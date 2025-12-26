Hill: только 1% американцев считает Украину приоритетным направлением для США

Публикация стратегии национальной безопасности стала для европейских союзников США отрезвляющим душем, пишет The Hill. Однако им не следует пугаться прагматичного поворота в американской политике, поскольку он поможет европейцам стать более самостоятельными игроками на мировой арене.

Кит Ноттон (Keith Naughton)

Публикация в декабре новой стратегии национальной безопасности США возымела в органах безопасности Запада, привыкших действовать в традиционном ключе, эффект разорвавшейся бомбы. Ну как же, перед Европой, согласно документу, стоит угроза цивилизационного стирания, она в упадке! Европейские элиты раскритикованы в пух и прах, преимущественно по культурным и политическим статьям. Уместно ли вообще употреблять подобные вещи в серьезном государственном документе?

Однако авторам документа следовало бы честно сказать: европейцы — худшие из союзников. Это никчемная свора корыстных дармоедов, которые способны только препираться. Даже когда их прямому существованию якобы начала угрожать Российская Федерация и лично Владимир Путин, Евросоюз не смог объединиться. Он "решительно отреагировал", не сделав ничего в реальности. И вот теперь Европа фактически требует, чтобы Соединенные Штаты снова сделали взялись за грязную работу.

В стратегии нацбезопасности следовало бы упомянуть те восемь раз, когда Америка оказывала Европе финансовую помощь, начиная с 1917 года: во время Первой мировой войны, в период послевоенного голода, во время Второй мировой войны, в рамках плана Маршалла, во времена Холодной войны, в ходе гражданских войн и геноцида в Югославии, европейского кризиса 2011 года и прямо сейчас, во время российско-украинского конфликта. В каждом, абсолютно каждом случае европейская элита оказывалась совершенно беспомощной. Европа не в состоянии решить даже собственные проблемы; американское же вмешательство уже спасло миллионы жизней и предотвратило экономический коллапс.

Три года администрация Байдена во всем потакала Брюсселю. Затем к власти пришел Дональд Трамп и дал недвусмысленно понять: прокатиться "за так" на американских "закорках" больше не получится. И вновь удивлению нет предела: Европа по-прежнему не намерена брать на себя ответственность за свою же коллективную безопасность. Казалось бы, ну попытайтесь решить проблему дипломатическим путем, заверьте президента Трампа в своей лояльности, обсудите подробно американские приоритеты безопасности, покажите, как недовольны действиями Китая, Ирана и ближневосточных террористов! Нет, европейские лидеры наотрез отказываются принимать новую геополитическую реальность. Они вновь и вновь бросаются на грабли, повторяя мантру о капитуляции России. Хотя нет ни одного, ни единого признака того, что это вообще может произойти.

То, что для европейцев неприятная новость, для остального мира прописная истина: американской общественности на самом деле безразличны их проблемы. Некому поддержать кучку неудачников и бесполезных союзников. В Соединенных Штатах нет лобби сторонников Евросоюза. К сожалению, европейцы, как и многие представители американских СМИ и политического истеблишмента, похоже, до сих пор этого не поняли.

Приведу простой пример. Американский консервативный политик Карл Роув недавно написал в Wall Street Journal статью, где выступил против неоизоляционизма и сослался на недавний опрос Института Рональда Рейгана. Данные опроса общественного мнения показали, что американцы в основном поддерживают "активную" внешнюю политику Соединенных Штатов. Американцы вовсе не пацифисты: в подавляющем большинстве они поддерживают агрессивные действия.

Но это лишь вершина айсберга. Действительно, 59% американцев выступают против выхода из НАТО. Но куда большее число опрошенных — целых 85%! — поддерживают сильную армию. Более того, лишь 40% респондентов считают российско-украинский конфликт серьезной проблемой. Большую часть населения (61% опрошенных) сильнее волнует получение Ираном ядерного оружия.

