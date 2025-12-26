Войти
На верфи Fincantieri в Висконсине спущен на воду головной корабль MMSC для ВМС Саудовской Аравии

Головной строящийся для ВМС Саудовской Аравии фрегат (многоцелевой надводный боевой корабль) Saud (MMSC-1, бортовой номер "820") нового типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) на американском судостроительном предприятии Fincantieri Marinette Marine п
Головной строящийся для ВМС Саудовской Аравии фрегат (многоцелевой надводный боевой корабль) Saud (MMSC-1, бортовой номер "820") нового типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) на американском судостроительном предприятии Fincantieri Marinette Marine перед спуском на воду в ходе церемонии имянаречения. Маринетт (США), 13.12.2025.
ЦАМТО, 25 декабря. Минобороны Саудовской Аравии объявило о состоявшейся на предприятии Fincantieri Marinette Marine в Висконсине церемонии спуска на воду головного из четырех кораблей MMSC, строящихся для ВМС Саудовской Аравии.

Выкатка фрегата (820) "Сауд" из строительного цеха на предприятии Fincantieri Marinette Marine состоялась в октябре и, после установки мачты, корабль был спущен на воду 16 декабря.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2015 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 многоцелевых надводных боевых кораблей MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), а также связанных с контрактом оборудования и предоставление услуг общей стоимостью до 11,25 млрд. долл.

Начиная с ноября 2017 года, ВМС США подписали с Lockheed Martin серию контрактов на закупку материалов и постройку кораблей MMSC для ВМС Саудовской Аравии. В состав консорциума, который выполняет строительство, входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, Gibbs & Cox и др. Проект также включает модернизацию военно-морской базы имени короля Абдулазиза в Эль-Джубайле.

Резка стали для строительства головного корабля серии началась 28 октября 2019 года, для второго – 28 января 2021 года. Закладка киля головного корабля, (820) "Сауд", состоялась 26 мая 2021 года, второго, (822) "Фахд", – 13 октября 2022 года. Строительство третьего и четвертого кораблей также уже началось.

Конструкция MMSC основана на проекте боевого корабля класса "Фридом" с увеличенной до 5000 морских миль дальностью хода. Длина корабля составляет 118 м, ширина – 17,6 м, полное водоизмещение – около 3600 т, экипаж – 101 человек. Расчетная максимальная скорость – 30 узлов, дальность хода – 5000 морских миль, что позволяет проводить операции далеко за пределами исключительной морской экономической зоны Саудовской Аравии. На борту имеется летная площадка и ангар для вертолета MH-60R. В состав вооружения корабля войдут 57-мм АУ, противокорабельные ракеты "Гарпун" Блок.2 и вертикальные пусковые установки Mk-41 для ЗУР ESSM (Evolved SeaSparrow).

Кроме того, в январе 2023 года ВМС США заключили с MBDA контракт на сумму 118,7 млн. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" ракет CAMM для оснащения кораблей MMSC ВМС Саудовской Аравии.

Не исключено, что компания Fincantieri Marinette Marine сможет ускорить реализацию программы строительства кораблей MMSC для Саудовской Аравии после решения ВМС США отменить строительство четырех из шести запланированных к поставке американскому флоту фрегатов класса "Констеллейшн".

