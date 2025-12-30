Армия идет вперед, промышленность бьет рекорды: итоги года для ВС РФ и ОПК

В 2025 году Вооруженные силы (ВС) России продолжают освобождать города в ходе специальной военной операции, осваивая новые приемы ведения боевых действий. На вооружение встает все более совершенное оружие, оборонная промышленность увеличивает объемы выпуска продукции военного назначения, поставляя его на экспорт. ТАСС вспомнил значимые события для армии и оборонно-промышленного комплекса (ОПК)

Статья

Стратегическая инициатива за Россией

Вооруженные силы России продолжают спецоперацию. За год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая несколько крупных городов, которые Украина превратила в укрепленные узлы с долговременными фортификационными сооружениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны в середине декабря 2025 года. "Они не устояли, оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов", — отметил российский лидер.

Одним из таких городов стал Часов Яр Донецкой Народной Республики, освобожденный в июле. Бои за город длились больше года: из-за особенностей рельефа, застройки и инфраструктуры взятие населенного пункта было непростой задачей. По мнению специалистов, после освобождения Артемовска в 2023 году сюда отступили наиболее боеспособные украинские части.

В ноябре под контроль ВС РФ перешел Купянск Харьковской области — административный центр одноименного района и важный логистический центр противника на перекрестке автомобильных и железнодорожных путей сообщения. Об освобождении города доложил Верховному главнокомандующему начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Очередной успех российской армии позволит развить наступление вглубь Харьковской области.

О значении Купянска для Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят опубликованные в декабре кадры, где Владимир Зеленский находится якобы у стелы на въезде в Купянск, своим присутствием там опровергая сдачу города. Специалисты отнеслись к видеоролику скептически, считая его фейком или приготовленным заранее. "Говорят, что стела совсем сейчас по-другому выглядит, но дело не в этом. Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом", — иронизировал Путин во время "Итогов года". Как заметил корреспондент газеты Bild Юлиан Репке, карта боевых действий на украинском военно-аналитическом ресурсе DeepState отстает от реального продвижения ВС РФ более чем на месяц. Противник не оставляет попыток вернуть Купянск под свой контроль.

В последний месяц уходящего года российское военное ведомство отчиталось об освобождении сразу нескольких городов. Прежде всего это Красноармейск (ДНР), особое значение которого для обеих сторон конфликта отметил Путин. При освобождении города российские бойцы использовали различные тактические приемы: к примеру, зашли в тыл противнику ночью по нагретой за день дороге — таким образом военнослужащие слились для картинки с тепловизора с еще не остывшим асфальтовым покрытием, став "невидимыми". Британская газета The Daily Telegraph считает, что операция по освобождению города изменила ход конфликта на Украине, продемонстрировав новый способ взятия населенного пункта — "демеханизацию боевых действий". Воины заняли город малыми группами, используя нелетную для вражеской беспилотной авиации туманную погоду. Также в декабре под российский контроль перешли города Северск в ДНР и Волчанск на Харьковщине.

27 декабря Путин получил доклад об освобождении ВС РФ второго по величине в Запорожской области города Гуляйполе. При этом российские военные зачистили от неприятеля более 7 тыс. зданий, противник понес большие потери в живой силе и боевой технике. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, во время боев за Гуляйполе украинские солдаты дезертировали целыми подразделениями. В тот же день Верховному главнокомандующему доложили об освобождении города Димитров в ДНР.

За самоотверженное выполнение боевых задач российские военнослужащие неоднократно отмечались наградами. Так, 9 декабря, в День героев Отечества, президент России вручил особо отличившимся бойцам медали "Золотая Звезда" Героя России. Еще одна церемония награждения состоялась 17 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Также глава государства подписал указы о присвоении почетного звания "гвардейское" нескольким подразделениям ВС РФ.

"Орешник", "Буревестник", "Посейдон" на страже безопасности страны

В 2025 году президент России и Минобороны России неоднократно сообщали об испытаниях и начале боевой службы передовых образцов вооружений, не имеющих мировых аналогов. Так, подвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Орешник" с баллистической ракетой средней дальности, примененный в безъядерном исполнении в ноябре 2024 года в ходе спецоперации, до конца текущего года будет поставлен на боевое дежурство. Об этом заявил Путин в рамках коллегии Минобороны. 19 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский "Орешник" приступил к боевому дежурству в республике. Лукашенко отметил, что пусковая установка комплекса — белорусского производства.

В октябре 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об успешном испытании крылатой ракеты глобальной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Тогда же впервые были раскрыты некоторые характеристики боеприпаса: за 15 часов ракета пролетела 14 тыс. км, и это, по словам Герасимова, для нее не предел. В полете ракета маневрировала, показав высокие возможности по обходу систем противовоздушной и противоракетной обороны. В том же месяце Путин заявил, что Россия испытала подводный аппарат "Посейдон" — также с ядерным двигателем. Российский лидер отметил, что по мощности "Посейдон" значительно превышает перспективную российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".

"Буревестник" и "Посейдон" — виды небаллистических стратегических вооружений, которым не могут противостоять системы противоракетной обороны (ПРО). В 2001 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из российско-американского Договора об ограничении систем противоракетной обороны и с тех пор развивают ПРО, разместив пусковые установки в том числе в Польше и Румынии. Однако такие системы рассчитаны на перехват баллистических целей.

