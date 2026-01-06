Заход с моря: активность ВМФ России в 2025-м охватила большинство регионов мира

Российские корабли совершили более 80 визитов и деловых заходов в порты дружественных стран

В 2025 году корабли и суда ВМФ России совершили более 80 походов, визитов и деловых заходов в зарубежные порты. Они охватили большинство регионов мира. О важнейших мероприятиях и маневрах, в которых принимали участие российские корабли, — в материале «Известий».

Учения ВМФ России в 2025 году

Самыми крупными учениями 2025 года, в которых принимали участие ВМФ России, стали «Июльский шторм» и «Запад-2025».

Не так давно флотские объединения были выведены из подчинения оперативно-стратегических командований и переданы под управление Главкомата ВМФ. На учениях «Июльский шторм» шла отработка этих новых механизмов взаимодействия. Они проводились 23–27 июля в морях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей.

Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Левченко» Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2025» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В условиях, максимально приближенных к боевым, проводились испытания новых видов военной техники. Так, с палубы патрульного корабля «Виктор Великий» по мишеням работал зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2». А доработанный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» с борта малого ракетного корабля «Тайфун» сбивал запущенные с берега ракеты. Испытывались и другие новинки, в частности лазерные системы связи.

Но самым главным стало использование современных роботизированных систем. На опубликованных пресс-службой Балтийского флота видео и фотографиях видно поражение морской мишени безэкипажным катером, а также использование беспилотников «Ланцет» для уничтожения морских целей. Это была отработка реальных сценариев боевых действий. Так, уже 28 августа российский безэкипажный катер в русле Дуная потопил украинский разведывательный корабль «Симферополь». А в созданных войсках беспилотных систем есть и морские части.

В ходе учений особо поражал ордер боевых кораблей Тихоокеанского флота. Гвардейский крейсер «Варяг» стрелял ракетой «Вулкан», группа ракетных катеров запускала «Москиты», а с берега выполняли пуски ракетные комплексы «Бастион».

Всего в маневрах принимали участие более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих. Было выполнено около 550 боевых упражнений, из них более 450 — с практическим применением оружия.

Корабли Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2025» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В ходе учений России и Белоруссии «Запад-2025», прошедших с 12 по 16 сентября, Балтийский и Северный флоты принимали участие в отработке сценария отражения нападения стран НАТО на территорию союзного государства. Силы Северного флота проводили десантные и контрдесантные операции. Фрегат «Адмирал Головко» провел пуски ракет «Циркон» по морской и береговой целям.

Силы Северного флота также отрабатывали защиту российских нефте- и газодобывающих объектов в Арктической зоне. А силы Балтийского флота провели совместные ракетные стрельбы корвета «Стойкий», берегового ракетного комплекса «Бал» и самолетов морской авиации по отряду боевых кораблей противника. Всего в учениях участвовало порядка 247 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Боевая служба российских кораблей

Прокси-война, которую страны НАТО и Украина ведут против России за пределами линии боевого соприкосновения, возродила значение термина «боевая служба» в его изначальном понимании — когда корабли ВМФ России, находящиеся в море, готовы к немедленному применению оружия против проявляющих враждебность судов противника.

В последнее время транспорты и танкеры с грузами для «африканского корпуса», для группировки наших войск в Сирии плавают в охранении кораблей ВМФ России. Корветы, большие противолодочные и другие корабли подхватывают такие суда в Балтийском море, сопровождают их в Северном море, в английский проливной зоне и ведут в Средиземном море до пунктов назначения.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» швартуется в порту Североморска Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Дубов

Так, вернувшийся 27 декабря в Североморск большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» за 220 суток прошел 30 тыс. морских миль. Он неоднократно сопровождался силами британского флота в английских проливах. Помимо участия в учениях, корабль охранял важные суда. Тем же занимался после окончания своего ремонта в Кронштадте и БПК «Североморск», попутно поучаствовав и в очередном Арктическом походе. В охранении принимали участие и другие корабли. Находясь в зонах ожидания, они вызывали жуткое раздражение со стороны стран НАТО и обвинения в шпионаже.

В каких походах участвовали российские корабли

Значимым стал и 14-й Арктический поход кораблей Северного флота, в рамках которого решались разнообразные задачи по обороне полярных территорий. В нем участвовали БПК «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский» (он обогнул остров Шпицберген, совершив плавание в сверхвысоких широтах, где ранее ходили только ледоколы), спасательное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов». После окончания похода корабли присоединились к учениям «Запад-2025».

