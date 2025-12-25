Войти
«Мы не стремимся задушить, подчинить или унизить Китай» - из доклада Пентагона

Источник изображения: topwar.ru

В Пентагоне представлен очередной доклад, в котором говорится об угрозах в адрес Соединённых Штатов. В докладе сообщается о том, что «прямой угрозой национальной безопасности США является историческое наращивание военной мощи Китая».

Из доклада:

Растущий арсенал китайской армии является собой прямую угрозу. Она делает Соединённые Штаты более уязвимыми.

Сам факт того, что государство с военным бюджетом под триллион долларов озабочено растущей военной составляющей другой страны, уже вызывает некоторое недоумение. А что, в Вашингтоне полагали, что наращивать военную мощь могут только они, чтобы только с их национальной безопасностью было всё в порядке?

Доклад Пентагона адресован конгрессу США. Содержит этот документ аж 100 страниц, где изложены озабоченности американского военного ведомства.

Из документа:

Мы не стремимся задушить, подчинить или унизить Китай. Мы лишь стремимся лишить любую страну в Индо-Тихоокеанском регионе возможности доминировать над нами или нашими союзниками.

Интересно, а как в США понимают «лишение страны возможности доминирования в регионе», если это, как они сами утверждают, не попытка «задушить и подчинить»?

Далее в докладе говорится, что цель США – «быть настолько сильными, чтобы противник даже не помышлял об агрессии и чтобы сохранялся мир». 900 млрд долларов военного бюджета США для этого, надо полагать, уже не хватает?

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