За защиту неба России отвечает заступившая в 2025 году на боевое дежурство зенитная ракетная система С-500 "Прометей". Ее точные характеристики не раскрываются, однако, по заявлениям официальных лиц, она способна перехватывать цели в ближнем космосе, сбивать боевое оснащение ракет средней дальности.

"Оборонка" ставит рекорды

Российские оборонные предприятия продолжают наращивать объемы выпуска продукции. В декабре уходящего года министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил, что по отношению к 2024 году в войска поставлено на треть больше основных образцов вооружения, военной техники и боеприпасов. По словам главы Минобороны, обеспеченность объединенной группировки войск выросла, несмотря на ведение боевых действий высокой интенсивности.

Уходящий год стал рекордным для авиастроителей. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") в течение года неоднократно поставляла в Воздушно-космические силы (ВКС) России многофункциональные истребители Су-35С, истребители-бомбардировщики Су-34. Также ВКС РФ получили два стратегических сверхзвуковых ракетоносца Ту-160М — самые крупные сверхзвуковые самолеты в истории военной авиации.

Белоусов доложил, что в 2025 году в боевых условиях испытаны свыше тысячи образцов оружия и боевых систем. Глава военного ведомства отметил беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Герань-2", оснащенные усовершенствованной системой наведения, FPV-дроны с оптоволоконной линией управления, ударный наземный робототехнический комплекс (НРТК) "Курьер" и транспортный "Омич-Огонек".

По мнению авторов рейтинга сильнейших армий мира Global Firepower 2025, Вооруженные силы Российской Федерации находятся на втором месте после США, превосходя армию КНР, Индии и других стран. Особо отметили составители рейтинга лидерство России в самоходной ствольной и реактивной артиллерии, минометах. Индекс мощи страны (PowerIndex) рассчитывается исходя из более чем 60 факторов, включая число военнослужащих, финансовую базу армии, логистические возможности, географию. Примечательно, что существенный ядерный арсенал на позицию страны в таблице не учитывался.

Роботы-бойцы

Получившие широкую медийную известность российские "Герани", которые начали копировать даже Соединенные Штаты, выпускаются сейчас настолько массово, что, кроме поражения стратегических целей в глубине Украины, применяются даже на линии боевого соприкосновения и в ближних тылах противника: по пунктам временной дислокации, складам боеприпасов, позициям зенитных ракетных комплексов, число которых у ВСУ продолжает сокращаться. Судя по кадрам, опубликованным Минобороны России, "Герань" благодаря установленной бортовой камере и связи с оператором превратилась в крупный тактический беспилотник-камикадзе, способный поражать как неподвижные, так и движущиеся цели. В СМИ и соцсетях обсуждают возможную дальность применения обновленного БПЛА — предположительно до 150 км. Также эксперты предполагают, что "Герани" были дооснащены самонаводящимися ракетами класса "воздух — воздух" Р-60 малой дальности, запасы которых у ВКС России оцениваются в десятки тысяч. Такие боеприпасы способны сбивать самолеты и вертолеты, используемые Киевом для борьбы с "Геранями": добыча может внезапно для украинских пилотов стать охотником.

В августе 2025 года состоялось первое боевое применение Вооруженными силами России безэкипажного катера (БЭК) по плавсредству противника: российский аппарат пустил ко дну в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" Военно-морских сил Украины. Прогресс ВС РФ в применении БЭК отмечают и западные специалисты.

Спецоперация отличается широким применением дронов. В декабре 2025 года Минобороны России привело пример штурма украинских позиций при удаленном участии операторов боевых роботов. Сначала расчеты наземных робототехнических комплексов атаковали укрепления врага колесным роботом "Лягушка" со взрывным устройством. Затем по уцелевшим военнослужащим ВСУ отработал автоматическим гранатометом робот "Курьер", преодолев инженерные заграждения. Его гусеничные "коллеги" разминировали пути подхода российских штурмовых групп, заминировав районы возможных контратак противника. И только потом десантники-штурмовики полностью зачистили позиции ВСУ.

Российские самолеты пятого поколения уже продаются

Российское вооружение, отлично зарекомендовавшее себя в ходе специальной военной операции, пользуется неизменным интересом у зарубежных заказчиков. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех), отметившая в этом году четвертьвековой юбилей, сформировала портфель заказов на рекордную сумму, превышающую $60 млрд.

В уходящем году Россия показала свою продукцию военного назначения на нескольких международных выставках. В феврале 2025 года изюминкой российского стенда на выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби стал 46-тонный экспонат — экспортный вариант танка Т-90М "Прорыв", подтвердившего свои высокие характеристики в ходе СВО.

Рекордной по числу натурных экспонатов за всю историю участия страны в подобных мероприятиях стала Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 в ОАЭ в ноябре уходящего года. Российская Федерация, участвующая в ней с 1993 года, приготовила в национальном павильоне площадью 1 тыс. кв. м более 850 изделий ОПК, 100 из которых — в качестве образцов продукции. На Dubai Airshow 2025 состоялась ближневосточная премьера российского истребителя пятого поколения Су-57Э, при этом самолет впервые совершил проходы над трибунами с открытыми люками отсеков вооружения. Два самолета уже поставлены инозаказчику, они несут боевое дежурство и удовлетворяют зарубежного партнера. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

Сформированы некоторые планы на 2026 год: к примеру, в начале следующего года планируется приступить к летным испытаниям перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, ориентированного на экспорт.

Виктор Бодров