Много шума из чего: дал ли Трамп поводы для оптимизма в 2025 году

Андрей Суржанский — о том, что обещал лидер США и что воплотил за год своего президентства

2025 год, несомненно, прошел под знаком 47-го президента США Дональда Трампа и его громких посреднических усилий на поприще миротворчества. В первую очередь, конечно, в урегулировании конфликта на Украине. Но не только.

В режиме 24 на 7

Сам Трамп, подводя итоги первого года работы своей администрации, отметил, что у США "больше нет открытых границ, участия мужчин в женском спорте, смены пола для всех и слабых правоохранительных органов". Вместо этого, по его словам, у США теперь есть "рекордный фондовый рынок, самый низкий уровень преступности за десятилетия", снижение инфляции, а также рост валового внутреннего продукта на 4,3%.

Трамп не перестает повторять, что остановил уже восемь конфликтов и хотел бы прекратить девятый (украинский), но тот оказался слишком сложным и потребовал больше усилий. На протяжении всего года глава американской администрации замирял враждующие стороны, объявлял тарифные войны, наносил бомбовые удары по недругам и попутно чудил по-всякому, порой безобидно, в свойственной ему, Трампу, эксцентричной манере.

Вожделенную Нобелевскую премию мира он так и не получил, но не оставлял усилий по притяжению внимания мировой общественности в режиме 24 на 7, и, надо сказать, ему это удавалось. С Трампом (после его первых утренних записей в соцсети Truth Social) люди просыпаются и с его же ночными напутствиями ложатся спать. Одним словом, шоумен — этого у него не отнять.

Инаугурация Трампа

Во время приведения к присяге 20 января Трамп пообещал американцам "золотую эру". "Моим самым гордым наследием станет роль миротворца и того, кто объединяет. Вот кем я хочу быть", — подчеркнул Трамп.

Он также выступил с утверждением, что мощь США позволит "прекратить все войны", обеспечить в мире единство. Он решил переименовать (и переименовал) Мексиканский залив в Американский и "забрать обратно" Панамский канал (это пока в работе). Трамп также настойчиво продвигал идею включения в состав Соединенных Штатов Канады и Гренландии (является самоуправляющейся территорией Дании). О Гренландии он вновь вспомнил в последние дни и даже назначил своего специального посланника.

"Звездные войны 2.0"

В конце января Трамп подписал указ о создании системы ПРО "Железный купол Америки" (впоследствии был переименован в "золотой") и дал поручение своему министру обороны (потом — перекрещенного в министра войны) Питу Хегсету представить соответствующие план и проект. Замысел программы Трампа заключается в развертывании "космических перехватчиков" — сети спутников, часть которых будет оснащена лазерами. Одновременно планируется разработать еще один уровень перехватчиков на меньшей высоте на тот случай, если лазеры выйдут из строя.

Как считают специалисты, разработка программы "Звездные войны 2.0" обойдется в сотни миллиардов долларов. При этом технологические проблемы, с которыми столкнется проект, по их мнению, огромны.

Не исключено, что все закончится пшиком, как это было и с рейгановской программой "Стратегическая оборонная инициатива" (СОИ). При этом, однако, звездные войны Трампа могут реально подстегнуть гонку вооружений.

День освобождения Америки

Провозгласив 2 апреля Днем освобождения Америки, под которым подразумевается освобождение страны от иностранных товаров, Трамп объявил о введении таможенных пошлин от 10 до 50% на весь импорт. В частности, 34% предусматривались для Китая и 20% — для Евросоюза. Одновременно он ввел в стране режим чрезвычайного положения, вызванный, по его словам, большим и постоянным дефицитом торгового баланса. Тем самым 47-й президент США обозначил новые реалии в глобальной торговле. Тарифы коснулись целого ряда стран. Даже ближайший союзник США Израиль не избежал этой участи, а против извечного израильского врага Ирана были введены 10-процентные пошлины. Правда, впоследствии цифры не раз пересматривались.

