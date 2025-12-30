Войти
Военное обозрение

Революция в РЭБ и стелс: учёные в Китае заявили о разработке «умной» поверхности

397
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайские учёные продолжают изыскания в сфере использования современного построения энергетических систем и систем коммуникации. Одно из направлений такого рода изысканий – так называемая интеллектуальная («умная») поверхность для применения продвинутой технологии 6G.

Эта «умная» поверхность позволяет преобразовывать электромагнитные волны в полезную электрическую энергию.

По словам членов группы учёных из Сидяньского университета, это нововведение, возникшее в результате слияния коммуникационных технологий и передовой электромагнитной инженерии, может быть использовано для разработки интеллектуальных систем невидимости и беспроводной связи следующего поколения 6G. То есть, технология на стыке энергетики и сферы связи.

Разработчики технологии сообщают о том, что исследования касаются «электромагнитной кооперативной невидимости», когда несколько объектов работают совместно, чтобы уменьшить свою видимость для радаров и электромагнитных датчиков противника.

Самоподдерживающаяся электронная система объединяет беспроводную передачу информации и сбор энергии. В Китае считают, что такая технология может изменить саму динамику радиоэлектронной борьбы.

Вместо того чтобы уклоняться от наблюдения со стороны противника, будущие самолёты-невидимки смогут использовать лучи его радара в качестве источника энергии и связи для самих себя.

Получается, что упомянутая интеллектуальная поверхность 6G в итоге может позволить «стелс»-авиации превращать радар противника в источник энергии для решения своих задач. Тот случай, когда «подсвет» таким радаром не обнаруживает самолёт и не нарушает работу электроники (если речь о применении системы РЭБ), а преобразует электромагнитные волны «подсвета» в полезную для себя энергию, лишая их (волны) возможности отражаться обратно к источнику, равно как и лишая их деструктивного потенциала радиоэлектронной борьбы. Если это будет реализовано на практике, то системы РЭБ и стелс ждёт революция. Причём китайская пресса утверждает, что такая революция уже, по сути, происходит.

Сам принцип работы интеллектуальной поверхности, как и используемый материал, пока остаётся в секрете.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 19:23
  • 12578
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.12 18:59
  • 2
Итоги 2025 года. Авиастроение
  • 30.12 12:32
  • 10
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 30.12 06:43
  • 1
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 30.12 06:16
  • 0
Комментарий к "Россия планирует модернизировать ядерную триаду"
  • 30.12 05:55
  • 0
Комментарий к "Госпрограмма вооружения предполагает создание универсальной системы ПВО"
  • 30.12 00:22
  • 1
"Захватим океан". На какой шаг решился Пентагон
  • 30.12 00:18
  • 1
Комментарий к "Российская авиапромышленность наносит ответный удар! Бомбардировщик Ту-160М возродился, эта контратака в условиях западных санкций потрясла мир (NetEase, Китай)"
  • 30.12 00:11
  • 1
В России создали безэкипажную лодку "Юность-82" с кругосветной дальностью хода
  • 30.12 00:02
  • 1
Китай представил крупнейший в мире «интеллектуальный» трансформатор
  • 29.12 23:43
  • 1
В Британии отказались назвать сроки начала выпуска «самого современного танка»
  • 29.12 23:18
  • 1
Полюбит ли весь мир Су-57 с новым двигателем? (The National Interest, США)
  • 29.12 19:27
  • 2
Комментарий к "Самое опасное оружие России уже находится в Белоруссии и нацелено на ЕС (Interia, Польша)"
  • 29.12 17:26
  • 190
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 14:38
  • 1
В 2022-м подумать не могли, что штурмовики пересядут на мотоциклы и лошадей