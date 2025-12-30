США ожидают начала крупных поставок «военного металла» из Южной Кореи

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея готовится начать поставки крупных партий «военного металла». Речь идёт о вольфраме, которые в США будет использоваться главным образом именно в военной промышленности.

Добыча вольфрама осуществляется в шахте Сангдон на востоке страны. Месторождение по запасам вольфрама специалистами называется одним из крупнейших в мире.

Американская пресса:

США ожидают поставок металла, который теперь принято называть военным. Он выдерживает огромные температуры. И американская военная промышленность отчаянно в нём нуждается.

Работу на вольфрамовом руднике на данном этапе проводит компания Almonty Industries (штаб-квартира в канадском Торонто).

Обращает на себя внимание тот факт, что рудник был закрыт в середине 90-х. Произошло это в связи со снижением рентабельности после бума вольфрамового производства в Китае.

Генеральный директор компании Almonty Industries Льюис Блэк:

Соединённые Штаты приняли правильное решение. Это очень ценный минерал.

Китай при этом продолжает доминировать в производстве редкоземельных металлов и важнейших полезных ископаемых, которые необходимы для работы многих современных технологий, в том числе военных. Во время недавней торговой войны Китай угрожал использовать это как рычаг давления и перекрыть поставки, поэтому США сейчас отчаянно ищут альтернативные источники поставок.

Вольфрам нужен для производства танков, истребителей, бронебойных боеприпасов, противобункерных авиабомб и систем наведения ракет с ИИ (искусственным интеллектом).

Льюис Блэк гарантировал поставки вольфрама из Южной Кореи во время своего визита в Белый дом на минувшей неделе.

В России есть свои месторождения вольфрама. Причём по объёмам разведанной «вольфрамовой» сырьевой базы наша страна занимает третье место в мире после КНР и Казахстана. Так называемые балансовые запасы России оцениваются в 1,3 миллиона тонн оксида вольфрама. На долю российских месторождений приходится 12% мировых запасов. Речь о тех, которые уже разрабатываются или же подготовлены к разработке.

Крупнейшим месторождением вольфрама в нашей стране является Тырныаузское месторождение в Кабардино-Балкарской Республике. К крупным также относятся месторождения Инкурское в Бурятии и Коклановское в Курганской области. Минприроды считает, что при сохраняющемся уровне добычи вольфрама в РФ хватит ещё минимум на 100 лет.