Трамп продемонстрировал всем свою излюбленную тактику: выдвигая завышенные требования, он затем откатывал назад, чтобы затем сойтись на приемлемой для обеих стороны цене.

В общем, действовал так, как действуют многие ретейлеры перед объявлением больших скидок на товары.

Тарифы, тарифы, тарифы

Ужесточение пошлин на импортную продукцию стало центральным элементом плана Трампа по изменению баланса мировой торговли и стимулированию производства в США. Полученные платежи, по словам президента, используются для финансирования приоритетов внутренней политики, включая продление налоговых послаблений и другие обещания в налоговой сфере. В целом глава государства рассматривает тарифы как ключевой инструмент для привлечения новых инвестиций в США и для получения новых источников дохода.

Он утверждал, что объявленные им меры принесут десятки и даже сотни миллиардов в бюджет, а также освободят Соединенные Штаты от иностранных товаров. Трампу действительно удалось несколько обуздать инфляцию и подсократить государственный долг.

Но вот на жизни простых американцев его тарифная политика никак не отразилась в положительную сторону. Скорее, наоборот. Цены на полках магазинов растут, что является прямым результатом тарифной политики. С этим же связан падающий рейтинг президента.

Хрупкий мир в Газе

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование ближневосточного конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом, а движение ХАМАС выразило готовность освободить всех израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Еще в начале года Трамп вызвал у многих растерянность своим заявлением о том, что рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа с целью превращения анклава в "ближневосточную Ривьеру". Тогда же он сообщал о готовности направить туда американские войска и высказался за переселение палестинцев из Газы в Египет и Иорданию.

Как бы то ни было, 9 октября стороны подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, которым, в частности, было предусмотрено освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, передача тел погибших и отвод войск ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) до согласованной линии. Трамп назвал достигнутое соглашение "историческим рассветом нового Ближнего Востока". 10 октября в Газе вступил в силу режим прекращения огня, а 13 октября оставшиеся в живых заложники были освобождены, началась передача тел погибших.

Тем не менее стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей, Израиль неоднократно наносил удары по Газе.

Борьба с глубинным государством

Придя к власти, Трамп объявил войну бюрократии и тому, что он называет "глубинным государством". 47-й президент США и его соратник-миллиардер Илон Маск неоднократно критиковали сложившуюся за многие десятилетия непрозрачную систему бюрократии, влиятельные представители которой не избираются и не контролируются американским народом, но, по мнению консерваторов, фактически управляют США, определяют контуры государственной политики и оказывают давление на неугодных.

Борьба с этим "глубинным государством" была одним из главных предвыборных лозунгов действующего президента. Но постепенно она стала походить на борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами.

Бюрократия ожидаемо заартачилась и, включив инстинкт самосохранения, закидала правительство многомиллионными судебными исками. В итоге ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), которое возглавлял Маск, было по-тихому расформировано (согласно сообщению Reuters со ссылкой на главу управления кадровой службы американского правительства Скотта Купора).

Удары по Ирану и угроза вторжения в Венесуэлу

Присоединившись 22 июня 2025 года к военной операции Израиля против Ирана, президент Трамп по факту отказался от роли миротворца и решил ненадолго зайти в историю в образе громовержца. Атака американских ВВС на иранские ядерные объекты стала первым случаем со времен исламской революции в 1979 году, когда США нанесли удары по целям внутри страны.

Трамп таким образом напрямую вовлек американскую армию в открытый конфликт с Ираном, чего десятилетиями избегали его предшественники, начиная с Джимми Картера.

Напомню, что Ввоенно-воздушные силы США провели "успешную", как они заявляют, атаку на три иранских ядерных объекта — Фордо, Натанз и Исфахан. Они были атакованы 30 ракетами "Томагавк" с подводных лодок в Персидском заливе, на Фордо были сброшены пять-шесть проникающих боеприпасов, также известных как "бункерные бомбы". Правда, эффективность этих ударов, воспетых самим Трампом, до сих пор остается спорной.