Не могу не отметить, что подобные результаты показывают практически любые опросы общественного мнения, проводимые крупными организациями. Самый яркий пример — опрос компании YouGov и журнала Economist. Лишь один, подчеркиваю, один процент опрошенных назвал внешнюю политику главной задачей страны. Это число не меняется ГОДАМИ. Не в топах и такой вариант ответа, как "национальная безопасность". Инфляция и здравоохранение интересуют американцев намного сильнее.

Что интересно, рейтинг одобрения Дональда Трампа тем выше, чем больше опрос имеет отношение к национальной безопасности. Опрос YouGov в целом показал не самые радужные цифры — общий индекс одобрения президента снизился на 12 пунктов. Однако, когда речь заходит о национальной безопасности, рейтинг практически не изменился, став меньше лишь на один процентный пункт.

По сути, никто не пытается всерьез политически надавить на Дональда Трампа с целью заставить его подчиниться европейским интересам. Возможно, американцы поддерживают Украину и терпеть не могут Владимира Путина. Но для них эти вопросы стоят далеко не на первом месте на повестке дня. Подавляющее большинство считает, что главная проблема администрации Трампа — инфляция. Если национальной безопасности потенциально что-то и угрожает, так это Китай. Безусловно, для Соединенных Штатов КНР представляет собой угрозу как экономически, так и в безопасности.

Факты, как говорится, налицо. Но Европа предпочитает игнорировать очевидные вещи и уходить от четких ответов по вопросу Украины. Уловки и увиливания! Не будем показывать пальцами, но Испания даже мухлюет с финансовой отчетностью, лишь бы не увеличивать фактические расходы на оборону. Германия не дала Украине разрешение на использование ракет "Таурус" для запуска по территории России. Кстати, Дональд Трамп не против подобного применения американских боеприпасов.

Еще один примечательный факт: Евросоюз не стал забирать замороженные российские активы. Крохотная Бельгия наложила вето на их использование в качестве "репарационного кредита". Пока бельгийцы и другие европейские элиты обеспокоены "юридической ответственностью", Российская Федерация продолжает продвигаться вперед по территории Украины, проводит собственные разведывательные операции и напрочь игнорирует европейские санкции.

Обвиняют во всем, конечно же, Дональда Трампа.

Глава Белого дома, безусловно, допустил кое-какие ошибки. Он торопится заключить сделку, идет России навстречу, и все его "маневры" приводят лишь к очередным прогибам. Вероятно, Дональду Трампу следует повысить ставки, а не пытаться умиротворить Владимира Путина. Кое-что, впрочем, сделано: Трамп расширил обмен разведданными с Украиной, что позволило ей провести ряд атак по энергетической инфраструктуре России.

Прогрессивные левые силы продолжают утверждать, что Дональд Трамп — агент России. Но больше похоже, что Трамп инстинктивно намерен встать на сторону "победителя" в любой политической ситуации. А продолжающаяся стратегическая неопределенность и слабость европейцев лишь укрепляют мысль о том, что Украина не сможет победить в затяжном конфликте с Россией: конца и края происходящему не видно.

Факт остается фактом: европейские элиты ошибались по всем основным геополитическим вопросам за последние десять лет. Они ошибались, полагая, что торговля и политика умиротворения сделают Россию мирным партнером. (Россию вынудил начать СВО сам же Запад своей военной экспансией — прим. ИноСМИ). Они ошибались, полагая, что политика умиротворения остановит ядерную программу Ирана. Они ошибались, считая Китай честным торговым партнером и партнером в сфере безопасности. И, самое главное, они ошибались (и продолжают ошибаться), полагая, что экономические санкции способны остановить Россию.

Возможно, новая стратегия национальной безопасности администрации Трампа действительно несколько некорректна в своих извилистых высказываниях насчет культурного аспекта. Однако отказ от сотрудничества с Европой вполне оправдан. До тех пор, пока европейцы отказываются объединиться и взять на себя обязательство защищать самих себя, в этом нет никакого смысла.

Кит Нотон — многолетний политический консультант Республиканской партии и соучредитель компании Silent Majority Strategies, которая занимается консалтингом в сфере связей с общественностью и регулирования. Он был консультантом по политическим кампаниям Республиканской партии в Пенсильвании.