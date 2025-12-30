Польша планирует за 2 года построить на восточной границе страны систему обороны от БЛА за 2 млрд. евро

ЦАМТО, 29 декабря. Власти Польши планируют построить новые фортификационные сооружения для обороны от беспилотников вдоль восточной границы в течение двух лет, проект будет стоить более 2 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил газете Guardian замминистра национальной обороны республики Цезарь Томчик.

Guardian отмечает со ссылкой на Ц.Томчика, что новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в "линию обороны", созданную десять лет назад. Заместитель министра добавил, что они будут включать в себя пулеметы, ракеты и системы создания помех для дронов. Некоторое вооружение будет использоваться только в "условиях войны", подчеркнул Ц.Томчик.

"Мы рассчитываем, что первые элементы системы появятся в течение примерно шести месяцев, может быть меньше, а на создание системы целиком потребуется 24 месяца", – рассказал газете замминистра.

Ц.Томчик заявил Guardian, что стоимость проекта превысит 2 млрд. евро, и он будет финансироваться в основном через кредитный инструмент Евросоюза SAFE. Небольшая часть средств будет также поступать из государственного бюджета. По его словам, в каждом приграничном муниципалитете страны также будут построены специальные логистические центры, где будет храниться оборудование для блокирования границы, готовое к развертыванию в течение нескольких часов.