Россия нашла у НАТО уязвимое место. Теперь альянс пытается его прикрыть (The Economist, Великобритания)

The Economist: страны Прибалтики начали закупку шведских подводных лодок

Польша, Швеция и другие страны бросились закупать подводные лодки для защиты своих трубопроводов, пишет The Economist. Конечно, эти субмарины даже и близко не стоят с российскими аналогами ни по размерам, ни по мощности. При этом, подобные траты страны Балтии оправдывают не самым убедительным образом.

На фоне неповоротливых российских атомных гигантов шведская подлодка А26 длиной всего 66 метров смотрится весьма компактно. Но скромные размеры подлодки от Saab компенсируются скрытностью и возможностями наблюдения. Люк в носовой части позволяет запускать подводные дроны и датчики и проводить водолазные операции на глубине. Для мутных вод Балтийского моря и холодной войны, развернувшейся в их толще, А26 подходит идеально. По крайней мере, к такому выводу пришло правительство Польши 26 ноября, решив приобрести три подлодки оценочной стоимостью в 2,8 миллиарда долларов.

Для стран вроде Польши наблюдение за Балтикой — насущный вопрос национальной безопасности. Море изобилует объектами телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры. Газопровод Balticconnector соединяет Финляндию и Эстонию. Другой, под названием Baltic Pipe, качает газ из Норвегии в Польшу. По морскому дну проложены коммуникационные и силовые кабели. Ранее в этом году Эстония, Латвия и Литва отключили свои энергосистемы от российской сети. Из четырех линий, соединяющих Прибалтику с европейской сетью, три проходят под водой. У берегов Дании и Германии установлены сотни ветряков, а у берегов Польши возводятся новые. На побережье Балтики расположены десять терминалов для сжиженного природного газа, еще два строятся.

На бумаге присутствие НАТО на Балтике никогда не было столь внушительным. Из девяти прибрежных государств Балтийского моря все, кроме России, входят в североатлантический альянс. НАТО владеет явным преимуществом на Балтике в обычных военно-морских возможностях, однако у России все же хватает средств, чтобы посеять хаос. С 2023 года было совершено минимум 11 диверсий на балтийской инфраструктуре, и в части из них заподозрили так называемый "теневой флот" России — сеть танкеров, с помощью которых Москва обходит западные санкции (прямые доказательства российской диверсионной операции официально не подтверждены — прим. ИноСМИ). Серьезнейшие повреждения получили Balticconnector и силовой кабель между Финляндией и Эстоний — по-видимому, оба пострадали из-за того, что корабли волочили якоря по морскому дну. На ремонт обоих ушли месяцы.

Кроме того, с этих кораблей могут проводить свои операции российские шпионы. В сентябре над датскими аэропортами были замечены неопознанные беспилотники, которые, судя по всему, запускались с кораблей, связанных с Россией (доказательств подобному автор не приводит — прим. ИноСМИ). С тех пор аналогичные инциденты произошли во Франции и Германии.

Гибридные атаки позволяют России убедительно отрицать свою причастность, испытывая при этом на прочность положение НАТО о взаимной обороне и напрямую оценивая готовность каждого из союзников к конфронтации. Но путинский режим все чаще действует не таясь. В начале октября военная разведка Дании сообщила, что российские военные корабли направили орудия на корабли и вертолеты ВМС Дании и шли встречным курсом, имитируя столкновение (российская сторона подобные обвинения отвергла — прим. ИноСМИ).

Скоро у России прибавится возможных целей. Германия, Дания, Швеция и Финляндия строят новые ветряные электростанции на Балтийском море. Польша находится в еще более уязвимом положении: почти половина ее импорта энергоносителей приходится на трубопроводы и порты Балтики, и эта зависимость лишь растет. К 2040 году страна может вложить свыше 100 миллиардов долларов в морские ветряные электростанции и новые терминалы сжиженного природного газа. Первая атомная электростанция Польши, открытие которой планируется к 2036 году, будет построена менее чем в двух километрах от берега.

