Для флота США построят новые корабли на базе проекта "Легенда" Береговой охраны

Верфь Ingalls Shipbuilding в Паскагуле (Миссисипи), принадлежащая компании Huntington Ingalls Industries выбрана командованием ВМС США для проектирования и строительства малых боевых кораблей типа SSC (Small Surface Combatant). Как уточняет Marine Link, в качестве базовой конструкции планируется использовать дизайн патрульных кораблей класса "Легенда", которые Ingalls Shipbuilding строила для Береговой охраны Соединенных Штатов.

"Мы с нетерпением ждем возможности поддержать ВМС в этой важнейшей программе, – заявил глава Huntington Ingalls Industries Крис Кастнер. – Большое значение имеют темпы строительства, а конструкция на базе корабля класса "Легенда" проверена на практике и подходит для производства с соблюдениям заявленных сроков. Я полностью уверен, что команда Ingalls успешно справиться с выполнением этой программы".

Патрульный корабль класса "Легенда", Береговая охрана США

Википедия


В настоящее время верфь Ingalls Shipbuilding строит для ВМС США три типа кораблей: эсминцы класса "Арли Бёрк", универсальные десантные корабли класса "Америка" и десантно-вертолетные корабли-дока класса "Сан-Антонио". Кроме того, предприятие обеспечивает модернизацию эсминцев класса "Зумвальт", которые в результате должны вооружить перспективными гиперзвуковыми ракетами.

Ingalls Shipbuilding почти два десятилетия строила патрульные корабли класса "Легенда" для Береговой охраны США. За это время верфь передала заказчику десять таких кораблей. Последний из них ввели в эксплуатацию в 2023 году.

Компания Huntington Ingalls Industries инвестировала более 1 млрд долларов в модернизацию инфраструктуры и производственных мощностей верфи Ingalls Shipbuilding.

Водоизмещение патрульных кораблей класса "Легенда" достигает 4600 тонн, длина корпуса – 127 метров, ширина – 16 метров, осадка – 6,9 метра. Комбинированная дизель-газотурбинная силовая установка позволяет развивать скорость свыше 28 узлов. Дальность плавания – 12 000 морских миль, автономность – от 60 до 90 дней.

Вооружение кораблей включает 57-мм пушку Mk110 и 20-мм арткомплекс Phalanx, а также четыре 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета.

