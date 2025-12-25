ССК "Звезда" сдал первый построенный в России танкер-газовоз для перевозки СПГ "Алексей Косыгин"

Как сообщило информационное агентство ИА "Neftegaz.RU", ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда", Большой Камень, Приморский край, контролируется ПАО "НК "Роснефть") передало заказчику (компании ПАО "Совкомфлот") первый построенный в России танкер-газовоз для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) "Алексей Косыгин". Церемония передачи судна состоялась на ССК "Звезда" в Большом Камне 24 декабря 2025 года при участии главы "Совкомфлота" (СКФ, заказчик судна) Игоря Тонковидова, генерального директора ССК "Звезда" Сергея Целуйко, представителей Российского морского регистра судоходства (РС), осуществлявшего наблюдение за строительством.

Первый построенный ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" танкер-газовоз для перевозки сжиженного природного газа "Алексей Косыгин" на испытаниях (с) ПАО "Совкомфлот"

Первый российский арктический газовоз

"Алексей Косыгин" (IMO 9904546) - первый танкер-газовоз СПГ построенный в России, причем сразу усиленного ледового класса Arc7. Судно получило имя председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, стоявшего у истоков образования "Совкомфлота" в 1973 году.

Отсутствие опыта строительства подобных судов и санкционное давление (под западными санкциями находятся "Арктик СПГ-2", где будет работать судно, "Совкомфлот," ССК "Звезда", сам танкер-газовоз "Алексей Косыгин") привели к сильному сдвигу сроков строительства судна. Резку металла для "Алексея Косыгина" ССК "Звезда" начала в ноябре 2020 года, киль был заложен в июне 2021 года. Сдача судна планировалась в марте 2023 года, но после ухода Samsung Heavy Industries (SHI) срок сдвинулся сначала на один год, потом последовал перенос на конец 2024 года, а затем - на начало 2025 года, но по факту это произошло лишь в конце 2025 года. Церемония имянаречения прошла 11 сентября 2023 года. В декабре 2024 года "Алексей Косыгин" вернулся на ССК "Звезда" после ходовых испытаний, но потребовался еще год для завершения всех испытаний (сложность заключалась в том, что помимо ходовых испытаний требовались газовые, которые ССК "Звезда" проводила впервые), в декабре 2025 года судно вновь вышло с ССК "Звезда" на финальные испытания.

В итоге все испытания были завершены успешно и судно передано заказчику - "Совкомфлот" для работы по долгосрочному тайм-чартерному контракту с "Арктик СПГ-2". Ходить "Алексей Косыгин" будет под государственным флагом РФ, порт приписки - Санкт-Петербург. Экипаж газовоза состоит из 29 российских моряков.

"Алексей Косыгин" стал головным судном проекта Yamalmax Samsung 172 (SN2366), типа "Алексей Косыгин". Технические характеристики и главные размерения:

длина - 300 м, ширина - 48,8 м,

осадка - 11,7 м,

дедвейт - 81 тыс. т,

вместимость - 172,6 тыс. м3,

система хранения СПГ - мембранного типа,

ледовый класс - Arc7 (позволяет судну работать в суровых климатических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более 2 м),

мощность пропульсивного комплекса - 45 МВт (3 полноповоротных винторулевых колонки (ВРК) по 15 МВт каждая, производство которых локализовано в Большом Камне на предприятии "ВРК "Сапфир").

Когда судно начнет работу на проекте "Арктик СПГ-2" пока неясно. В регистровой книге РС запись об "Алексее Косыгине" пока отсутствует. Между тем, прибытие судна должно стать серьезной поддержкой для "Арктик СПГ-2", в распоряжении которого сейчас находится только танкер-газовоз Arc7 "Кристоф де Маржери", а суда меньшего ледового класса добраться до отгрузочного терминала проекта уже не могут из-за сложной ледовой обстановки.

Что дальше?

Для вывоза СПГ с проекта "Арктик СПГ-2" изначально планировалось строительство 21 танкера-газовоза, из них ССК "Звезда" должна построить 15 судов, еще шесть - южнокорейская Hanwha Ocean, бывшая DSME (все шесть судов построены, в том числе три по российскому заказу, но их передача была заблокирована).

Из строящихся на ССК "Звезда" серийных танкеров-газовозов для "Арктик СПГ-2" более-менее понятен статус четырех судов. Информации от ССК "Звезда" мало - в феврале 2022 года верфь сообщала, что началась резка металла для седьмого судна, для трёх танкеров-газовозов заложены кили (с учетом "Алексея Косыгина"). В сентябре 2023 года сообщалось, что на воду спущены три танкера-газовоза - "Алексей Косыгин", "Петр Столыпин" и "Сергей Витте", а в сухом доке шло формирование корпусов еще двух танкеров-газовозов - "Константин Посьет" и "Виктор Черномырдин".

Ранее сообщалось, что сдача второго танкера-газовоза (первого серийного) "Петр Столыпин" возможна в первом квартале 2025 года, третьего танкера "Сергей Витте" - до конца 2025 года.

Одной из основных проблем строящейся серии стали криогенные емкости. Первые два танкера французская Gaztransport & Technigaz (GTT) успела оснастить системами хранения СПГ мембранного типа Mark III до ухода из России. Вопрос с криогенными емкостями для третьего и последующих танкеров-газовозов, вероятно, удается тем или иным образом решать. Отечественная мембранная технология хранения СПГ на судах уже разработана и получила предварительное одобрение регулятора.

