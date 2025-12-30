Предмет гордости Украины — разветвленная железнодорожная сеть — стала ее уязвимым местом (The Wall Street Journal, США)

WSJ: более 1100 российских атак были направлены на железные дороги Украины

Российские дроны наносит разрушительные удары по железнодорожным объектам Украины, пишет WSJ. Средства ПВО — и без того примитивные — просто отсутствуют. Теперь властям придется выделить несколько миллиардов долларов, чтобы восстановить ключевые транспортные узлы, служившие для переброски техники и военных.

Мэтью Лаксмор (Matthew Luxmoore)

В этом году более 1100 российских атак были направлены на железнодорожные объекты, в том числе диспетчерские вышки, мосты, поезда и тяговые электроподстанции.

Лозовая, Украина — Ремонтники чинили железнодорожную станцию, поврежденную в результате российской атаки на востоке Украины, когда сигнал воздушной тревоги известил об очередном налете дронов со взрывчаткой.

Под звуки выстрелов орудий ПВО в городе рабочие поспешили в бомбоубежище вместе с десятком железнодорожников.

В Лозовой это привычная ситуация. Данный транспортный узел стал одной из главных целей российской кампании по выводу из строя жизненно важной артерии украинской экономики — сети железных дорог протяженностью около 24 тысяч километров, по которой перевозят более 60% грузов Украины, а также войска и оружие для фронта.

Государственная железнодорожная компания "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") сообщает, что в этом году Россия совершила более 1100 атак на ее инфраструктуру. Это примерно равно суммарному количеству атак в 2023 и 2024 годах. Атаки были направлены на поезда, диспетчерские вышки, депо, мосты, под которыми проходят поезда, тяговые электроподстанции. Целью ударов была блокировка экспортного маршрута на юг Украины в черноморские порты, куда следуют поезда с зерном и другими продуктами.

Как сообщает "Украинская железная дорога", с начала конфликта нападения на железную дорогу нанесли ущерб на сумму 5,8 миллиарда долларов. Компания предупреждает, что стоимость ремонта железных дорог будет крайне высокой.

В начале этого месяца удар дрона разрушил железнодорожную станцию в Фастове под Киевом. В ноябре в результате другой атаки погиб охранник, дежуривший на подстанции в окрестностях Днепропетровска.

В октябре в результате двух атак под Сумами произошло отключение электроэнергии, которое привело к задержкам движения поездов по всей стране.

"Это целенаправленные, организованные, хорошо спланированные и объединенные усилия по выводу из строя украинской железнодорожной сети, — считает Александр Перцовский, возглавляющий крупнейшее государственное предприятие страны „Украинскую железную дорогу“, где работает около 180 тысяч человек. — Практически каждое звено железнодорожной сети может стать мишенью".

Россия заявляет, что наносит удары по военно-промышленным предприятиям Украины, энергетическим объектам, обеспечивающим их работу, и портовой инфраструктуре, используемой в военных целях. Она отрицает нанесение ударов по гражданским объектам, таким как железнодорожные вокзалы и билетные кассы.

Железные дороги были предметом гордости украинцев на протяжении всего конфликта. Когда после начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года воздушное пространство было закрыто для пассажирских рейсов, а дороги оказались заблокированы, миллионы жителей Украины были перевезены в безопасные места по железным дорогам. В вагоны, рассчитанные на 50 человек, иногда вмещалось до 400 пассажиров. По железной дороге в Киев прибывали мировые лидеры, чтобы заявить о своей поддержке страны, находящейся в состоянии конфликта.

Сотрудники железных дорог стали национальными героями.

Но железные дороги — это палка о двух концах. Украина прекратила всякое железнодорожное сообщение с Россией в первые дни конфликта, чтобы не дать Москве использовать железнодорожную сеть для переброски военной техники. Россия сначала берегла железнодорожную инфраструктуру Украины, рассчитывая, что она понадобится для управления в случае получения контроля над страной.

Теперь, когда Москва оказывает давление на Киев, требуя принять ее условия мира, железные дороги оказались под прицелом.

Представители "Украинской железной дороги" заявляют, что делают все возможное для обеспечения работы и защиты персонала. Около четверти сотрудников железных дорог уехали из страны, ушли в армию, были убиты или ранены. По словам Перцовского, машинисты поездов, прибывающих в город Херсон, теперь надевают защитные шлемы. Крыши поездов оборудованы устройствами подавления дронов. Многие подстанции обшиты бетоном, чтобы свести к минимуму последствия ударов.

Но в таких городах, как Лозовая, где вокзал является частью большого комплекса зданий, которые в совокупности служат важным логистическим узлом одной из самых разветвленных железнодорожных сетей Европы, возможности ограничены.

Лозовая обслуживает маршруты в крупные города Краматорск на востоке, Харьков и Полтаву на севере, а также Днепр и Одессу на западе. По железной дороге проходят поезда с оружием, которые направляются на фронт. Сюда часто прибывают военные, так как линия фронта неминуемо приближается. Противовоздушная оборона, и без того примитивная, практически отсутствует.

"Во время сигнала воздушной тревоги мы просто бросаем все, — говорит начальница железнодорожной станции Лозовая Нина Забела, работающая здесь уже 32 года. — Самое главное — спастись самим". [...]

Перцовский говорит, что железнодорожная компания не поддастся на давление со стороны России. Он утверждает, что сотрудники "Украинской железной дороги" будут искать различные способы, чтобы противостоять угрозам: проводить срочные ремонтные работы, распределять локомотивы по всей сети и отправлять запасные автобусы на неисправные участки железной дороги.

Лозовая стала доказательством стойкости украинской железнодорожной системы. Огромные окна поврежденного зала ожидания теперь закрыты досками. Вокруг лежат строительные материалы. Рабочие заняты укреплением крыши и дверей здания. Одна часть вокзала превращена в убежище, где подают чай и предоставляют стабильный доступ в Интернет тем жителям города, у которых дома нет электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Несмотря на повреждение станции во время атаки в августе это практически не повлияло на движение поездов. Десятки беженцев, которые спасаются от боевых действий на востоке, ежедневно прибывают на этот железнодорожный узел, чтобы сесть на поезда, следующие в западном направлении. Люди приезжают на автобусах из прифронтовых городов, куда поезда больше не ходят.

Представители "Украинской железной дороги" заявляют, что поддержание движения поездов является вопросом национальной безопасности.

Во время российской атаки в декабре на город Фастов к юго-западу от Киева были разрушены железнодорожная станция, диспетчерская вышка и повреждено крупнейшее на Украине депо пригородных поездов. Рабочие быстро расчистили пути от обломков, установили отапливаемые палатки для пассажиров, восстановили работу электросети и поручили диспетчеру вручную регулировать движение. К полудню того же дня движение поездов было восстановлено.

"Это постоянная борьба за сохранение логистики в стране. Это обязательство мы взяли на себя в первый же день конфликта, — утверждает Перцовский, который был главой пассажирских перевозок во время начала российско-украинского конфликта. — Мы будем продолжать поддерживать железнодорожную сеть в стране, как бы трудно это ни было".