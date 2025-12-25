Новые гиперзвуковые баллистические ракеты "Орешник" прибыли в Белоруссию. Послужат ли они противовесом силам НАТО? (Military Watch Magazine, США)

MWM: Лукашенко подтвердил поставку "Орешника" в Белоруссию

Поставка "Орешника" навсегда меняет роль Минска в структуре европейской безопасности, пишет MWM. Размещение вооружения на территории Белоруссии стало продуманным ответом на маневры войск НАТО у восточных границ блока. Радиус поражения ракеты покрывает всю Европу, при этом Путин намекнул, что системы, возможно, уже стоят на дежурстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 декабря подтвердил, что его страна разместит до десяти гиперзвуковых баллистических ракетных комплексов средней дальности "Орешник" — после сообщений ранее в этом году о том, что Минск получит их в приоритетном порядке. Лукашенко назвал число десять и в 2024 году с оговоркой "на данный момент", допустив, что в будущем Белоруссия сможет разместить более крупный арсенал. Эти закупки кардинально меняют сферу применения Вооруженных сил Белоруссии и представляют собой средство противодействия обширным и стремительно растущим возможностям НАТО у ее рубежей.

"Орешник" может нести как ядерные, так и обычные боеголовки и может использоваться как в качестве стратегического средства сдерживания для ударов по крупным городам по всей Европе, так и в качестве тактического — для поражения наземных сил противника. Его возможности дополнят закупки российских баллистических ракетных комплексов малой дальности "Искандер-М", часть из которых также оснащена ядерными боеголовками.

Президент России Владимир Путин 17 декабря объявил, что "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство к концу 2025 года, намекнув, что поставленные в Белоруссию системы, возможно, уже введены в эксплуатацию — или будут в ближайшее время. Впервые ракета была испытана в боевых условиях 21 ноября 2024 года ударом по украинской цели (и тогда же мир узнал о существовании программы), а в июне был подтвержден запуск в серийное производство. По оценкам, ее радиус поражения составляет 4 000 километров, и она несет несколько гиперзвуковых боевых частей с независимыми траекториями. Использование гиперзвуковых планирующих боевых блоков, которые могут маневрировать и приближаться к целям с неожиданных направлений, серьезно ограничивает возможности перехвата традиционных систем ПВО — вроде недавно закупленной Германией Arrow 3 ("Стрела").

Белоруссия все острее ощущает угрозу безопасности близ своих рубежей. Немецкая армия торжественно открыла новую 45-ю бронетанковую бригаду в литовской столице Вильнюсе 22 мая. Ожидается, что это позволит создать элитную передовую механизированную военную группировку на территории бывшего Советского Союза всего в 150 километрах от белорусской столицы Минска. Бригада в приоритетном порядке получит самую боеспособную технику немецкой армии — в частности, первые танки Leopard 2A8. Соседняя Польша также стремительно модернизирует свои сухопутные войска за счет масштабных закупок у Южной Кореи — речь идет о сотнях танков K2, гаубиц K9 и реактивных систем залпового огня Chunmoo. Возможности польских ВВС также преобразились благодаря закупке истребителей F-35A, "заточенных" для нанесения проникающих ударов, а также легких истребителей F/A-50. Кроме того, Варшава модернизирует свои F-16 до стандарта F-16V.

С конца 2020 года белорусские вооруженные силы вложили значительные средства в новую технику, включая ударные вертолеты Ми-35, истребители Су-30СМ и системы противовоздушной обороны С-400, хотя масштабы закупок скромнее, чем в соседних государствах. "Орешник" обеспечивает противовес скопившихся у границ силам НАТО благодаря гораздо большей дальности поражения. Белоруссия, в частности, производит мобильные шасси для комплексов "Орешник". Оборонный сектор страны уже давно заполняет эту нишу для целого ряда российских ракетных программ еще с советских времен. Планы по поставке ракет "Орешник" были подтверждены 6 декабря 2024 года, и это будет первая передача баллистических ракет средней дальности между странами с начала века. "У нас есть, и я это сказал, не шутя, определенные места, где мы можем разместить это оружие с одним только условием, что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Белоруссии. Пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы специалисты Российской Федерации обслуживали и осуществляли пуски по определенным целям боевыми зарядами „Орешника“", — заявил тогда президент Лукашенко.