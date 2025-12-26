Почему Россия наверняка отвергнет новый американо-украинский мирный план (The New York Times, США)

NYT: новый мирный план Зеленского не отвечает требованиям России

Зеленский предложил обновленный план мирного соглашения, который включает гарантии безопасности и восстановления Украины, пишет NYT. Однако в Москве восприняли этот "документ" скептически: новая версия не отвечает базовым требованиям Кремля.

Иван Нечепуренко (Ivan Nechepurenko)

Первая редакция мирного плана фактически требовала капитуляции Украины. В отличие от нее, пересмотренная версия подразумевает гарантии безопасности Киеву, дабы предотвратить российскую агрессию.

Во вторник Владимир Зеленский представил мирный план из 20 пунктов, подготовленный украинскими и американскими официальными лицами. Отличия от первоначальной редакции плана, разработанной в октябре, налицо: по ней Украине бы пришлось уступить территорию и отказаться от стремления в НАТО.

Зеленский назвал новое предложение разумным компромиссом с обнародованным в ноябре планом, разработанным специальным посланником президента России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым и его американским коллегой Стивом Уиткоффом. Новый план вобрал в себя столь желанные для Киева гарантии безопасности, чтобы предотвратить возможную российскую агрессию в будущем, а также схему восстановления разоренной страны.

Однако Кремль окрылен успехами на поле боя и даже не рассчитывает заручиться согласием общественности на компромисс, поэтому едва ли даст согласие.

"Это, конечно, совершеннейшая издевка, — прокомментировал новый украинский план аналитик-международник из Москвы Алексей Наумов у себя в Telegram. — Идея понятна: продать это американцам как „компромисс“, а потом обвинить Россию в срыве. Но уж насколько беспардонно".

Два последних года Путин неуклонно настаивал на двух ключевых моментах: во-первых, Украина должна вывести войска из непокоренной части Донбасса, а во-вторых, членство в НАТО должно быть решительно исключено.

Путин подтвердил эту позицию в пятницу в ходе ежегодной прямой линии. Он сказал, что Россия готова пойти на некоторые "уступки" — предположительно, отказаться от занятных территорий в Харьковской и Запорожской областях. Но при этом он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова продолжать боевые действия, чтобы полностью занять Донбасс.

Украинский же мирный план предусматривает, что Россия выведет войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В предложении также отмечается, что Украина, со своей стороны, готова отвести войска из районов ДНР, которые будут превращены в демилитаризованную зону — но лишь в том случае, если Россия ответит тем же на аналогичном участке земли.

"Нет компромисса, в частности, по Запорожской АЭС", — подчеркнул российский аналитик Георгий Бовт. Станции в настоящее время занята российскими войсками, но Украина предпочла бы поставить ее под совместный контроль с США. "Впрочем, и без того несогласованного территориального вопроса уже достаточно одного, чтобы застопорить весь план", — добавил он.

Почему Россия может себе позволить отвергнуть план?

Спецоперация на Украине дорого обошлась как российской экономике, так и армии Москвы, однако Кремль, похоже, убежден, что добьется большего, продолжая боевые действия.

Российская экономика находится в сложном состоянии, однако, вопреки всем многочисленным санкциям Запада, аналитики говорят, что страна по-прежнему далека от экономического кризиса того масштаба, который бы заставил Кремль сменить курс.

На сегодняшний день Россия занимает около трех четвертей ДНР. При нынешних темпах продвижения войскам Москвы потребуется около полутора лет, чтобы подчинить себе силой оружия весь Донбасс.

Бывший президент России и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев похвастался в среду, что 417 тысяч бойцов подписали контракты с Вооруженными силами России за 2025 год, — и эта цифра в целом соответствует независимым оценкам.

Почему тогда Россия все еще ведет переговоры?

По мнению экспертов, Россия заинтересована в переговорах о мирном соглашении, чтобы сохранить рабочие отношения с Вашингтоном и избежать всей полноты ответственности за продолжающиеся боевые действия.

Москва также хотела бы максимально отсрочить дальнейшие санкции или иные экономические ограничения со стороны Вашингтона. Санкции, введенные в октябре Трампом против нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла", вынудили Москву продавать нефть со значительно бóльшими скидками.

Дипломатическое перетягивание каната из-за условий мира также позволяет вбить Москве клин между Украиной и ее западными покровителями на фоне напряженных переговоров в различных столицах.

В среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин проинформирован о новых предложениях и что Москва вырабатывает позицию.

"Все главные параметры позиции России по урегулированию на Украине хорошо известны США", — заявил он.

По мнению комментаторов, дипломатические споры вокруг условий мира наверняка продолжатся по мере затягивания боевых действий.