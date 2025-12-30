В состав Тихоокеанского флота принят морской самоходный плавучий кран нового проекта СПК-150

ЦАМТО, 29 декабря. На Камчатке прошла торжественная церемония подъема флага и приема в состав Тихоокеанского флота очередного самоходного плавучего крана типа СПК-150, построенного судостроительной фирмой "Алмаз" в Санкт-Петербурге.

"Наша страна и наш Военно-морской флот передали нам на Камчатку это судно для того, чтобы мы могли поддерживать боевую готовность подводных лодок и кораблей, несущих службу на восточных рубежах России!" – открыл вступительным словом торжественный митинг заместитель командующего Войсками и Силами на северо-востоке России контр-адмирал Евгений Мясоедов.

Он довел приказ Главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации о зачислении нового судна в состав ВМФ и вручил флаг судов вспомогательного флота капитану-кранмейстеру СПК-150 Максиму Гончарову.

После этого Андреевский флаг и флаги расцвечивания были подняты, что символично продемонстрировало торжественность события и готовность судна к выполнению поставленных задач, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.