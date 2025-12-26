Украина в 2026 году получит от США рекордно низкий объем военной помощи

ЦАМТО, 25 декабря. Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи.

Об этом свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ознакомилось агентство "РИА Новости".

В следующем году Киев получит от США только 400 млн. долл. по программе закупки новых вооружений USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), следует из утвержденного закона об оборонном бюджете на 2026 ф.г. Согласно этому же документу, аналогичная сумма в 400 млн. долл. будет выделена Украине и в 2027 году.

Как отмечает агентство, рекордно малая сумма на поддержку Киева в 2026 году станет следствием подхода администрации президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не тратит деньги своих налогоплательщиков на Украину, а продает оружие по полной цене партнерам по НАТО для дальнейшей передачи ВСУ.

Для сравнения, пакет помощи на поддержку Киева, принятый конгрессом в апреле 2024 года, включал 14 млрд. долл. по той же программе USAI. По данным Пентагона, с которыми ознакомилось агентство "РИА Новости", в 2025 году за счет этих средств Вашингтон продолжил передавать Украине вооружения и боеприпасы на более чем 5,5 млрд. долл. в рамках пакетов помощи, объявленных в последние месяцы администрации Джо Байдена.

Как свидетельствуют отчеты Генерального инспектора по программам поддержки Украины и Государственного департамента США – двух ведомств, на которые приходится наибольшая поддержка Украины – всего с начала 2022 года и по третий квартал 2025 года Вашингтон направил Киеву около 128 млрд. долл.

Данная сумма стала рекордной среди всех стран, которые оказывают Украине поддержку, и включает в себя поставки оружия, деньги и гуманитарную помощь.

По данным Госдепа, а также основываясь на серии отчетов главного инспектора, в период между февралем 2022 и серединой 2025 года США отправили Украине оружия почти на 70 млрд. долл. На поддержание платежеспособности украинского бюджета Вашингтон за эти годы выделил около 54 млрд. долл., включая кредит в размере 20 млрд. долл. через процедуру Всемирного Банка в декабре 2024 года. Оставшиеся почти 4 млрд. долл. были переданы Украине в виде гуманитарной помощи.

Всего же, как отмечает "РИА Новости", американский конгресс ассигновал на Украину и связанные с ней программы, включая операцию "Атлантическая Решимость", более 187 млрд. долл., следует из последнего отчета главного инспектора.