К концу года США переключили свое внимание на Венесуэлу. С начала декабря они стали задерживать нефтяные танкеры у берегов Боливарианской Республики в рамках организованной ими же блокады страны. Трамп обвинил президента соседней страны Николаса Мадуро в наводнении Америки фентанилом и "краже нефти у американских компаний" (не предоставив, правда, при этом доказательств). Американские ВМС развернули в Карибском бассейне ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. Кроме того, Вашингтон объявлял о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и блокаде для находящихся в санкционных списках нефтяных танкеров.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Правительство в Каракасе в ответ заявило, что конечной целью Вашингтона является захват венесуэльских нефтяных запасов, которые являются одними из крупнейших в мире. И это, похоже, недалеко от правды. Трамп открыто утверждает, что его страна желает вернуть права на нефть в Венесуэле, которые у США якобы беспардонно отняли.

В общем, с реализацией агрессивных планов Вашингтона в отношении Венесуэлы меркнет и миротворческий ореол Трампа.

Дух Анкориджа

В актив Трампа можно смело занести усилия, направленные на нормализацию отношений с Россией. Августовский саммит на Аляске со всей очевидностью подтвердил то, о чем российская сторона говорила неоднократно: украинский конфликт — важный фактор для международных отношений, но далеко не самый главный. Более того, он всего лишь одна из производных от того, в каком состоянии находятся сегодня отношения между крупнейшими державами мира.

Искать урегулирование на Украине без их фундаментального разворота в позитив — дело абсолютно бесперспективное. И начинать надо не с нее, а с коренных проблем.

Собственно, об этом и шла речь на итоговой встрече с прессой Владимира Путина и Дональда Трампа. Именно в подтверждении этого обстоятельства и можно усматривать историческое значение саммита на Аляске.

К Европе задом, к России передом?

В опубликованной в начале декабря и наделавшей много шума новой Стратегии национальной безопасности подчеркивается идеологическая пропасть, образовавшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками. А Европейский континент изображается как место, где "экономический спад затмевается реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации".

"Более масштабные проблемы, с которыми сталкивается Европа, включают действия Европейского союза и других транснациональных организаций, которые подрывают политическую свободу и суверенитет, а также миграционную политику, меняющую континент и сеющую раздор, цензуру и подавление политической оппозиции, резкое падение рождаемости, а также потерю национальной идентичности и самоуважения. Если нынешние тенденции сохранятся, Европа изменится до неузнаваемости через 20 лет или меньше", — отмечается в документе.

В стратегии указывается, что американская дипломатия должна продолжать отстаивать подлинную демократию, свободу слова и открытое чествование самобытности и истории европейских стран. Америка призывает своих политических союзников в Европе "содействовать этому возрождению духа", поощряя при этом растущее влияние патриотических европейских партий.

В этой связи президент РФ Владимир Путин выразил удивление риторикой генсека НАТО Марка Рютте относительно неизбежной войны с Россией. "Что там написано? Все деньги, военные технологии и вооружения, боеприпасы поступают в НАТО из США. В новой Стратегии нацбезопасности США Россия не указывается в качестве врага, а генсек НАТО готовится к войне с нами. Как это? Читать-то умеете? Как это вы НАТО настраиваете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает?" — сказал президент.

При всей внешней экстравагантности американского лидера следует признать, что минувший год если и не стал поворотным для российско-американских отношений, то, по крайней мере, приоткрыл для них перспективу. В Москве это признают и в целом, судя по всему, склонны занести 2025-й в позитив на этом треке.

Диалог, начавшийся вроде бы вокруг урегулирования украинского конфликта, фактически перерос его рамки. И это внушает осторожный оптимизм.

Андрей Суржанский, Обозреватель Аналитического центра ТАСС

