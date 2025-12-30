С развертыванием “Орешника” в Белоруссии Россия развивает передовую инфраструктуру для стратегического ядерного сдерживания (Military Watch Magazine, США)

MWM: "Орешник" интегрируется в ядерную инфраструктуру Белоруссии времен СССР

Для размещения "Орешника" в Белоруссии используется ядерная инфраструктура советских времен, пишет MWM. В качестве предполагаемого места спутниковые снимки указывают на аэродром “Кричев-6” в пяти километрах от российской границы.

Вооруженные силы России приступили к строительству инфраструктуры в нескольких точках в Белоруссии для размещения баллистических ракет средней дальности “Орешник”. Они способны нести ядерный заряд и в настоящее время начинают поступать на дежурство. Спутниковые снимки указывают на вероятное их размещение на бывшем аэродроме “Кричев-6” на востоке страны примерно в пяти километрах от границы с Россией. Строительство на бывшем аэродроме “Кричев-6” началось в начале августа 2025 года, когда были демонтированы действующие гражданские сооружения, а также была построена специальная железнодорожная станция и объекты безопасности. По-видимому, “Кричев-6” предназначен для размещения небольшого подразделения — батальона из двух-трех пусковых установок, а не целого полка. Аналитики из колледжа Миддлбери, изучив коммерческие спутниковые снимки, сочли, что для размещения ракет готовится ряд других объектов.

О признаках строительства новых объектов стало известно после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко от 22 декабря. Он подтвердил, что его страна получила до десяти гиперзвуковых баллистических ракетных комплексов средней дальности “Орешник”. Украинский лидер Владимир Зеленский отметил: “Переброска системы “Орешник” на территорию Белоруссии близка к завершению. Мы понимаем, где она будет развернута”, — хотя и не назвал предполагаемого местоположения. За пять дней до этого, 17 декабря, президент Лукашенко уточнил относительно предполагаемой дислокации: “Сегодня прочитал, что наши очумелые там, за границей, заявили, что где‑то в районе Слуцка мы разместили “Орешник”. Не хочу говорить где и не скажу. Но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы “Орешник” не размещали. Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду. Хотя со временем это тайной и не будет. “Орешник” в Белоруссии со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство”.

Еще в декабре 2021 года президент Лукашенко заявил, что в его стране может быть размещено российское ядерное оружие и что соответствующая инфраструктура, унаследованная от Советского Союза, сохранена. “Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор и прочее... Потому что все площадки, на которых стояли “Тополя”, кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию”, — заявил он. Далее он уточнил, что уничтожения пусковых установок в Белоруссии в 1990-х годах добивался бывший президент России Борис Ельцин, “потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня”. “Я сказал — нет. Но когда давление стало чрезвычайным, чтобы вы знали — я это могу доказать и показать, — мы взорвали одну площадку. Это было в лесу, — рассказал Александр Лукашенко. — Это не просто какие-то небольшие площадки, а колоссальная площадь, в том числе специальные укрытия для вооружения. Они стояли полностью в этих закрытых хранилищах. Я это все сохранил. И американцы мне постоянно задавали вопросы, западники: а зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал”. Ожидается, что стратегическая ядерная инфраструктура Белоруссии советских времен сыграет ключевую роль и ускорит интеграцию нового арсенала.

Предполагается, что ряд систем “Орешник” с обычными боеголовками будет полностью контролироваться Вооруженными силами Белоруссии. Однако системы в ядерном исполнении в мирное время останутся под контролем России в соответствии с соглашением о совместном использовании ядерного оружия, подписанным Минском и Москвой. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал размещение ракет “гарантией безопасности Союзного государства”. “Сегодня Россия и Белоруссия вынуждены реагировать на беспрецедентное внешнее давление”, — пояснил он.

“Орешник” был впервые применен в боевых условиях 21 ноября 2024 года, поразив цель на Украине, — и тогда же мир узнал о самом существовании программы. В июне 2025 года было подтверждено, что комплекс запущен в серийное производство.

Считается, что радиус поражения “Орешника” составляет 4 000 километров, и комплекс несет несколько гиперзвуковых боевых частей с независимыми траекториями, которые могут маневрировать и приближаться к целям с неожиданных направлений. Благодаря сочетанию дальности действия и передовых систем наведения в пределах досягаемости оказались цели по всей Европе. Кроме того, передовое развертывание в Белоруссии позволит поражать цели еще дальше на запад — в том числе в Атлантике. Ракета позволяет наносить тактические ядерные удары по важнейшим целям в континентальной Европе, включая ключевые командные центры и военные базы, что позволит России и Белоруссии противостоять обычным силам НАТО. Это первая ракета средней дальности, разработанной в России после распада Советского Союза.