Как Запад теряет Украину, не проигрывая ни одной битвы (The Washington Post, США)

WP: ошибки Запада и дипломатия Трампа помогут России выиграть на Украине

Нерешительность ЕС и позиция Трампа в украинском конфликте играют на руку России, пишет WP. Неспособность европейских лидеров договориться об использовании замороженных активов Москвы и подход США к переговорам лишают Киев необходимых ресурсов и демонстрируют стратегическую слабость Запада.

Джон Болтон

Робость ЕС и пророссийская дипломатия Трампа склоняют чашу весов в пользу Москвы.

Недавние провалы и ошибки Запада увеличили шансы России на успех в военной операции на Украине. Более того, на карту поставлены не только независимость и свобода Киева. Во время холодной войны развал Североатлантического альянса был одной из важнейших целей Советского Союза, которую, к счастью, так и не удалось достичь. Сейчас же многие американцы и европейцы, похоже, намерены сделать эту работу за Москву.

В очередной раз доказав, что Европейский союз не равен сумме его частей, на прошлой неделе лидеры стран ЕС не смогли договориться об использовании примерно 210 миллиардов евро замороженных российских государственных активов в качестве залога для "репарационного" кредита Украине. Бельгия, которая хранит большую часть замороженных средств, посчитала, что она недостаточно защищена от риска того, что Москва впоследствии попытается вернуть свои средства. Воспользовавшись структурными недостатками процедур принятия решений в ЕС, Бельгия, при молчаливой поддержке нескольких других стран, заблокировала этот план. Вместо этого ЕС одобрил кредит в размере 90 миллиардов евро за свой счет. Но даже это не убедило Венгрию, Словакию и Чехию принять участие в инициативе.

По имеющимся данным, администрация Трампа пыталась сорвать план европейцев, чтобы использовать те же активы в мирном плане американского президента. Обеспокоенность США по поводу использования российских государственных активов вызвана как опасениями, что граждане США могут подвергнуться аналогичным конфискациям в других странах, так и тем, что страны захотят диверсифицировать финансовые системы и отдалиться от Штатов. В любом случае это повлечет за собой более серьезные долгосрочные риски, чем любая краткосрочная выгода от использования активов Москвы. Но независимо от того, был ли первоначальный план ЕС жизнеспособным, вмешательство Трампа и провал ЕС усугубили раскол Запада.

Совместная риторика ЕС, призванная приукрасить результат, не может скрыть этот коллективный провал. Утвержденный кредит составляет менее половины от запланированного и лишь обеспечивает бюджетную поддержку Киева на следующие два года. Более значительные ресурсы — для защиты и восстановления Украины — по-прежнему не определены и, следовательно, остаются под вопросом. Сохранение возможности впоследствии принять меры в отношении российских активов, как утверждают европейцы, может спасти их репутацию. Но на самом деле саммит прошлой недели показал, насколько маловероятен успех любых будущих усилий.

Это был явный провал лидеров, которых Владимир Путин всего за несколько дней до этого назвал "подсвинками". Послание ЕС было слабым: Европа будет как-то поддерживать Украину, но без особого энтузиазма. Неудивительно, что Путин считает, что время на его стороне, особенно с учетом того, что, согласно опросам, поддержка Киева со стороны французской и немецкой общественности снижается, а Европа не в состоянии восполнить сокращение помощи со стороны США.

Еще хуже обстоят дела с двусторонними мирными переговорами между США и Россией, которые прошли в минувшие выходные. Трамп неоднократно без доказательств заявлял, что Путин стремится к миру на Украине. Напротив, по имеющимся данным, спецслужбы США резко не согласны с этой оценкой. Кирилл Дмитриев, главный переговорщик России, выразил удовлетворение Москвы финансовым провалом ЕС перед поездкой в Майами, где он, несомненно, с нетерпением ждал встречи с благосклонным к Кремлю американским коллегой Стивом Уиткоффом, а также с Джаредом Кушнером, зятем Трампа. Дипломатическая команда мечты Трампа явно не заботится о сути соглашения. Она просто хочет его заключить. Усилия Уиткоффа и Кушнера не подкреплены анализом национальной безопасности США, а лишь стремлением договориться о чем-то, что может принести Трампу Нобелевскую премию мира.

Путин выразил свое удовлетворение, подчеркнув на ежегодной пресс-конференции по итогам года, что новая Стратегия национальной безопасности Трампа не характеризует Россию как противника. Он высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за "подготовку к войне с нами. Что это такое? Вы что, не умеете читать?" Неудивительно, что Путин не проявил гибкости в своих военных целях на Украине, что едва ли предвещает что-то благоприятное для тех указаний, которые Дмитриев привез с собой во Флориду.

После двух дней переговоров Уиткофф в понедельник написал в социальных сетях, что его встречи с Дмитриевым были "продуктивными и конструктивными". Он добавил, вновь повторив слова Трампа: "Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине". Неудивительно, что Москве нравится вести переговоры с Уиткоффом. Юрий Ушаков, бывший посол России в Вашингтоне и советник Путина по внешней политике, взял на себя задачу представить реальность в стиле Кремля. Он заметил, что переговоры были "довольно непродуктивными".

Несмотря на пиар и ажиотаж, позиции Москвы и Киева по-прежнему далеки друг от друга. Поскольку Трамп меньше озабочен интересами США, НАТО или Украины в области безопасности, чем стремлением получить Нобелевскую премию, можно было бы ожидать, что европейские лидеры заполнят этот вакуум. Но это маловероятно. Лидеры ключевых стран, таких как Франция, Германия и Великобритания, находятся в глубоком внутреннем политическом кризисе. Более того, украинский кризис подчеркнул, что ЕС, несмотря на свои наднациональные притязания, просто некомпетентен в вопросах мира и безопасности.

Может ли кто-нибудь в Европе эффективно справиться с объективно пророссийским поведением Трампа и неспособностью ЕС, вызванной его собственными действиями? Лучшим кандидатом на ведущую роль может стать Рютте, учитывая его успех в отношениях с президентом США и его глубокие связи с европейскими членами НАТО, установленные еще в период его пребывания на посту премьер-министра Нидерландов. Для политического лидера НАТО такая роль нетипична, но и время сейчас непростое.

Украине и странам Запада остается надеяться на счастливое Рождество, потому что им предстоит долгая зима.