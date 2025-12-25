Войти
ЦАМТО

КНР примет меры в ответ на введение США запрета на импорт дронов китайского производства

307
0
0
Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС

ЦАМТО, 24 декабря. Китай примет решительные меры в ответ на введение США запрета на ввоз беспилотных летательных аппаратов иностранного производства, включая китайские, завил представитель Министерства коммерции КНР.

Как напоминает "РИА Новости", ранее американские СМИ сообщили, что Федеральная комиссия по связи (FCC) США приняла решение о запрете ввоза новых беспилотных летательных аппаратов иностранного производства из-за рисков безопасности, что не позволит китайским компаниям DJI и Autel поставлять на рынок США новые модели дронов.

"Китай призывает США прекратить ошибочные действия и немедленно отменить соответствующие меры. Если американская сторона продолжит действовать по-своему, то Китай решительно примет необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских компаний", – заявил представитель Минкоммерции.

По его словам, Пекин выражает решительный протест в отношении действий Вашингтона, поскольку США "пренебрегают нормальными коммерческими сделками и торговыми обменами между китайскими и американскими компаниями", а также настоятельными призывами представителей деловых кругов двух стран.

"США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности и пользовались государственной властью для подавления иностранных компаний, включая китайские. Это типичный пример искажения рынка и одностороннего запугивания", – цитирует "РИА Новости" заявление представителя Минкоммерции.

Ранее во вторник крупнейший в мире производитель дронов – китайская компания DJI выразила сожаление в связи с решением США, указав, что этот шаг не только ограничивает свободу выбора для американских потребителей и бизнес-пользователей, но также подрывает принципы открытого и справедливого рынка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 07:25
  • 12442
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"
  • 25.12 04:37
  • 1
Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации
  • 25.12 04:33
  • 0
Комментарий к "Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой"
  • 24.12 23:48
  • 0
Комментарий к "В ЕС может разгореться гражданская война после того, как одна из стран сделала сенсационное заявление по Украине (Daily Express, Великобритания)"
  • 24.12 23:19
  • 1
Самолет «Байкал» совершит первый полет в ближайшие дни
  • 24.12 22:49
  • 0
Комментарий к "Флот, который построит Трамп. Что известно о новых боевых кораблях США?"
  • 24.12 17:56
  • 1
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 24.12 09:48
  • 2
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 24.12 08:07
  • 0
Комментарий к "Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»"
  • 24.12 03:08
  • 0
Комментарий к "Путин не сдается, и Россия стремится к полной победе (The National Interest, США)"
  • 24.12 01:41
  • 0
Комментарий к "Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии"
  • 24.12 00:04
  • 0
Комментарий к ""Европейцы готовы направить войска на Украину" (Bild, Германия)"
  • 23.12 21:38
  • 0
Комментарий к "Бесславный конец: танки Т-84 ВСУ "сдохли", так и приняв участие в боях"
  • 23.12 15:24
  • 1
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета