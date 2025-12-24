Войти
prokosmos.ru

Третий лишний: как пара китайских спутников в космосе не подпустила к себе американский

511
0
0
Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Почти четыре года назад на геостационарной орбите произошла интересная история с одним американским космическим аппаратом, решившим понаблюдать за поведением пары китайских спутников. Расскажем, что из этого вышло.

В ней участвовали два китайских экспериментальных спутника «Шиянь-12», запущенные ракетой-носителем «Чанчжэн-7А» с космодрома Вэньчан в декабре 2021 года, и американский военный разведывательный аппарат USA-270, выведенный на орбиту ракетой Delta-4 с космодрома на мысе Канаверал в августе 2016 года.

Основной задачей USA-270, также известного как Hornet, является разведка космической обстановки. Такие спутники перемещаются выше и ниже геостационарной орбиты и с помощью оптико-электронной аппаратуры собирают информацию о других работающих на этой орбите аппаратах. С 2014 по 2022 годы в рамках программы GSSAP в космос выведены шесть спутников Hornet.

В феврале 2022 года США с помощью USA-270 решили последить за дрейфующей на запад выше геостационарной орбиты парой «Шияней-12». Как хороший тактический истребитель спутник приблизился к ним снизу, так чтобы Солнце находилось сзади него и освещало цель.

Но не тут-то было: КНР быстро разгадала задумку. Один из «Шияней-12» притормозил, словно используя фирменный прием пилота Мэверика из фильма «Топ Ган», и, когда USA-270 пронесся мимо, приблизился к нему сзади. И теперь уже USA-270 оказался в роли наблюдаемого.

После этого американский аппарат сблизился на расстояние около 40 км с другим «Шиянем-12», но Солнце помешало заснять его. К тому же китайский спутник тоже сманеврировал, также оказавшись сзади USA-270. Американскому аппарату ничего не оставалось как покинуть «парочку».

Спустя несколько недель, в марте 2022 года, USA-270 попытался снова понаблюдать за «Шиянями-12». Он притормозил, ожидая, что пара китайских спутников пройдёт мимо и их можно будет заснять. Но опять Китай понял, что к чему: «Шияни-12» тоже притормозили, держась на дистанции от USA-270, а потом и вовсе разлетелись в разные стороны. И хотя один из китайских аппаратов прошёл мимо американского, но условия для съемки были опять неподходящими.

Эти «танцы» на геостационарной орбите почти четыре года назад так и не были официально подтверждены ни Пентагоном, ни китайской стороной. О них стало известно от компании COMSPOC, которая следит за активностью в космосе. Такое поведение спутников на орбите стало настолько распространенным явлением, что военные теперь называют его «воздушным боем».

Что такое геостационарная орбита и какие еще виды орбит бывают, рассказывали в статье.

Андрей Красильников

Права на данный материал принадлежат prokosmos.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
AGM-65
Delta IV
Проекты
Чанчжэн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 12:06
  • 12431
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.12 09:48
  • 2
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 24.12 08:07
  • 0
Комментарий к "Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»"
  • 24.12 03:08
  • 0
Комментарий к "Путин не сдается, и Россия стремится к полной победе (The National Interest, США)"
  • 24.12 01:41
  • 0
Комментарий к "Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии"
  • 24.12 00:04
  • 0
Комментарий к ""Европейцы готовы направить войска на Украину" (Bild, Германия)"
  • 23.12 21:38
  • 0
Комментарий к "Бесславный конец: танки Т-84 ВСУ "сдохли", так и приняв участие в боях"
  • 23.12 15:24
  • 1
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета
  • 23.12 01:39
  • 0
Комментарий к "Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально"
  • 23.12 00:04
  • 2
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 16:10
  • 1
Построен первый импортозамещённый самолёт Ту-214
  • 22.12 13:56
  • 2
Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза