«Если готова снаружи, то и изнутри тоже» - эксперт о строительстве АПЛ в КНДР

Лидер КНДР посетил площадку, на которой идёт строительство атомной подводной лодки. По сообщениям из Пхеньяна, водоизмещение субмарины составит 8,7 тыс. тонн. Для сравнения: водоизмещение (полное надводное) АПЛ класса Virginia (США) составляет около 7,6 тыс. тонн.

Новейшая северокорейская атомная подводная лодка будет нести на своём борту ядерное оружие.

Ким Чен Ына на верфи сопровождали представители отрасли, а также, как пишет Центральное телеграфное агентство КНДР, учёные из сферы исследований в области национальной безопасности и обороны.

Ким Чен Ын в ходе посещения верфи, сделал ряд заявлений:

Современный мир отнюдь не спокойный, ситуация и перспективные угрозы несомненно подчеркивают то, что решения, принятые нами в связи с будущей безопасностью страны, являются самым правильным выбором и проявлением воли к ответственной защите суверенитета и интересов государства.

Глава КНДР напомнил о том, что Южная Корея имеет план по разработке собственной АПЛ, и этот план согласован с Вашингтоном.

Ким Чен Ын:

Реализация такого плана повлечёт за собой дальнейшую нестабильность на Корейском полуострове. Мы считаем это наступательным поведением, серьёзно нарушающим безопасность и морской суверенитет нашего государства, а также угрозой безопасности, на которую необходимо реагировать.

Сопровождала лидера Северной Кореи при посещении площадки по строительству АПЛ и его дочь.

Западная и южнокорейская пресса крайне болезненно реагирует на постройку в Северной Корее атомной подводной лодки.

Южнокорейский эксперт по подводному флоту Мун Гын Сик из Университета Ханьян (Сеул):

Пока неясно, насколько близка Северная Корея к завершению строительства подводного корабля. Но поскольку подводные лодки обычно строятся изнутри наружу, публикация фотографии, на которой, судя по всему, запечатлён почти готовый корпус, говорит о том, что многие основные компоненты, включая двигатель и, возможно, реактор, уже установлены.

В американской прессе назвали сам факт такого строительства «угрозой» для Азиатско-Тихоокеанского региона.

Строящаяся АПЛ станет первой атомной субмариной, которой обзаведётся северокорейский флот.