Однако основная нагрузка по посещению иностранных государств и проведению международных учений легла на Тихоокеанский флот. Его корабли в 2025 году совершили два длительных похода в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Индийского океана.

Корвет «Резкий» во время швартовки Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Первым был поход корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». В феврале – июне отряд в течение 137 суток прошел около 24 тыс. морских миль в 10 морях и двух океанах и посетил девять государств. Корабли участвовали в целом ряде учений, таких как «Комодо-2025» совместно с ВМС Индонезии; с кораблями ВМС Ирана и ВМС НОАК «Морской пояс безопасности – 2025», а также в российско-индийских маневрах «Индра Нэви – 2025».

Корветы снова доказали, что это удачные и мореходные корабли. «Ваше мастерство и надежность российской военно-морской техники доказали, что ближняя зона для наших кораблей — она мала», — приветствовал экипажи по возвращении на базу командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

Во втором походе, начавшемся 2 октября 2025 года, принимали участие фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Гремящий». Примечательно, что впервые более чем за 25 лет камчатский корабль — а «Гремящий» базируется именно там — сходил на боевую службу в Индийский океан. В советское время корабли Камчатской флотилии часто ходили в Индийский океан, но после списания последних крупных кораблей в конце прошлого века такие походы прекратились. 23 декабря корвет вернулся во Владивосток.

С насыщением крупными кораблями Камчатского объединения ТОФ (а такие корабли уже строятся) традиция их походов в далекие моря будет возрождена. И эти корабли приняли участие в большом количестве учений, например, с кораблями ВМС Мьянмы «Марумекс-2025». Сейчас фрегат «Маршал Шапошников» продолжает решать свои задачи и в настоящее время находится в Красном море. Предположительно, он следует в Средиземное море, где кораблей ТОФ не было уже три года.

Фрегат «Маршал Шапошников» во время совместных военно-морских учений России и Мьянмы «Марумекс-2025» в Андаманском море Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Такие походы имеют очень важное значение в плане поддержания дружественных связей со странами Глобального Юга. «Очень крепкие связи остаются еще с советских времен. Народ узнает, что прибыл российский корабль, очень много интереса возникает у местных жителей», — рассказал командир корвета «Гремящий» капитан 2-го ранга Константин Левенецкий.

Не менее важными стали и походы кораблей в рамках акции «Сила в правде». В 2025 году корабли, подводные лодки и суда ТОФ посетили такие отдаленные территории России, как порты Магадана, Анадыря, Провидения, Северо-Курильска, Курильска, Южно-Курильска и Корсакова. В результате многие местные жители впервые вживую увидели боевые единицы и людей, которые их будут защищать.

21 декабря, например, корвет Балтийского флота «Стойкий» посетил порт Пуэнт-Нуар Республики Конго.

Говоря о походах боевых кораблей, нельзя забывать и о судах вспомогательного флота. Танкеры и спасательные буксиры — это непременные участники любых походов. В эти дни танкер «Борис Бутома» сопровождает фрегат «Маршал Шапошников», а танкер «Ельня» — корвет «Стойкий».

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Адмирал Владимирский» весной и летом 2025 года проводило гидрографические исследования в Карибском море, чем оказало помощь нашим союзникам в этом регионе — Кубе, Венесуэле и Никарагуа. ОИС «Янтарь» в настоящее время проводит изучение дна Норвежского моря, чем вызывает сильное раздражение со стороны разного рода отставных политиков и моряков стран НАТО.

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Учебное судно «Смольный» совершило очередной кругосветный поход с курсантами военно-морских училищ, посетив Экваториальную Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Республику Конго, ЮАР, Танзанию и Вьетнам.

А гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Антарктида» из Владивостока сходило на остров Врангеля с целью проведения разного рода исследований.

На встрече с военными атташе зарубежных стран 18 декабря 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил: «Важное значение для развития взаимодействия с армиями дружественных государств имеют визиты и деловые заходы в их порты кораблей Военно-морского флота России. В этом году проведено более 80 таких мероприятий. Они охватили большинство регионов мира — Африку, Азиатско-Тихоокеанский и Центрально-Азиатский регионы, Ближний Восток и Латинскую Америку».

Дмитрий Болтенков