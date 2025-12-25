Финляндия вооружает свои F-35 самыми смертоносными американскими ракетами (The National Interest, США)

TNI: Финляндия получила 64 стелс-истребителя F-35 от США

Хельсинки готовится к возможному конфликту с Москвой, пишет TNI. Финляндия получила 64 современных стелс-истребителя, но даже этот парк едва ли сможет противостоять мощи российских вооруженных сил. Сделка стоимостью более миллиарда долларов укрепляет связь с НАТО, но не снимает угрозы, поскольку одного этого вооружения будет явно недостаточно.

Ставрос Атламазоглу

Новый парк из 64 малозаметных истребителей F-35A Lightning II будет оснащен современными ракетами "воздух-воздух" AIM-120D3.

ВВС Финляндии решили оснастить свои новые истребители F-35A Lightning II ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120D3. Столкнувшись с реальностью все более воинственной России, Финляндия вооружается в ожидании будущего конфликта со своим соседом.

Государственный департамент США дал Финляндии зеленый свет на закупку сотен современных ракет "воздух-воздух".Хельсинки запросил и получит 405 ракет AIM-120D3 AMRAAM и восемь секций наведения AIM-120D-3 на сумму около 1,07 миллиарда долларов.

Передовая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 (AMRAAM) предназначена для уничтожения целей на больших расстояниях и представляет собой один из двух основных видов боеприпасов класса "воздух-воздух" (другой — AIM-9X Sidewinder) вооруженных сил США.

"Благодаря этой сделке Финляндия получит доступ к новейшей и наиболее совершенной версии ракеты, что улучшит нашу способность реагировать на угрозы в оперативной обстановке. Эта сделка еще больше укрепит оперативную совместимость с США и другими союзниками", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в правительственном пресс-релизе.

Версия D3 является самой совершенной модификацией AIM-120 AMRAAM.

Финские ВВС уже знакомы с AIM-120 AMRAAM. На их истребителях уже используются более старые варианты этого ракетного вооружения класса "воздух-воздух".

"Предлагаемая сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США, укрепив безопасность союзника по НАТО, который является фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — заявили в Агентстве по сотрудничеству в области обороны США.

Наряду со Швецией, Финляндия вступила в НАТО после начала крупномасштабной военной операции России на Украине 24 февраля 2022 года. Скандинавские страны решили отказаться от многолетней политики нейтралитета и присоединиться к трансатлантическому альянсу из-за опасений по поводу дестабилизирующей роли Кремля в регионе.

"Предлагаемая сделка усилит способность Финляндии противостоять текущим и будущим угрозам и повысит ее оперативную совместимость с вооруженными силами США и других стран-союзниц", — отметили представители Агентства по безопасности и сотрудничеству в области обороны США.

Ракеты AIM-120D3 будут установлены на новых финских стелс-истребителях F-35A Lightning II, которых в составе ВВС страны будет 64. Первый финский F-35A был представлен 16 декабря и будет поставлен финским ВВС в начале 2026 года, по данным производителя Lockheed Martin.

После долгих раздумий финские ВВС решили заменить свой парк из примерно 62 истребителей F/A-18C/D Hornet на F-35A Lightning II.