Стало известно, сколько Пентагон ежегодно тратит на боевых морских млекопитающих

Пентагон ежегодно тратит около $77 млн на программу Военно-морских сил (ВМС) США по дрессировке дельфинов и морских львов для поиска морских мин и других объектов под водой. Об этом, ссылаясь на доклад сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнда Пола, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что военное ведомство планирует потратить $77 млн на ненужную и устаревшую программу ВМС с использованием морских млекопитающих. В ней в экспериментах и операциях задействованы свыше 120 дельфинов и морских львов.

Сенатор имеет в виду существующую на протяжении уже нескольких десятилетий Marine Mammal Program. Несмотря на то, что сами ВМС признавали способность современных подводных дронов выполнять аналогичные задачи, Пентагон продолжает финансирование этой программы.

Более десяти лет назад ВМС предлагали даже свернуть программу и вывести животных из эксплуатации. Однако американский конгресс США не позволил этого сделать, поэтому Marine Mammal Program продолжает финансироваться из военного бюджета.

