Трамп заявил, что США нужна Гренландия. Почему это "подарок России"? (NRK, Норвегия)

NRK: претензия Трампа на Гренландию могут стать "подарком" для России

Заявления Трампа по поводу Гренландии могут стать причиной серьезного раздора в НАТО, сообщает NRK. Претензии американского лидера на этот северный остров были холодно восприняты не только Данией, но и ее скандинавскими соседями и союзниками.

Глория Андерсен (Gloria Andersen), Андреас Кранц (Andreas Krantz)

Президент Дональд Трамп в очередной раз предъявил претензии на Гренландию. В то же время США пообещали Дании оружие на десять миллиардов долларов.

"Гренландия нужна нам для национальной обороны", — заявил Трамп журналистам в понедельник.

Днем ранее он назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик-Нильсен заявил, что высказывания Трампа его "огорчили".

В преддверии Рождества Трамп встретился с прессой и объявил, что США построят минимум два новых военных корабля.

Эти военные корабли будут "больше, быстрее и в 100 раз мощнее" крупнейшего военного корабля Америки, пообещал Дональд Трамп.

Обещанные успехи в кораблестроении зазвучали по-особому в контексте заявлений о Гренландии, считает советник аналитического центра Civita Эйрик Лёкке.

Укрепление вооруженных сил США

Несмотря на то, что Трамп уже в который раз предъявляет претензии на Гренландию и даже не исключает применения военной силы, доказательств того, что он действительно на это решится, очень мало.

Во-первых, эта мера будет крайне непопулярна на домашней арене. Вся соль программы Трампа заключается в том, чтобы избежать военных трат.

"У американцев уже есть база в Гренландии, и ей там очень рады. Причем и в Гренландии, и в Дании. Так что благодаря ей США и так могут получить всё, что захотят. Датчане тоже хотят, чтобы американское присутствие продолжалось", — объясняет Лёкке.

Справка

Площадь

Гренландия в 50 раз больше Дании. И находится примерно в 2 100 километрах от Копенгагена.

Датское королевство

Гренландия — отдельная страна, но входит в состав Королевства Дания и подчиняется датскому королю наравне с Фарерскими островами.

Автономия

До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но в 1979 году это прекратилось окончательно. Гренландия стала отдельной страной, пусть и с некоторыми ограничениями.

Политика

В 2009 году автономия Гренландии во внутренних делах расширилась еще больше. Но Дания по-прежнему контролирует оборону, внешнюю и валютную политику.

Финансовая помощь

Дания ежегодно выделяет Гренландии 5 миллиардов датских крон. Эти деньги имеют решающее значение для гренландского государства всеобщего благосостояния.

Язык

Официальный язык острова — гренландский, но наравне с ним широко используется датский, особенно в сфере образования и административных дел.

Исторически Дания была близким и верным союзником США. Теперь же о Вашингтоне заговорили как об угрозе безопасности, а некоторые датские политики ратуют за снижение зависимости и даже осторожно рассуждают о том, как выгнать американцев с баз в Гренландии.

Вместе с тем спустя несколько часов после того, как Трамп повторил свои претензии на Гренландию, стало ясно, что США одобрили продажу оружия Дании на десять миллиардов долларов.

Ранее осенью Дания пообещала выделить на оборону Гренландии миллиарды крон.

"Вообще, это довольно парадоксальный процесс, — размышляет Лёкке. — В то же время, я полагаю, Трамп будет и дальше утверждать, что США нужна Гренландия, потому что он действительно так считает".

Подарок Путину

Заявления Трампа о том, что США нужна Гренландия, напоминает позицию президента России Владимира Путина по Украине, считает старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Арильд Му.

По словам Мо, на практике не так уж важно, кто контролирует Гренландию — США или Дания. Но это подарок России из-за раздора в Западном альянсе.

Если США так или иначе обеспечат себе контроль над Гренландией и, следовательно, над обширными шельфовыми участками в Северном Ледовитом океане, это станет проблемой для России в долгосрочной перспективе, объясняет старший научный сотрудник.

Но сейчас важнейший раскол происходит внутри НАТО. "И это выгодно российской стороне", — подчеркивает Му.

Российские и китайские корабли повсюду

На пресс-конференции, посвященной "большим, быстрым и мощным" военным кораблям, журналистов больше заинтересовали заявления насчет Гренландии.

Президент подчеркнул, что желание присоединить Гренландию не связано с огромными залежами полезных ископаемых.

"Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Не из-за полезных ископаемых. Месторождений нефти и других полезных ископаемых у нас и так хватает. Вокруг Гренландии повсюду снуют российские и китайские корабли. Так что это вопрос для национальной безопасности", — заявил Трамп.

Гренландия и Дания встретили заявления Трампа в штыки

Желание Трампа присоединить Гренландию холодно встретили и в Дании, и в гренландской автономии. Европейские союзники, включая Норвегию, также заявили, что они "всецело" на стороне Дании.

После того, как Трамп назначил Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии, посла США в Дании вызвали на ковер в Копенгаген. Датчане потребовали объяснений, чтобы расставить все точки над i.

Однако Джефф Лэндри сам четко раскрыл свои намерения: сделать Гренландию частью США.

Но эта должность — по совместительству, и пока неизвестно, какими методами он будет добиваться поставленных целей. Так, Трамп заявил прессе во вторник, что Лэндри мастер заключать сделки.

В течение уходящего года несколько людей из круга Трампа побывали в Гренландии, чтобы завоевать симпатии населения.

"Но, похоже, им пока похвастаться особенно нечем", — заключил Эйрик Лёкке.