Немецкая KNDS и чешская Tatra подписали контракт на производство корпусов для ОБТ "Леопард-2A8" в Чехии

Leopard 2A8
Leopard 2A8.
Источник изображения: © Getty Images / Alexandra Beier

ЦАМТО, 29 декабря. Компания Tatra Defence (TD), входящая в группу CSG, и KNDS Deutschland объявили о подписании контракта на производство 150 корпусов для ОБТ "Леопард-2A8" в Чехии с возможностью расширения заказа еще на 300 корпусов.

В пресс-релизе от 19 декабря TD оценила контракт в сотни миллионов евро, добавив, что "этот заказ представляет собой один из наиболее значимых проектов с участием чешской оборонной промышленности в ключевых европейских оборонных программах".

Компания TD заявила, что проект включает в себя масштабную передачу "ноу-хау" и крупные инвестиции в производственную инфраструктуру в Чешской Республике. Компания будет отвечать за сварку корпусов танков "Леопард-2A8", а также за технологические процессы и контроль качества.

Для выполнения контракта чешская компания планирует создать 300 новых рабочих мест в Копршивнице, построить два новых производственных цеха и новую производственную линию с высокой степенью роботизации и автоматизации, оснащенную современными обрабатывающими центрами. Планируется инвестировать более 1 млрд. чешских крон (48,2 млн. долл.) в долгосрочное развитие производственных возможностей чешской оборонной промышленности.

KNDS и TD также планируют увеличить объемы производства и расширить ассортимент на другие платформы KNDS, такие как бронированный мостоукладчик "Легуан" (AVLB), которым интересуется чешская армия.

По заявлениям франко-германской компании KNDS France, сотрудничество с ней по закупаемой чешской армией бронемашине TITUS 6х6 и другим системам также будет интенсифицировано.

Министерство обороны Чехии и компания KNDS объявили в пресс-релизе от 11 сентября о заключении контракта с Федеральным управлением по снабжению, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) на поставку 44 основных боевых танков "Леопард-2A8" с возможностью опциона еще на 14 машин. Чешское Министерство обороны также планирует закупить до 19 бронированных машин четырех различных модификаций на базе "Леопард".

Министерство национальной обороны Литвы 11 декабря подписало меморандум о взаимопонимании с KNDS Deutschland, Rheinmetall Landsysteme и литовской государственной компанией EPSO-G о сборке и техническом обслуживании танков "Леопард-2A8".

По мнению Jane's Defence Weekly, производство танков "Леопард-2A8" в Чехии и Литве поможет KNDS своевременно поставлять танки в обе страны и другим заказчикам. В отличие от более ранних модернизаций основных боевых танков с использованием существующих шасси, "Леопард-2A8" – это новая разработка. Это упрощает интеграцию современных систем, таких как цифровая связь и системы активной защиты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Чехия
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Tatra
