КНР примет меры в ответ на введение США запрета на импорт дронов китайского производства

ЦАМТО, 24 декабря. Китай примет решительные меры в ответ на введение США запрета на ввоз беспилотных летательных аппаратов иностранного производства, включая китайские, завил представитель Министерства коммерции КНР.

Как напоминает "РИА Новости", ранее американские СМИ сообщили, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США приняла решение о запрете ввоза новых беспилотных летательных аппаратов иностранного производства из-за рисков безопасности, что не позволит китайским компаниям DJI и Autel поставлять на рынок США новые модели дронов.

"Китай призывает США прекратить ошибочные действия и немедленно отменить соответствующие меры. Если американская сторона продолжит действовать по-своему, то Китай решительно примет необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских компаний", – заявил представитель Минкоммерции.

По его словам, Пекин выражает решительный протест в отношении действий Вашингтона, поскольку США "пренебрегают нормальными коммерческими сделками и торговыми обменами между китайскими и американскими компаниями", а также настоятельными призывами представителей деловых кругов двух стран.

"США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности и пользовались государственной властью для подавления иностранных компаний, включая китайские. Это типичный пример искажения рынка и одностороннего запугивания", – цитирует "РИА Новости" заявление представителя Минкоммерции.

Ранее во вторник крупнейший в мире производитель дронов – китайская компания DJI выразила сожаление в связи с решением США, указав, что этот шаг не только ограничивает свободу выбора для американских потребителей и бизнес-пользователей, но также подрывает принципы открытого и справедливого рынка.