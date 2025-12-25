Российские "черные дыры": субмарины "Варшавянка" ставят ВМС США в тупик (19FortyFive, США)

19FortyFive: подлодка "Якутск" получила возможность стрельбы ракетами "Калибр"

Россия делает ставку на проверенное временем: флот страны пополнился "Якутском" — последней подлодкой в партии усовершенствованных "Варшавянок", пишет 19FortyFive. Эти субмарины, прозванные на Западе "черными дырами" за свою феноменальную скрытность, остаются надежным носителем крылатых ракет "Калибр" и дешевым ответом на потери надводного флота.

Джек Бакби (Jack Buckby)

Главное вкратце:

Россия спустила на воду "Якутск" — последнюю лодку в партии модернизированных дизель-электрических "Варшавянок".

Лодка проекта 636.3, созданная на базе надежной советской платформы, получила супертихий ход, новейшие сенсоры и возможность стрельбы ракетами "Калибр" прямо из торпедных аппаратов.

Эти характеристики дают Москве дешевый и невидимый инструмент для ударов по кораблям, подлодкам и береговым целям, пока надводный флот несет потери.

Но у "Варшавянок" есть ахиллесова пята: для зарядки батарей им нужен шноркель, который выдает их вражеской разведке, а по дальности и автономности они не тянут на атомные субмарины.

Итог: мощь с изъяном. В затяжном конфликте такие ограничения сужают простор для маневра. А недавний инцидент с атакой на "Варшавянку" на Украине и вовсе ставит под вопрос перспективы всего класса.

Якутск": последняя "Варшавянка" и ее послание России

В начале 1980-х советский флот получил первые дизель-электрические подлодки, позже прозванные "Варшавянками". Надежные и тихие, они создавались специально для прибрежных операций. Прошло больше 40 лет, а новейшие лодки этого семейства по-прежнему играют ключевую роль в российской военно-морской стратегии.

В июне 2025 года флот принял на вооружение последний корабль текущей серии. На фоне бушующего украинского конфликта и мощного международного давления на Россию эта упорная приверженность стареющему классу субмарин весьма показательна. Она обнажает не только сильные стороны российского судостроения, но и растущие стратегические слабости Москвы.

Сегодня, когда Москва вновь делает ставку на подводный флот, "Варшавянка" — особенно в ее модернизированной версии проекта 636.3 — наглядно доказывает, как конструкция родом из прошлого века все еще способна влиять на ход морских конфликтов. Однако она же демонстрирует и границы нынешних возможностей России, которая вынуждена опираться на то, что на Западе прозвали "черной дырой".

Почему "Варшавянку" прозвали "черной дырой"

"Варшавянка" — дизель-электрическая субмарина, детище советского ЦКБ "Рубин". Ее прародительница, проект 877, вышла в море еще в 80-х, но с тех пор проект не стоял на месте. В 90-е ее облик изменила модернизация по проекту 636, а в 2010-х началась эпоха проекта 636.3 (Improved Kilo II). "Якутск", вошедший в строй в июне 2025 года, стал последним на сегодня кораблем этой серии.

Почему Россия по-прежнему строит эти лодки? Причин как минимум две. Первая — проверенная временем конструкция минимизирует риски. Вторая — она просто дешевле.

Но несмотря на это, "Варшавянка" пользуется пугающей репутацией на Западе. Все дело в ее феноменальной скрытности: благодаря продвинутым акустическим технологиям она практически невидима для сонаров в прибрежной зоне. Ее по праву называют самой тихой дизель-электрической подлодкой своего поколения. Этот результат достигнут благодаря блестящей конструкторской мысли и отточенным годами техническим решениям.

"Варшавянку" защищает тройной щит: бесшумные механизмы, продвинутые системы подавления вибраций и шума, а также специальное резиновое покрытие корпуса, поглощающее акустические сигналы. Все это делает ее практически невидимой для систем слежения.

Модернизированная версия 636.3 — это субмарина длиной 74 метра, водоизмещением 2350 тонн на поверхности и 3100 тонн под водой. На борту несут службу 52 моряка, а автономность плавания составляет 45 дней.

Если изначально "Варшавянка" создавалась для охоты на корабли и подлодки, то сегодня ее арсенал куда обширнее. Теперь она способна выпускать по наземным целям крылатые ракеты "Калибр" прямо из торпедных аппаратов, не теряя при этом способности ставить мины и пускать торпеды. Это превращает ее в стратегическое оружие, позволяющее России наносить удары издалека, даже в водах, контролируемых противником.

Именно эта смесь — невидимость, маневренность и растущая дальность поражения — и подарила лодкам прозвище "Черная дыра". Его придумали в штабах НАТО и США, где ломают голову над тем, как отслеживать эти субмарины на учениях.

Значение и ограничения "Варшавянок"

Стареющие, но не сдающиеся, "Варшавянки" — это хребет обычных подводных сил России. Согласно данным слежения, в строю находятся десятки лодок разных модификаций — живое доказательство того, что эта конструкция прошла проверку временем.

Парадоксально, но советский подход — строить массово, дешево и надежно — пережил куда более амбициозные проекты. Пока новый флот остается в чертежах, Россия до сих пор может похвастать длинным списком боеспособных субмарин, даже несмотря на разгром надводной группировки.

Для Тихоокеанского и, вероятно, Северного флотов эти лодки — бюджетный способ заявить о присутствии под водой, пока более совершенные проекты буксуют в разработке или упираются в финансовые лимиты.

А в условиях конфликта на Украине "Варшавянки", вооруженные "Калибрами", — это спасительная соломинка для Москвы. Они позволяют бить по суше, не подставляя под удар надводные корабли, чья уязвимость становится все очевиднее.

Закат эпохи "Варшавянки"?

Несмотря на все достоинства, у лодок есть и серьезные недостатки. Главный из них — необходимость регулярно поднимать шноркель, чтобы дизели подзарядили батареи. В этот момент она становится громкой, медлительной и уязвимой, особенно если враг контролирует акваторию.

И хотя в режиме тихого хода аппарат практически неуловим, его возможности несравнимы с атомными субмаринами: автономность в полтора месяца и ограниченный запас хода под водой — ее естественные пределы. Вывод прост: "Варшавянка" — это все еще грозное оружие, но срок ее службы в качестве основной опоры флота отмеряется этими самыми ограничениями.