Многие из этих проектов задумывались, когда российская угроза казалась чем-то абстрактным. Сейчас правительства отчаянно пытаются их защитить — и это оказывается ой как непросто. Радары и спутники могут наблюдать за небом и отслеживать корабли даже с отключенными транспондерами. Но фиксировать происходящее на глубине гораздо сложнее, в результате чего морское дно стало идеальным пространством для гибридных атак.

Основная часть существующих технологий наблюдения на основе гидролокации для Балтики не годится. Мелководное и захламленное морское дно создает акустический шум, плотное движение судов маскирует подводную активность, а резкие перепады солености искажают звуковые волны. Новые решения — в том числе гидроакустические датчики, подводные лодки вроде вышеупомянутой А26 и подводные беспилотники — позволят устранить часть пробелов. Но разработка комплексной системы наблюдения — а это ключевая задача НАТО на Балтике — займет годы.

Кроме того, проекты вроде той же А26 сталкиваются с длительными задержками. ВМС Швеции рассчитывали получить первую из двух заказанных у Saab лодок в 2022 году. В итоге сроки сдвинулись на 2031 год. (Говорят, одной из причин задержки стала назревшая модернизации верфи, где строятся подлодки.) Польше, чьи ВМС располагают одной-единственной старой подлодкой еще советских времен, придется подождать до середины 2030-х годов, пока не поступят три заказанные А26. Между тем, главное военно-разведывательное управление Великобритании недавно заключило, что Россия активно модернизирует свой флот с прицелом на борьбу с подводными кабелями и трубопроводами.

Таким образом, даже с ее передовыми технологиями для отслеживания, обнаружения и ремонта, НАТО необходимо собраться с силами и показать России, что ее "гибридные атаки" не останутся безнаказанными. Доселе все сводилось лишь к реакции. В рамках операции НАТО "Балтийский страж" в начале 2025 года североатлантический альянс усилил патрулирование на Балтике. Корабли НАТО могут останавливать коммерческие суда и проверять у них регистрацию, однако, в соответствии с международным правом, экипажам не разрешается подниматься на борт или проводить досмотр.

Некоторые страны прибегли к более решительным мерам. После появления неопознанных беспилотников над Данией украинский лидер Владимир Зеленский предложил закрыть Балтийское море для танкеров "теневого флота". Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступил с аналогичным предложением еще несколькими месяцами ранее.

Однако такая блокада почти наверняка нарушит международное право. Конвенция ООН по морскому праву гарантирует судам — даже подсанкционным — право свободного прохода через международные проливы, доколе они не угрожают применением силы и не нарушают правил безопасности. На Балтику приходится 60% российского морского экспорта сырой нефти, и она наверняка сочтет закрытие датских проливов для танкеров теневого флота объявлением войны. Более разумный ответ — отказ в доступе судам, не соответствующим техническим стандартам, считает бывший глава Совета национальной безопасности Польши Яцек Сивера.

Этот подход постепенно набирает обороты. В октябре Дания усилила контроль за танкерами на якорной стоянке в Скагене на пути из Северного моря в Балтийское. Польша, тем временем, усиливает сдерживающий потенциал своих военно-морских сил. Принятый в ноябре законопроект позволяет ВМС применять силу для защиты ключевой инфраструктуры даже вне территориальных вод Польши.

Защита обходится недешево, но все же не идет ни в какое сравнение с последствиями атак. Согласно недавнему исследованию корпорации RAND, ежедневная стоимость ремонта подводного телекоммуникационного кабеля составляет 24 миллиона евро (28 миллионов долларов), нефтепровода — 36, а газопровода — 75. Обычно на такой ремонт уходят месяцы. Перебои с энергоснабжением и связью лишь усугубляют ущерб. Стоит таким провокациям участится, как одна или две подлодки покажутся выгодной покупкой.