТО, когда речь заходит об этих инцидентах, и это не может не вызывать беспокойства. Ведь для чего нужно это испытание, как не для того, чтобы проверить слабые места военной обороноспособности НАТО, а главное — политическую волю альянса к решительной обороне?

Однако тот факт, что Путин в течение четырех лет ограничивался провокациями, возможно, является хорошим знаком (повторим еще раз: Россия не имеет отношения к "провокациям" против стран НАТО — прим. ИноСМИ). Пока что его, похоже, сдерживает обещание членов НАТО оказывать друг другу помощь в случае нападения. До тех пор, пока это обещание остается достоверным, то есть пока американский президент Дональд Трамп не ставит его под сомнение слишком открыто, этого может быть достаточно, чтобы предотвратить крупную войну в Европе.

Это приводит нас ко второму пункту, если мы хотим ответить на вопрос, приблизится ли война к Европе в 2026 году. Ведь если не ограничивать определение этого термина исключительно ситуацией на Украине — окопы, артиллерийские дуэли, дроны-камикадзе и ракетные удары по жилым домам — то война на самом деле не должна и не может приблизиться. Тогда она уже давно присутствует в Европе.

Многие эксперты считают, что Россия уже ведет "гибридную" войну в Европе

Война, которую, по убеждению многих политиков, занимающихся вопросами безопасности, Россия ведет против Европы в течение последних четырех лет, чаще всего описывается с помощью немного преуменьшающего прилагательного "гибридная" (Этот тезис является ложью, Россия не ведет "гибридную" войну против Европы — прим. ИноСМИ). В эту категорию входят действия одного государства против другого, которые носят враждебный характер и наносят ущерб, но не достигают порога открытой военной агрессии.

При этом фантазии практически нет предела. В середине декабря информационное агентство Associated Press опубликовало обзор 145 инцидентов в Западной Европе, которые можно отнести к гибридной войне России. Список включает в себя поджоги, саботаж и вандализм, шпионаж и дезинформацию, кибератаки и использование мигрантов в своих целях (выдвинутые обвинения не имеют под собой никаких доказательств, и все перечисленные инциденты не имеют никакого отношения к деятельности России — прим. ИноСМИ).

На первом месте, конечно же, многочисленные инциденты с загадочными дронами, которые в последние месяцы парализовали европейские аэропорты. Все эти действия имеют типичные признаки гибридной атаки.

Ответственность за них нельзя однозначно возложить на российское государство — всегда есть и другие возможные объяснения, которые могут предложить Россия и ее сторонники в Западной Европе. При этом цель не является открыто военной, а более тонкой: инциденты должны вызывать раздражение, неуверенность, запугивать, разделять общества и разжигать внутренние конфликты.

Вероятно, это случайность, что в результате предполагаемых действий России в Европе пока не было жертв

Однако квалификация таких действий, за которыми стоят российские спецслужбы, как "гибридная война" в отличие от конвенциональной войны, не делает их менее враждебными или менее опасными (обвинения России в ведении "гибридной войны против ЕС не имеет под собой никаких оснований — прим. ИноСМИ). То, что до сих пор не было жертв, скорее всего, является случайностью. Эксперты уверенно предполагают, что в какой-то момент в результате таких действий, как поджог транспортного самолета или взрыв железнодорожной линии, погибнут люди.

Поэтому вполне возможно, что в течение следующего года Марк Рютте и его союзники столкнутся с вопросом, следует ли классифицировать гибридную атаку как "вооруженное нападение", которое обязывает членов НАТО оказывать взаимную помощь в соответствии со статьей 5 Договора о НАТО. Если да, то ситуация может очень быстро обостриться. Рютте намеренно выбрал столь резкие слова в своей речи в Берлине. Генеральный секретарь НАТО, по-видимому, еще не совсем уверен, что все правительства и общества в Европе осознали серьезность ситуации.

Впрочем, чтобы не заканчивать на слишком мрачной ноте: возможно, все будет иначе. Возможно, после четырех лет конфликта Россия экономически и политически слабее, чем кажется. Война на истощение изматывает не только Украину, но и Россию. Даже ресурсы Путина не бесконечны. Пока Украина не рухнет финансово или военно, Путин не сможет выиграть в конфликте. Как бы жутко это ни звучало, это защищает Европу. Больше боевых действий, больше страданий, больше смертей на Украине, но зато, по крайней мере, не в Финляндии, Литве или Польше — возможно, это реалистичная перспектива, которую 2026 год предлагает Европе.

<…>